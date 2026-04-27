台灣花蓮手信10大必買　剝皮辣椒/紅酒荔枝味鳳梨酥/蛋糕｜附地址

要從外地到花蓮玩不免要花上幾天，除了好山好水好多景點，花蓮的各種獨特美食也是不容錯過，不帶點伴手禮（手信）回去送給親友、送給自己就太可惜啦！



大老遠一趟一定要趁機把好山好水孕育出的花蓮美味帶回家，伴手禮店百百家、伴手禮百百種，究竟哪些是人氣必買呢？就讓FunTime小編帶你看下去～

台灣花蓮手信10推介

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1. 洄瀾薯道

來到花蓮怎麼能不買花蓮薯，健康高纖的番薯老少兼宜，是無對象限制的伴手禮選擇。百家爭鳴的花蓮薯店家裡，屬「洄瀾薯道」的人氣最高，使用花蓮在地蕃薯烘焙而成，強調高纖、減糖、不含防腐劑，重點是冷凍賞味期可達90天！收到伴手禮的人不會有幾天內要吃完的時間壓力。除了花蓮薯外，「石頭燒」也是店內的人氣品項，以竹炭粉製成如石頭般的外型，非常特別，上頭撒的紅肉桂粉也讓古早味的蕃薯有了新滋味。

洄瀾薯道

中山店

地址：花蓮縣花蓮市中山路195號

營業時間：09:30-21:30

站前店

地址：花蓮縣花蓮市國聯一路57號-2號

營業時間：09:00-21:30

中華一店

地址：花蓮縣花蓮市中華路11號

營業時間：08:30-22:00（週五六營業至22:30、週六日08:00營業）

中華二店

地址：花蓮縣花蓮市中華路84號

營業時間：09:30-21:30

中華三店

地址：花蓮縣花蓮市中華路145號

營業時間：09:30-21:30

小編小提醒：回家烤過超好吃！花蓮薯從冷凍庫取出後，可以直接用烤箱小火烤6分鐘，會有地瓜剛出爐的迷人香氣～



2. 文旦復興

花東縱谷的文旦柚產量居全台之冠，文旦復興以「花蓮文旦柚」入餡糕餅點心，招牌的「文旦酥」甜而不膩，把鳳梨酥的酥皮完美複製，蜜漬的柚餡裡吃得到QQ的柚子皮，讓口味清爽許多。想要柚香更重的旅客也可以選擇以柚子皮43％加柚子肉57％黃金比例製成的「青柚燒」，如果送禮對象有小孩的話，很推薦選擇「青柚小麻糬」，一袋裝有10顆迷你小麻糬，讓人不知不覺就吞了好幾顆，吃起來Q彈消暑，小小一顆很方便入口，值得讚揚的是青柚小麻糬屬低熱量，在一片高熱量伴手禮中為體重管理者開出一條活路！

文旦復興

地址：花蓮市中山路193號

營業時間：11:30-21:30



3. 花崗山剝皮辣椒

花崗山剝皮辣椒是在地人推薦的隱藏版美食，小編爸爸上次到花蓮出差，就只帶了這個伴手禮回家。配飯香辣夠味，也可以拿來煮成剝皮辣椒雞湯、剝皮辣椒蒸肉，辣度會變得微弱帶甜，能讓料理鮮美程度提升！花蓮自產的百香辣椒與橙香辣椒產量珍稀，網絡預購約要等3-6個月才拿得到貨！所以來到花蓮絕對記得買一罐帶回家，現場每人限購一瓶，記得揪全家大小湊人數～

花崗山剝皮辣椒

地址：花蓮縣花蓮市花崗街44巷3號

營業時間：10:00-20:00

小編小提醒：花崗山剝皮辣椒因為不含防腐劑，僅以冷凍販售，可以回程的時候再買



4. 郭榮市手工火腿

郭榮市手工火腿是擁有八十年歷史的花蓮老店，也是不少花蓮人家裡必備的節慶菜餚，主打僅保留精華部位，因此一頭豬只能製作出十條火腿，挑選溫體豬後腿肉去筋去油，再用相思木炭炭烤、檜木屑煙燻，利用煙燻帶出肉質的甜味，帶回家冰鎮過後，煙燻風味更甚！郭榮市手工火腿在花蓮一共開了兩家分店，旗艦店還有販售現做火腿三明治、可頌等輕食，很適合去花蓮旅遊的時候買來當早餐吃。

郭榮市手工火腿

旗艦店

地址：花蓮縣花蓮市中華路103號

營業時間：11:00-19:00

富國總店

地址：花蓮縣花蓮市富國路41號

營業時間：09:00-18:00（週六日08:00營業）



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5. 鳳梨灣鳳梨酥

鳳梨灣可說是花蓮最具代表性的鳳梨酥品牌，前面提到的文旦復興、洄瀾薯道都有和鳳梨灣合作，像是榮獲今年亞太十大伴手禮金獎的文旦復興文旦酥，外皮就是選用鳳梨灣鳳梨酥的配方，看到這些品牌放下伴手禮戰爭，直接與英雄為伍，就知道鳳梨灣的鳳梨酥有多厲害啦～招牌的土鳳梨酥香氣濃郁，偏酸的口味會讓人一試就成為土鳳梨信仰者。小編這裡要大推綜合包裝，可以把鳳梨灣研發的千奇百怪鳳梨酥打包，剝皮辣椒鳳梨灣、紅酒荔枝鳳梨酥、玫瑰石洛神、小米酒桂圓、馬告山胡椒……口味超過二十種！對於已經吃遍台灣鳳梨酥的人來說，真的是很值得嘗試的味蕾探索

鳳梨灣鳳梨酥

中華店

地址：花蓮縣花蓮市中華路84-1號

營業時間：09:00-21:00

站前店

地址：花蓮縣花蓮市國聯一路57號-2號

營業時間：09:00-21:30

鳳梨灣1店

地址：花蓮縣花蓮市中山路169號

營業時間：09:00-21:30

鳳梨灣2店

地址：花蓮縣花蓮市中山路193號（週三09:00營業）

營業時間：12:00-20:30

鳳梨灣3店

地址：花蓮縣花蓮市中華路141號

營業時間：12:00-20:30



6. 佳興冰菓店

佳興冰菓店是間從花蓮新城紅遍全台的名店，招牌品項就只有冰檸檬汁一個，小編我曾經也是輕視了它一秒鐘的人，直到喝下第一口後不經想大聲喊出「喔喔喔！這個檸檬汁！」的感慨，佳興冰菓店的冰檸檬汁連皮一起打汁，讓檸檬香氣更足，還使用煉乳來平衡掉檸檬皮的酸苦味，喝起來酸甜順口，清爽的味道就像是身邊瞬間起風了一般。

佳興冰菓店

地址：花蓮縣新城鄉博愛路22號

營業時間：08:00-17:00

小編小提醒：佳興冰菓店的檸檬汁紅到全台部分7-11或透過宅配也能買到！但在花蓮本店買價格比較香，還可以搭配店內的鹹食熱炒一起吃～



7. 杜倫先生

杜倫先生是花蓮麻糬伴手禮店，「杜倫Turon」在阿美族語就是麻糬的意思，不同於你想像得到的傳統麻糬，杜倫先生以「杜倫燒」和「生乳麻糬燒」聞名，杜倫燒一口挖下像是舒芙蕾，裡頭實是輕乳酪蛋糕夾著烤布蕾和焦糖醬，層次豐富香醇，而且表面的熊頭Logo實在太可愛，很適合買來送人～生乳麻糬燒則是鬆軟蛋糕夾著黑糖麻糬以及生乳酪餡，口感超豐富，味道不甜膩～小編我則私心最推「柚青丸」，Q軟麻糬配上柚子果粒，柚子清香四溢，超級清爽好吃～

杜倫先生

地址：花蓮市中華路23號

營業時間：09:00-21:00



8. 潘師傅沙琪瑪

這間潘師傅沙琪瑪在網友一千多則的評價下，還能拿到4.8顆星的高分，到花蓮必須朝聖一下！潘師傅沙琪瑪拿掉傳統做沙琪瑪會使用的膨鬆劑，單純的使用麵粉、糖、麥芽糖與雞蛋去發酵，口感爽脆不黏牙，經典的原味、黑糖外，還有芥末、青蔥、柴魚等眾多特殊口味，你一定能找到一款你喜歡的。除了一般的沙琪瑪，潘師傅還有推出扁片型的沙琪瑪，上面淋了滿滿的巧克力或檸檬醬，口感更酥脆也更易口，或是可以試試結合了沙琪瑪和手工餅乾的「瑪の酥餅」，酥鬆的口感非常涮嘴，一個不小心就會一片接一片吃下去！

潘師傅沙琪瑪

地址：花蓮市德安一街21號

營業時間：09:00-19:00（週二僅營業至13:00）



9. 弘宇蛋糕

弘宇蛋糕雖然是不起眼的小店卻有著高人氣，還是花蓮的團購聖品，招牌蛋糕「芋泥奶酪」夾有咖啡凍、鮮奶酪、輕乳酪蛋糕和芋泥餡，帶有芋頭顆粒的芋泥餡大受好評，乳酪蛋糕也是清爽口味，搭配最上層的咖啡凍非常解膩，整體口味清甜自然、真材實料，而且一條蛋糕的價格非常平價，超適合多打包幾條帶回家請親友吃。小編這裡要私心推薦弘宇蛋糕的「生巧克力派」，屬於巧克力濃度較高的口味，比利時苦甜巧克力味道醇香，酥鬆派皮搭配巧克力魅力大增！甜點迷一定要試試看～

弘宇蛋糕

地址：花蓮市中華路330號

營業時間：08:00-21:00（週六10:00-18:00）

小編小提醒：如果想買回家當伴手禮，為了避免當天買不到或要等很久，記得提前一兩天先向店家預訂喔～



10. 花蓮縣餅

花蓮縣餅人氣最高的產品就是奶油酥條，吐司切成條狀再以低溫烘烤，一口咬下，濃濃的奶油香氣瞬間佔領鼻腔，酥鬆的口感搭配帶有顆粒感的砂糖超涮嘴！真的一不小心就會把一整盒都消滅掉，而且除了原味外，還有蒜味、咖啡和鮮蔥可以選擇，是來花蓮不可錯過的伴手禮之一！

花蓮縣餅

中華店

地址：花蓮縣花蓮市中華路1號

營業時間：09:00-21:20

站前店

地址：花蓮縣花蓮市國聯一路57號

營業時間：09:30-20:20

將軍府

地址：花蓮市中正路622巷6號 G1棟

營業時間：10:00-17:30



花蓮伴手禮多選用在地食材入味，相比每次看到超商零食成分列表那一拖拉庫的添加物，都會被嚇出一伸冷汗，所以能趁旅遊時買到成分天然的點心，真的讓人很安心，還能在旅途結束後慢慢品味花蓮的味道。相信看完上面的介紹，你是不是已經做好筆記等著出發啦～

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【花蓮名產推薦】在地人也推，花蓮Top10必買伴手禮攻略！】