旅遊心得｜搭飛機不會選座位？空服員曝2位最差　最佳位置落機快

旅遊旺季即將到了，不少人搭飛機出國時喜歡選擇緊急出口前的位置，認為這位置空間大，腳有伸展空間。



據《太陽報》報導，擁有飛行10多年經驗的空服員阿瓦德（Rosie Awad）卻表示，機艙內最差的兩個位置，分別是「緊急出口」及和「最後一排」，而她個人選機位時偏好選第5排的靠窗位置，因為位置的視野佳、空間也較大，飛機降落後還能迅速下機。

相關文章：旅遊心得｜最佳飛機位在第8到第15排 專家教根據需求選最佳座位

+ 5

空服員阿瓦德（Rosie Awad）在維珍澳洲航空（Virgin Australia Airlines）服務5年多，她受訪時指出，緊急出口是飛機上最差的位置，因為緊急出口的位置前方是空服員的空服椅，她表示

當空服員面向機艙，看著乘客，而他們也在看著你，這可能變成一場尷尬的對視比賽。

而在她眼裡，第二差的位置則是最後一排或靠近廁所的位置，因有不少旅客會頻繁使用廁所，人流移動較高，很容易被打擾。

以阿瓦德個人來說，她會推薦第5排靠窗的位置，這個位置不僅視野好，腳的空間也較大，降落後也能迅速下飛機。

另一名來自美國的空服員凱若琳（Caroline）則指出，一般人擔心早起趕不上飛機，因此會選擇晚上的航班，但她建議搭乘的飛機越早越好。因為航班愈早，辦理登機時越能選到較好的位置，落地後的行程也會比較順利，更呼籲大家「總是選擇清晨5點的航班」，落地後的行程才不會太趕。

相關文章：旅遊注意｜航班被取消不要接受退款！快點做8件事：查保險申賠償

+ 18

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：緊急出口前位置最差！空服員揭最佳機位：這1排視野佳、空間大，還下機快】