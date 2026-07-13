宜蘭羅東夜市美食TOP9　必吃本地特色糕渣　長條薯條形狀炸臭豆腐

羅東夜市是台灣宜蘭最熱鬧的夜市之一，從小吃到甜點應有盡有，無論是在地人還是外地旅客，都愛來這裡大快朵頤。



這篇文章幫你整理羅東夜市必吃美食，不論是經典排隊小吃、特色飲品，還是隱藏版美食，全都一次收錄，帶你一次吃透羅東夜市的魅力！

羅東夜市在哪裡？

羅東夜市座落於宜蘭縣羅東鎮的市中心區域，由周邊的民生路、民權路、公園路與振泰街所環繞而成的口字型街廓。每逢過年或跨年等大節日，都能看見這邊有活動，是宜蘭很核心的地方。由於夜市就位於最繁華的商業區，交通非常便利。如果是搭乘火車前往，從羅東火車站前站出口步行，沿著公正路直行再轉入興東路，僅需約8至10分鐘即可抵達。對於開車族來說，夜市正下方的「羅東鎮公所前停車場」或周邊的民生大樓停車場都是不錯的選擇！

羅東觀光夜市

Google 評分：4.1

店家地址：265台灣宜蘭縣興東路與民權路口

營業時間：15:00 – 00:00



羅東夜市美食推薦

1. 羊舖子當歸羊肉湯

在羅東夜市兩大羊肉名店中，「羊舖子」是許多不想苦候太久的在地人首選。湯頭藥膳味清香甘甜，羊肉片份量誠意十足且毫無腥羶味。除了當歸羊肉湯，編輯私心推薦一定要點份「沙茶羊肉炒麵」，麵條吸飽了濃郁醬汁，那種重口味的滿足感讓人大呼過癮。

羊舖子當歸羊肉湯

Google 評分：3.4

聯絡電話：03 955 3520

店家地址：265台灣宜蘭縣羅東鎮民權路110號

營業時間：星期一、星期三至星期五14:30 – 00:00，星期六至星期日11:30 – 00:00；星期二休息



+ 4

2. 阿灶伯當歸羊肉

只要看到那長得不見盡頭的排隊人龍，就知道「阿灶伯」到了！阿灶伯的羊肉湯頭偏甜，肉質極其細嫩，搭配上沾滿特製甜辣醬的「炸臭豆腐」，外酥內嫩的強烈對比，是夜市裡最經典的標配。雖然排隊人潮很長，但為了這口熱騰騰的滋味，不少人還是趨之若鶩的排隊！

阿灶伯當歸羊肉湯

Google 評分：3.7

聯絡電話：03 954 7736

店家地址：265台灣宜蘭縣羅東鎮信義里

營業時間：星期一至星期二、星期四至星期日16:00 – 01:00；星期三休息



3. 小春糕渣 卜肉 照燒皮蛋

說到宜蘭最知名的小吃，糕渣絕對是代名詞，在2003年糕渣就上過國宴，因此不少人到羅東都會來排隊！糕渣入口即化、卜肉紮實清甜，是不少人的愛。而最受年輕人喜愛的則是「照燒皮蛋」，將皮蛋裹粉酥炸後淋上鹹甜醬汁，鋪上滿滿的小黃瓜與大蒜，層次感極其豐富。這攤非常適合買一份綜合組合，與好友邊走邊吃！

小春糕渣。卜肉。照燒皮蛋

Google 評分：3.3

店家地址：265台灣宜蘭縣公園路100號

營業時間：星期一至星期六15:00 – 01:00，星期日15:00 – 23:00



4. 玉本舖三星蔥餅

來到宜蘭怎麼能錯過三星蔥？「玉本舖」的蔥餅外皮煎得金黃酥脆，咬開後滿滿的三星蔥花傾瀉而後，伴隨著鮮甜的肉末與蔥油香氣。這種「皮薄餡多」的紮實感，讓它在眾多蔥餅攤位中脫穎而出，記得吃的時候要小心燙口，因為那鮮美的蔥汁真的會爆漿！

玉本鋪三星蔥餅

Google 評分：4.2

聯絡電話：0922 553 627

店家地址：265台灣宜蘭縣羅東鎮民權路85號

營業時間：星期一至星期五16:00 – 22:00，星期六至星期日16:00 – 23:00



+ 3

5. 魏姐包心粉圓

作為包心粉圓的始祖級品牌，「魏姐」在羅東夜市佔據了舉足輕重的地位。核心靈魂是那包入一整顆紅豆、口感極其Q彈的溫熱粉圓。配上沁涼的雪沙冰或布丁，那種「冰火交融」的獨特體驗，是逛完夜市後最療癒的甜點首選。

魏姐包心粉圓 羅東夜市民權店

Google 評分：3.5

聯絡電話：03 955 1161

店家地址：265台灣宜蘭縣羅東鎮民權路103號

營業時間：星期一至星期五14:30 – 00:00，星期六至星期日11:30 – 00:00



6. 堂薯薯臭薯條

將臭豆腐化身長條狀的薯條模樣，「堂薯薯」成功翻玩了傳統小吃，因此成為羅東夜市非常令人矚目的小吃。炸得金黃挺拔的臭薯條，淋上招牌特製起司醬或泰式酸辣醬，口感、味道比起一般臭豆腐更加有吸引力，也更方便邊走邊吃。這種結合美式風格與中式靈魂的創意，是很多年輕人最愛的美食。

堂薯薯臭薯條羅東總店

Google 評分：4

聯絡電話：0981 423 765

店家地址：265台灣宜蘭縣羅東鎮公園路號號1085攤號

營業時間：星期一至星期三、星期五16:30 – 22:30，星期四、星期六16:00 – 23:00，星期日16:00 – 22:30



7. 布袋美食蚵蛋包

雖然名為布袋美食，但在羅東夜市也開出了一片天。這款「蚵蛋包」外皮酥脆，內餡則是現包的，滿滿的餡料完全看得見！裡面有新鮮飽滿的蚵仔、韭菜、粉絲與一顆完整的雞蛋包裹在一起油炸。咬開後層次分明，雞蛋的潤滑與蚵仔的鮮度在口中交織，是一道飽足感、幸福感極強的高人氣點心。

布袋美食蚵蛋包

Google 評分：4.2

聯絡電話：0922 553 627

店家地址：265台灣宜蘭縣羅東鎮民權路

營業時間：星期一至星期五16:00 – 22:00，星期六至星期日16:00 – 23:00



8. 匠の三星蔥肉串

來到宜蘭，不少人都會吃三星蔥，不少店家都會利用三星蔥做料理。而這間「匠」的攤位前總是以滿滿的翠綠蔥段吸引路人目光。店家選用口感鮮嫩的肉片，緊緊包裹住大量的三星蔥，塗上厚重醬汁後在火爐上翻烤。肉片的油脂香氣與三星蔥獨特的辛辣鮮甜完美結合，一串下肚滿口生香，是名副其實的「蔥控天堂」。

匠の三星蔥肉串

Google 評分：4.7

店家地址：265台灣宜蘭縣羅東鎮公園路1068號攤位(味佳香廣東滷味隔壁

營業時間：星期一至星期五17:00 – 23:00，星期六至星期日16:00 – 23:00



9. 老店 東山鴨頭

這家東山鴨頭老店，最大的特色在於那滷得透徹、色澤深邃的鹹甜醬汁。無論是皮Q肉韌的鴨脖子、咬感十足的鴨頭，還是豆干與甜不辣，經過高溫油炸後香氣逼人且不顯油膩。尤其是攤位中那個顯眼的「大腸包三星蔥」，宜蘭三星蔥因地理環境纖維細緻、蔥白長，味道濃郁不嗆辣。與大腸結合後，解決了肥膩感反而提升鮮甜。

老店 東山鴨頭

Google 評分：2.1

聯絡電話：0910 337 937

店家地址：265台灣台湾宜兰县民權路 羅東觀光夜市 中山公園三周圍1104號

營業時間：星期一至星期五、星期日14:00 – 00:30，星期六13:30 – 01:00



羅東夜市的魅力，不只是美食多樣，更在於熱鬧的夜市氛圍與人情味。這些必吃小吃、甜點飲品與隱藏版美食，每一口都充滿宜蘭風味。下次來羅東，不妨跟著這份美食清單，一邊逛夜市一邊品味，保證讓你的味蕾玩得盡興！

常見問題 Q&A

羅東夜市開車去方便嗎？要停在哪裡？ 導航 「羅東鎮公所前停車場」 就在夜市正下方，或是 「民生大樓停車場」，位置就在鬧區核心。 逛完一圈想吃「解膩甜點」，第一名是誰？ 魏姐包心粉圓。 必點熱騰騰的紅豆包心粉圓搭配沁涼雪沙冰，「冰火交融」是羅東夜市最經典的Ending。 羅東夜市有沒有什麼「創意、新奇」的小吃？ 堂薯薯臭薯條。 把臭豆腐做成薯條形狀，淋上起司醬或泰式酸辣醬，拿在手上吃很方便又時髦。 如果你是「蔥控」，來到三星蔥故鄉哪一攤最厲害？ 喜歡爆漿感選 「玉本舖三星蔥餅」；喜歡炭烤焦香選 「匠の三星蔥肉串」；想吃滷味風格則選 「老店東山鴨頭」 的大腸包蔥。 如果到宜蘭想吃最具代表性的「宜蘭特色國宴小吃」要去哪裡買？ 可以到羅東夜市的小春糕渣購買。 糕渣（入口即化）與卜肉（紮實清甜）是標配，強烈推薦再加點一個「照燒皮蛋」，酥炸後的口感超吸睛。

羅東夜市最強的「羊肉湯」是哪家？不想排隊排到天荒地老選誰？ 最紅、人最多的是 「阿灶伯當歸羊肉」，湯頭偏甜；如果不想排太久，在地人推薦吃 「羊舖子」，湯頭藥膳味較重，沙茶羊肉炒麵也是必點。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】