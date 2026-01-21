台東景點9大推薦：網紅波浪屋/都蘭部落看原住民文化　學小米知識

出發暢玩前先做好功課！九大充滿文化特色的台東人文景點，收藏起來！



厭倦都市的煩擾喧囂，想來一趟放鬆身心靈的慢活旅行嗎？擁有壯闊山海景色與豐富原住民文化的台東，應該是最能療癒你的去處之一！

2023年，台東創造逾870萬旅遊人次，除了朝聖無可比擬的自然風光，不少人也衝著體驗部落飲食文化與藝術人文氣息前往。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友歡迎的「九大台東人文景點」，帶你一起探究這片土地的文化魅力。

九大台東人文景點

9. 國立臺東生活美學館

國立臺東生活美學館歷史悠久，原始建築從日治時期就存在，直到民國70年代才搖身一變，成為充滿現代設計美學的樣貌。

館內展覽豐富，涵蓋傳統工藝、現代藝術以及原住民文化。

8. 達魯瑪克部落

達魯瑪克部落是台東最大的魯凱族生活區，「達魯瑪克」在族語中有「勇士居住之地」的含義。近年來，有許多年輕族人投入部落文化保存工作，重建各項傳統技藝工作室，讓珍貴的工藝得以保存。

年輕一代也積極發展部落文化在地產業，藉由各種體驗活動帶領遊客認識大自然與原住民文化，從適合親子共遊的生態保育行程、刺激的溯溪和射箭體驗，到結合部落導覽與傳統戶外的深度之旅，讓大眾透過不同角度感受原住民獨有的文化魅力！

7. 布農族文化館

布農族文化館位於台東縣海端鄉，是全國第七大鄉，也是探尋布農族歷史、社會文化和歲時祭儀的最佳去處！除了呈現傳統文物，更是展示部落歷史、在地人文等縮影的重要據點，二樓展區每年定期舉辦4場特展；三樓則是海端鄉布農故事館與視聽教室，展示陶器、織布、藤編飯盒與木雕等工藝品和傳統生活用具。

全館免費入內參觀，想聽專業解說也可以預約導覽，一旁還有保存傳統屋舍的布農傳統文化體驗區，被網友稱讚：

「很適合全家大小一起去！」

「值得花半天的時間慢慢逛」



6. TTstyle原創館（波浪屋）

熱門打卡景點「TTstyle原創館」由50個貨櫃打造而成，獨特曲線造型象徵湧動的海浪與層疊的山峰，因此被暱稱為「波浪屋」，也是熱門網紅打卡景點。從遠處俯瞰波浪屋的屋頂還能發現驚喜巧思，波浪天頂使用馬賽克拼貼出蔚藍洋流，以7種不同顏色的符號元素，象徵台東七大原住民族群匯流於此，交織出在地獨有的原民風情。

走進波浪屋，各式手作坊、花藝店和特色餐飲皆聚集於此，吸引不少遊客慕名而來，「白天和晚上有不同美感」，適合安排到這挖寶探險，或來杯咖啡的享受悠閒時光！

5. 關山米國學校

台東米香Q有嚼勁，種植環境純淨無污染，無論是關山米、鹿野米或池上米，都深受消費者喜愛。現代人鮮少有機會參與碾製米的過程，想了解其中奧秘，不妨走訪一趟由舊碾米廠改建而成的關山米國學校。從「看米、聽米、吃米、玩米、買米」一系列的活動中學習相關知識，還可以預約DIY親自體驗稻米處理過程。

+ 6

來到關山米國學校，建築物四周有繽紛奪目的3D彩繪壁畫，每個轉角都是殺爆記憶體的網美打卡點，讓到訪的遊客忍不住拿起手機拍好拍滿，直呼：

「還沒開始逛，就已經在學校外拍一輪了」

「借位取景好好拍」



4. 小米學堂

全台唯一的小米主題文化館，就在台東縣金峰鄉！由廢棄校舍改建而成的小米學堂，是在地文化教室。一間間舊教室搖身成為故事館、雜貨舖、食議館和體驗空間，以小米、紅藜知識為主軸，帶領大家進一步認識排灣族文化，被網友稱讚：

「是廢棄校舍和校園再利用的極佳範例」

「很有意義的改造」



來到小米學堂，遊客可以一站式體驗小米飲食、品種、種植方式以及部落人文歷史，還可以報名參加「藜不開米」遊程導覽，透過DIY小米粽、原住民傳統歌謠教唱、獵人射箭等活動，深度感受原鄉美好。

3. 都蘭部落

座落在台11線上，都蘭部落背倚阿美族聖地都蘭山，同時面向一望無際的蔚藍太平洋，在山海包圍的壯闊美景中，以大自然力量孕育出獨樹一格的民俗風情。

+ 7

想探索這個充滿活力又兼具悠久歷史的部落，推薦大家從認識「都蘭遺址」開始。早在史前時代就有人居住在此，留下的器物和遺址成為後人一窺從前的途徑；後有阿美族人深耕此地，與平埔族、漢人一起交織出豐富共融的人文景象。推薦遊客參訪巴奈達力功工坊，一睹地方耆老沈太木製作「樹皮衣」的過程，見證這項獨一無二的文化遺產誕生！

2. 台東美術館

步入小巧精緻的台東美術館，遊客們首先被寬闊的綠地吸引，令人心曠神怡的草坪上，放置了多座充滿原住民圖騰特色的公共藝術作品，巧妙地將現代藝術與部落文化結合，被不少家長稱讚：

「館外草皮很大，很適合帶小孩去放電」

「光是外面的藝術品就可以拍很久」。



+ 2

場館建築共分為兩區塊，一期館舍設置「山歌」、「海舞」兩大展廳，以展示和典藏作為主要功能；二期館舍則強調新穎的幾何風格，讓鋼鐵、玻璃元素與台東療癒的藍天綠地相互映照，注入一股現代活力，同時保留教育推廣、行銷文創等彈性空間，展現當代美術館的多元功能，知名藝術家江賢二也曾數次在此舉辦個展。

1. 國立台灣史前文化博物館

因為卑南文化遺址的發現而誕生的國立台灣史前文化博物館，是台灣東部第一座國家級博物館！卑南文化遺址是台灣考古史上最完整的聚落，同時擁有東南亞、環太平洋地區最大石板棺墓葬群遺址，具有高度歷史價值與意義。

+ 4

館內常設展區分為「台灣史前史廳」、「南島廳」以及「台灣自然史廳」，展示台灣史前歷史考古發現、南島族群大洋文化，以及誕生、冰期、新世代3個不同時期的台灣自然歷史脈絡。

另外也有團體導覽時間，帶領大家認識台東曾經發生的點滴，廣受網友好評：

「整個很值得反正是免費的，導覽員講的也很好」

「全家大小一起來都能學到東西」。



台東人文景點Top 10（網路溫度計提供）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年4月25日至2023年4月23日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台東人文景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

以一期一會的心情，與台東來場永續的相遇 盤點年輕人愛上台東的3大原因

毛孩們的放電天堂！雙北十大寵物友善公園

全台十大親子農場來了！帶孩子親近自然、接觸動物 盡情享受快樂童年

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】