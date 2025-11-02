台灣10大行山散步海景路線　天空之鏡/木棧道/濕地　新手親子友好

來到海邊，看著遼闊的蔚藍海景，吹著涼爽的海風，讓人感到愜意又放鬆，台灣四面環海，擁有眾多絕美的海景步道，無論是從山林登高眺望無敵海景，或是在海濱步道悠閒漫步，都別具風情。



盤點10條台灣人氣海景步道，從北到南，讓你上山下海都可以欣賞遼闊大海，而且還非常適合拍照打卡，現在就把這10條人氣海景步道收藏起來。

台灣人氣海景步道推薦

1. 新北：報時山棧道

位於金瓜石的報時山棧道，報時山名字的由來源自於日治時期山上設置的報時器，用來統一礦工作息，是一條全長166公尺的海景步道，來回只需10分鐘，非常適合親子與長輩輕鬆健行。

+ 5

步道入口就在勸濟堂停車場旁，沿途設有觀景平台與朝日亭，可以眺望基隆山、無耳茶壺山、陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布及金瓜石聚落，除了欣賞湛藍海景之外，秋季能欣賞優美的芒花景致。

報時山棧道

Google 評分：4.5

店家地址：224台灣新北市瑞芳區金瓜石

營業時間：24小時營業



2. 新北：無敵海景步道

無敵海景步道位在瑞芳金瓜石地質公園，是一條有著絕美景觀又輕鬆好走的步道，全長約3.3公里，從本山礦場出發，串連奇岩景觀的石頭陣、視野遼闊的海景平台，最後抵達黃金神社遺址，沿途可以360度眺望陰陽海、基隆山、無耳茶壺山與鼻頭角海岸線，景緻相當壯闊。

+ 1

因為步道由石階與木棧道組成，坡度平緩，適合親子與長輩同行，結束後，還可以順遊黃金博物館與九份老街，讓行程結合自然美景與人文歷史。

無敵海景步道

Google 評分：4.7

店家地址：224台灣新北市瑞芳區Unnamed Road

營業時間：24小時營業



3. 新北：芝蘭公園

芝蘭公園位於新北市三芝的淺水灣旁，以獨特的海上觀景平台聞名，被譽為北海岸最美的海岸平台，57公尺的長廊有如延伸到海中央，站在平台可以360度欣賞海景，還設有象徵愛情的婚戒裝置藝術，是情侶約會、拍照打卡與婚紗攝影的熱門景點。

+ 1

白天前往可以看到湛藍遼闊的海景，黃昏時分則能欣賞夕陽與夢幻的晚霞，相當浪漫又愜意。

芝蘭公園

Google 評分：4.2

聯絡電話：02 2636 2111

店家地址：252台灣新北市三芝區淡金公路& 大湖路

營業時間：24小時營業



4. 新北：龍洞灣岬步道

龍洞灣岬步道位在新北市貢寮的東北角海岸，是一條景觀壯麗又好走的海岸步道，全長約3.5公里，串連西靈巖寺、龍洞岬、龍洞灣，步道沿著海岸線鋪設，擁有豐富的地質景觀，像是海蝕平台、砂岩峭壁與湛藍海洋，路線平緩且少陡坡，非常適合親子同行。

+ 1

沿途設有觀景平台與涼亭是野餐、看海、拍照的絕佳地點，因為步道的遮蔭較少，建議做好防曬，避免曬傷。

龍洞灣岬步道

Google 評分：4.6

聯絡電話：02 2499 1210

店家地址：228台灣新北市貢寮區

營業時間：24小時營業



5. 基隆：望幽谷濱海步道

位於八斗子漁港旁的望幽谷，為Ｖ字型山谷，望幽谷濱海步道長度約一公里，走在步道上，海風迎面吹來，還能眺望矗立在海上的基隆嶼，非常是和親子族群或是健行新手。

因為依山傍海的地理位置，也是非常熱門的拍照打卡景點。

望幽谷濱海步道

Google 評分：4.6

店家地址：202台灣基隆市中正區

營業時間：24小時營業



6. 宜蘭：北關海潮公園

位於宜蘭頭城的北關海潮公園，是東北角的知名景點，同時也是蘭陽八景之一，園區內擁有壯麗的地質景觀，像是單面山、豆腐岩、海蝕平台、一線天……等奇岩。

+ 2

沿海的觀景步道與涼亭視野遼闊，可以遠眺龜山島與蘭陽平原，此外，日出或漲潮時，浪花拍打岩岸景觀相當壯麗，園區設有停車場與完善的步道設施，還可以與鄰近的蘭陽博物館、外澳沙灘以及頭城老街安排成一日遊行程。

北關海潮公園

Google 評分：4.3

聯絡電話：03 978 0727

店家地址：261台灣宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號

營業時間：24小時營業



7. 苗栗：好望角步道

苗栗後龍的好望角步道（又稱半天寮好望角），步道位於後龍鎮西側高地，地勢開闊，視野極佳，可以一覽壯闊海景與遼闊田野，沿著平坦的木棧步道漫步，可見整排的風力發電風車矗立在海岸，是許多遊客熱愛的拍照景點。

此外，步道沿線設有觀景平台、軍事碉堡遺跡，，充滿懷舊氛圍，步道來回約需1.5到2小時，推薦清晨或傍晚前來，不僅可避暑，還能欣賞日出與夕陽。

後龍好望角風景區

Google 評分：4.4

聯絡電話：03 772 1381

店家地址：356台灣苗栗縣後龍鎮半天寮

營業時間：24小時營業



8. 台中：高美濕地

位於台中市清水的高美濕地，是中台灣最具代表性的自然濕地，擁有豐富的生態與海岸風光，面積廣達1500多公頃，也是候鳥、招潮蟹與彈塗魚……等生物的棲息地。

高美濕地最知名的是「天空之鏡」的美景，在日落時分的夢幻景觀，吸引眾多攝影愛好者與遊客前來拍照，此外，設有木棧道可以近距離觀察濕地生態或是坐著欣賞夕陽。

高美濕地

Google 評分：4.5

聯絡電話：04 2656 5810

店家地址：436台灣台中市清水區美堤街

營業時間：24小時營業



9. 高雄：彌陀漁港海岸光廊

位於高雄彌陀的彌陀漁港海岸光廊，又稱南寮海岸光廊，是最近幾年的熱門海岸景點，緊鄰彌陀漁港，園區內最熱門的景點就是蜿蜒延伸入海的S型木棧道，有如走在海面上，黃昏時分，與夕陽交織出夢幻景色是遊客必拍的景觀。

+ 1

木棧道旁還設有淺水區、沙坑、滑梯和鞦韆⋯⋯等遊樂設施，並設有完善的公共設施，即使玩水也可以園區裡清理乾淨。

彌陀漁港海岸光廊

Google 評分：4.3

聯絡電話：07 619 1216

店家地址：827台灣高雄市彌陀區南寮路96號

營業時間：24小時營業



10. 花蓮：大石鼻山步道

位於花蓮豐濱的大石鼻山步道，又名龜庵山步道，步道全長約910公尺，以枕木、石階與木棧道鋪設，坡度平緩是一條親子友善、適合健行的濱海步道。

沿途設有涼亭與觀景平台，適合欣賞海景與拍照，步道依著地勢建於海岸邊，擁有壯麗的太平洋海景與海蝕地形，沿線可見野百合、刺蔥⋯⋯等植物，是東海岸著名的熱門打卡景點，還可以與磯崎海水浴場、親不知子天空步道⋯⋯等景點一起遊玩。

大石鼻山步道（龜庵山步道）

Google 評分：4.2

店家地址：977台灣花蓮縣豐濱鄉磯崎村

營業時間：24小時營業



【本文獲「輕旅行」授權轉載。】