搭飛機｜專家揭最多菌座位比廁所更髒＋3大感染風險　1位置最安全

搭飛機｜飛機座位｜出國旅遊選位時，多數人為了進出洗手間方便或擁有較闊的腿部空間，會優先搶走道位（aisle seat）。不過，有專家指出，走道位是機艙內的病毒黑點！走道位的座椅扶手是眾人抓握公物，還暴露於人群飛沫中。專家建議，選擇1位置才是真正的避病座位！另附搭飛機防病毒5招。即睇下文！



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飛機病毒｜飛機走道位比廁所更髒？

雖然靠走道座位進出方便，但奧蘭多健康中心（Orlando Health）感染科醫師Jarrod Fox與多位流行病學家警告，該位置的卻是機艙內的病毒黑點。

靠走道座位是最多病毒位置。（AI生成圖）

根據美國埃默里大學（Emory University）的研究數據指出，約有40%的乘客會在航程中起身一次，更有20%的人起身兩次以上，意味走道位乘客會頻繁暴露在大量流動人群的近距離接觸中。以下是走道位成病毒溫床的3大原因：

【1】人流進出頻繁 增加飛沫傳播風險

所有前往廁所或在走廊活動的乘客都會頻繁經過走道位置，近距離的移動不僅增加了病毒透過空氣傳播的機會，頻繁的人聲與肢體晃動，也容易干擾睡眠品質。

前往廁所或在走廊活動的乘客都會頻繁經過走道位置。(AI生成圖）

【2】扶手交叉感染 成病菌溫床

家庭醫學科醫師Jen Caudle指出，當其他乘客因亂流站不穩或行走時，往往會下意識抓握走道位的扶手支撐，這讓走道扶手就像一條眾人共用的毛巾，成為病菌交叉感染的溫床。

【3】廁所周邊 聚集風險

若走道座位靠近洗手間，情況更為可怕，排隊等候的人群長時間聚集在側，空氣呼吸與無意間的肢體接觸，會讓乘客暴露在更高的感染風險中。

飛機座位｜最安全的防疫首選位置

想要降低航程中的染病機率？埃默里大學的研究指出，靠窗位是最佳選擇。

專家指，靠窗位最安全的防疫首選位置。（AI生成圖）

靠窗座位能讓你遠離走道頻繁走動的人群，避免與路過乘客擦身而過或飛沫接觸。另外，專家德魯斯（Janis Orlowski）指出，選擇遠離廁所的靠窗位置能將感染風險降至最低，因為這能避開排隊等候廁所的人群聚集。

不過，專家提醒，雖然靠窗位防護力較佳，但最大的感染變數仍來自鄰座或前後兩排的乘客，不能因避開了走道位而鬆懈 。

搭飛機｜專家教5招搭飛機防疫祕訣

除了聰明選位，專家更強調，在航程中與降落後，務必謹記以下關鍵細節，才能最大限度地降低染病風險。

【1】別忘消毒：務必用酒精濕巾徹底擦拭托盤桌、扶手及安全帶扣環。

【2】勤加洗手：通過安檢後、用餐前，務必用肥皂與清水正確洗手。

【3】戴好口罩：在機艙高密閉空間內，口罩依然是預防呼吸道傳染病的最強防線。

【4】克制不摸臉：隨時提醒自己減少手部接觸眼、口、鼻的機會，阻斷病毒接觸傳染。

【5】下機即換衣物：抵達目的地後盡快更換飛行衣物，避免將機艙殘留的病菌帶進飯店或家中。

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