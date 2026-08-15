北海道自由行｜函館三天兩夜攻略　景點/美食/購物　打卡星形城郭

位於北海道道南的「函館市」，是人口僅次於札幌與旭川的北海道第三大城市。作為日本最早對外開放的國際貿易港口之一，這裡隨處可見充滿異國風情的歷史建築，而函館同時也是連接本州與北海道的重要門戶，交通非常便利。



無論是從東京搭乘新幹線，或是從札幌搭乘JR特急北斗號，約4小時的車程就能帶你走進這座浪漫的港灣城市。

函館機場

從台灣出發真的超方便！台灣虎航與星宇航空皆有提供直飛航班，輕鬆就能抵達函館～而且函館機場進出省時又省力，距離函館車站巴士約20分鐘車程，離湯之川溫泉甚至只要10分鐘。雖然機場規模不大，但餐飲店、Lawson等一應俱全，最棒的是函館機場網羅了六花亭、北菓樓、LeTAO等北海道必買的伴手禮（手信）名店，儘管品項不如專賣店豐富，但也絕對足夠讓你在登機前的最後一刻滿載而歸！

函館交通

函館路面電車

函館路面電車，又稱作「函館市電」，分為兩條路線，紅色線（2號系統）和藍色縣（5號系統），搭乘方式是從後門上車前門下車，起跳價為250日圓，上車時可以使用現金抽取整理券，也可以直接刷SUICA、ICOCA等IC卡，或者是下車時向司機出示事先購買的交通套票，是前往各個函館景點必搭乘的交通工具哦～

函館景

1. 函館朝市

緊鄰函館車站的「函館朝市」，其實是由三大區域所組成，包含主要販售哈密瓜、昆布與魷魚絲等在地伴手禮的「函館朝市」；以新鮮漁獲為主，還能親自體驗超人氣現釣活烏賊的「駅二市場」；以及聚集了約20間海鮮丼飯的「蓋飯橫丁市場」。實際走訪後小編發現，這裡沒有傳統魚市場的濕滑髒亂，地板與環境都維持得乾淨明亮，而且蓋飯橫丁市場的店家隨便挑一間走進去都不會踩雷！非常推薦大家早起來逛逛，用最豐盛的函館海味當作早餐。

函館朝市

交通：JR函館車站步行約1分鐘

營業時間：05:00-14:00（各店家營業時間不同）



2. 函館山夜景

擁有「百萬夜景」與「世界三大夜景」美譽的函館山，榮獲了《米其林綠色指南・日本》的三星級最高評價！海拔334公尺的函館山，搭纜車只要3分鐘就能抵達山頂。因為山勢不高，反而能讓人近距離俯瞰獨特的函館灣地形，看著函館市區染上點點璀璨燈火，不論哪個季節造訪，這片浪漫景色絕對讓你百看不膩！

函館山夜景

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「十字街站」，步行約10分鐘

營業時間：【4/20-9/30】10:00-22:00【10/1-4/19】10:00-21:00

函館山纜車門票：【來回】全票1,800日圓、兒童票900日圓

【單程】全票1,200日圓、兒童票600日圓



3. 金森紅磚倉庫

函館灣旁望過去，一整排復古的紅磚色外牆，「金森紅磚倉庫」是函館開港以來的第一個營業倉庫，也是裝載著函館歷史的重要地標，現在已經轉型成複合型設施。包含「BAY HAKODATE」、「金森洋物館」、「函館歷史廣場」與「金森廳」四棟倉庫，聚集了餐廳、伴手禮與居家小物，還有來函館必吃的超人氣起司蛋糕！金森紅磚倉庫入夜後紅磚外牆會點起浪漫的燈光，非常推薦晚上來這裡散步欣賞橘紅色夜景。

金森紅磚倉庫

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「十字街站」，步行約5分鐘

營業時間：09:30-19:00



4. 元町地區

前面小編提到函館隨處可見充滿異國風情的歷史建築，而「元町地區」正是這些建築的精華所在！緊鄰函館灣的元町，擁有19條特色斜坡坂道，沿途座落著舊函館區公會堂、舊英國領事館與函館中華會館等歷史建築，轉個彎，還能遇見東正教堂、元町羅馬天主教堂與函館聖約翰教堂等教堂群，漫步在這些建築之間，能深入感受函館的發展歷史。而這裡最經典的打卡點就是「八幡坂」，從斜坡高處往下望，筆直的道路一路延伸至函館灣與青函連絡船・摩周丸，是許多日劇浪漫的拍攝場景！

元町地區

交通：搭乘路面電車藍色線至「末廣町站」，步行約5分鐘



5. 五稜郭公園&五稜郭塔

作為北海道著名的賞櫻勝地，「五稜郭公園」其實是江戶時代為了防禦所建造的星形城郭，若想深入了解這座堡壘的過去，可以參觀公園內的「箱館奉行所」。而來到這裡，一定要搭乘電梯登上「五稜郭塔」從高空俯瞰巨大且完整的五角星形狀，一年四季的景色截然不同，春櫻、夏綠、秋楓、冬雪，無論何時造訪都有絕美景致。小編目前已經成功解鎖了雪景和嫩綠兩種面貌的五角星，真的各具特色，推薦大家有機會一定要來挑戰蒐集四季！

五稜郭公園&五稜郭塔

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「五稜郭公園前站」，步行約15分鐘



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6. 湯之川溫泉

身為北海道三大溫泉鄉之一的「湯之川溫泉」，距離函館機場只要短短10分鐘車程，起源傳說地「湯倉神社」隨處可見可愛的兔子蹤影，不管是神兔雕像、隱身在竹林裡的兔子，還是兔子圖案御守，都等著你來尋找。 而在外頭逛累了一整天，推薦到路面電車站旁免費的「湯之川溫泉足湯」充個電，尤其在寒冷的冬天裡，一邊泡腳暖身，一邊看著路面電車來來往往，真的非常愜意。另外，小編強烈推薦冬天造訪的話，一定要把「函館市熱帶植物園」排進去，看著猴子們一臉享受地泡著溫泉，這可是函館冬天限定的超萌奇景，千萬別錯過啦！

湯之川溫泉

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「湯之川站」或「湯之川溫泉站」

小編小提醒：若有安排去泡湯之川溫泉足湯，記得要隨身準備一條小毛巾擦拭雙腳，現場是沒有另外提供毛巾的喔！



7. 大沼國定公園

從函館車站搭乘JR前往，看著窗外風景轉為翠綠的大自然，就能抵達的「大沼國定公園」，由126座大小島嶼交織而成，園區內還有貼心規劃了4條散步路線任你挑選。公園中心的大沼湖映照著新日本三景-駒岳山，湖光山色令人神清氣爽，走完散步步道後，一定要試試在地特色的「墨魚雪糕」消暑，離開前也別忘了買份必吃的「沼之家」大沼糰子，作為這趟大沼公園之旅的完美句點！

大沼國定公園

交通：搭乘JR特級北斗號或JR函館本線至「大沼國定公園站」，步行約5分鐘

小編小提醒：小編最推薦「大島之路」這條散步路線，這條可以捕捉到駒岳山與湖泊同框的畫面，是最多人選擇的熱門步道哦～



函館購物

1. SHARE STAR 函館

若在函館遇上下雨天，就來這棟商場逛逛吧～一到三樓是北海道最大規模的無印良品，人潮不多空間明亮寬敞，逛起來非常舒適，B1則有生活雜貨、質感文具、美妝品牌超齊全的loft，來到函館如果想一次補齊日系美妝或生活小物，直接來這裡就對了！

SHARE STAR 函館

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「五稜郭公園前站」

營業時間：【B1-3F】10:00-20:00【1F星巴克】07:00-22:00【4F】09:30-21:30



2. 丸井今井百貨 函館店

就在SHARE STAR函館正對面，是陪伴著函館人走過悠久歷史的老字號商場「丸井今井百貨」，兩棟建築地下一樓設有便利的連通道可以互相穿梭，連通道沿途展示著函館丸井今井百貨一路走來的歷史發展，推薦大家往返兩館逛街補貨時，可以順道停下腳步欣賞。

丸井今井百貨 函館店

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「五稜郭公園前站」

營業時間：10:00-18:30



函館美食

1. 幸運小丑漢堡

來到函館，絕對會不斷撞見這個超亮眼的小丑招牌，那就是函館限定並且在日本人間大人氣的「幸運小丑漢堡」，17間分店全部都在函館，每家店的裝潢風格都不同，店內座位寬敞，還有販售超具特色的小丑漢堡專屬周邊商品，菜單上的人氣第一名是「中華雞腿漢堡」，雖然小編覺得味道不一定合每個人的胃口，但這就是函館最經典的朝聖文化，來了一定要體驗一次才算來過函館！

幸運小丑漢堡

交通&營業時間：各店家營業時間不同，請參考官網

小編小提醒：小編本來想八點一開門買來當早餐享用，結果現場早就排了滿滿人潮！強烈建議盡量避開假日和熱門的用餐時段前往哦～



2. 五島軒本店 雪河亭餐廳

創立於1879年的「五島軒本店 雪河亭」，是函館最具代表性的百年老字號洋食餐廳。建築外觀保留了明治時期的復古風情，內部分為三層樓的用餐空間，一樓主要提供經典的西式餐點；二樓則是充滿古典歐式裝潢的預約制餐廳；若有更私密的用餐需求，三樓也設有專屬的私人包廂。想要品嚐函館最經典的洋食風味，來這裡就對了！

五島軒本店 雪河亭餐廳

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「十字街站」，步行約3分鐘

營業時間：11:30-14:30、17:00-20:00



3. 函館鹽味拉麵

北海道三大拉麵之一的「函館鹽味拉麵」來函館一定要來上一碗，用雞湯、豬骨所熬煮成的清澈湯頭，喝起來清爽不膩口，配上軟嫩的叉燒真的非常美味。小編推薦可以先吃吃看擁有數十年歷史的老字號名店「味彩拉麵」，嚐嚐最經典的滋味，再去踩點龍鳳、一文字等特色鹽拉麵，透過不同店家在湯頭與叉燒上的作法差異，尋找最對你胃口的那一家！

函館麵厨房 味彩拉麵本店

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「五稜郭公園前站」，步行約10分鐘

營業時間：11:00-21:00



4. 長谷川商店

如果不想吃大餐，只想簡單品嚐函館的平價美味，那絕對不能錯過這間在地靈魂超商「長谷川便利商店」，必吃招牌「烤肉串便當（やきとり弁当）」藏著一個小秘密，雖然日文寫著烤雞肉串，但吃進嘴裡卻是豬肉，其中一個原因是在北海道南部，豬肉比雞肉更容易取得，所以當地的「やきとり」指的其實是烤豬肉串哦～現點現烤的肉串可以選擇鹽味或醬油等口味，鹹香濃郁超級下飯，只要認明外盒印有可愛小豬圖案的便當，就能輕鬆解鎖這道平民美味。

長谷川商店 灣區分店

交通：搭乘路面電車藍色線至「末廣町站」，步行約5分鐘

營業時間：07:00-22:00



5. 函館大門橫丁

其實不只福岡有屋台，函館也有著充滿濃濃人情味的屋台文化，如果想深入感受在地居民的夜生活，絕對不能錯過「函館大門橫丁」，在小巧溫馨的空間裡聚集了約20間屋台攤販，無論是拉麵、關東煮、烤肉串還是新鮮海鮮都應有盡有，選擇豐富，非常適合在行程的尾聲，來這裡點份宵夜、小酌一杯，體驗最放鬆的函館夜生活。

函館大門橫丁

交通：JR函館車站步行約5分鐘

營業時間：大部份店家17:00開始營業，各家營業時間不同，請參考官網



函館甜點

1. Pastry Snaffle’s

來到函館絕對不能錯過的超人氣伴手禮之一就是「Pastry Snaffle's」了！這款小小圓圓、造型平滑可愛的起司蛋糕，藏有一個超貼心的小設計，底部的Logo紙卡可以直接當作小湯匙使用。選用北海道在地新鮮的奶油、牛乳與起司製作，蛋糕散發著輕盈綿密的乳酪香氣，雖然口味非常多樣，但小編私心最推薦的還是經典招牌「チーズオムレット（起司歐姆蕾）」。

金森洋物館店

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「十字街站」，步行約5分鐘

營業時間：09:30-19:00

小編小提醒：非常推薦大家到金森紅磚倉庫的分店，設有現吃專區，只要購買單顆起司蛋糕，就會貼心附贈一小杯咖啡，濃郁的乳酪配上香醇咖啡，絕對是最完美的下午茶組合。



2. Petite Merveille

「Petite Merveille」是函館另一家擁有超高人氣的起司蛋糕名店，法文原意為「小小的喜悅」。這款蛋糕不僅連續多年榮獲世界品質評鑑大賞金獎肯定，剛剛好一口就能吃掉的完美大小，搭配放入口中瞬間融化的綿密口感超級驚豔！

小編偷偷說：和Pastry Snaffle's相比，小編私心更喜歡Petite Merveille，乳酪味道更加濃郁，推薦兩家都可以先買單顆來試試，再決定要購買哪一家的整盒帶回家喔！

BAY HAKODATE店

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「十字街站」，步行約5分鐘

營業時間：09:30-19:00



3. Milkissimo

從五稜郭塔的展望台下來到二樓，絕對會被這家人手一杯的雪糕店給吸引！發跡於函館的「Milkissimo」，主打義式Gelato，冰櫃裡展示多達10種的超豐富口味，讓人選擇障礙發作，而且還會隨著季節推出限定口味。小編實測吃過開心果、抹茶、芝麻，以及北海道最具特色的玉米口味，每一款的口感都極度濃郁滑順，完全不踩雷，逛完五稜郭後一定要來這裡坐下來吃杯冰淇淋解解饞。

Milkissimo

交通：搭乘路面電車紅色線或藍色線至「五稜郭公園前站」，步行約15分鐘

營業時間：09:00-18:00



4. Angelique Voyage

隱身在元町地區的「Angelique Voyage」，是連續多年入選Tabelog百名店的超高人氣日式可麗餅專賣店！店內的招牌必點是「草莓蛋糕」口味，最特別的是，店家規定可麗餅的賞味期限只有30分鐘，建議大家拿到手後一定要趕快當場享用，才能品嚐到最完美的鮮奶油與餅皮口感。此外店內還有販售盒裝的冷凍巧克力，也是許多人會特地買回家的超人氣伴手禮。

Angelique Voyage

交通：搭乘路面電車藍色線至「大町站」，步行約10分鐘

營業時間：10:00-19:00（週二、週三公休）

小編小提醒：可麗餅都是售完為止！建議大家把這站排在行程前面，否則就會像小編一樣下午抵達時大門上面已經寫著Sold out～



函館三天兩夜行程安排

DAY1

抵達函館→五島軒本店→Angelique Voyage→元町地區→金森紅磚倉庫群&品嘗函館起司蛋糕→幸運小丑漢堡→函館山夜景→長谷川商店

DAY2

大沼國定公園→函館麵厨房味彩拉麵→五稜郭公園&五稜郭塔→Milkissimo→SHARE STAR&丸井今井購物→函館大門橫丁

DAY3

函館朝市→湯之川溫泉→前往函館機場



看完這篇函館自由行攻略文章，大家是不是對函館更有概念了呢？函館真的是個會讓人想一去再去的地方，但其實函館最迷人的地方，除了小編整理的經典路線，這座港口城市還有許多藏在巷弄裡的咖啡店或食堂，建議大家不用把行程塞太滿，隨意轉進一條路，說不定就會挖到屬於自己的私房清單！

小編小提醒：雖然搭乘JR函館本線的普通車票價較親民，但班次相對較少。建議大家出發前務必確認好當天的回程班次，以免玩得太盡興卻搭不到車，打亂了後續的行程安排喔！



函館旅遊常見問題

函館安排幾天比較適合？ 兩天一夜可走完函館朝市、金森紅磚倉庫、函館山、五稜郭等核心景點；但若想前往湯之川溫泉泡湯，或前往大沼國定公園騎腳踏車，建議安排三天兩夜會更加從容。小編從精簡的兩天一夜，到深度悠閒的四天三夜都嘗試過，三天兩夜是我認為最能兼顧品質與豐富度的黃金配置！ 函館旅遊住哪裡比較方便？ 小編認為「函館車站周邊」絕對是首選，不僅搭乘JR往返札幌或大沼國定公園極其便利，前往各景點的市電或巴士站點也多在這裡匯集，對於行程緊湊的兩天一夜旅客最為友善。而若是追求深度放鬆的人，則建議「湯之川溫泉區」，這裡擁有高品質的溫泉設施與海景房，更具備交通優勢，從函館機場車程僅需5-10分鐘，非常適合安排在旅程第一天入住紓壓，或作為最後一晚的完美句點，讓您離開函館前享受度假感。 前往大沼國定公園交通會不會很麻煩？ 其實非常簡單！大沼國定公園距離函館市區並不遠，從「JR函館站」搭乘往札幌方向的「特急北斗號」或是「JR函館本線」，約30-40分鐘即可抵達「JR大沼公園站」，非常適合安排半日或一日遊。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【北海道函館自由行】路面電車、函館景點地圖與美食攻略】