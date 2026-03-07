日籍藝人揭日本4大潛規則　吃飯點人數份主食　旅客最常犯這些錯

日本依舊是很多人最愛造訪的旅遊目的地，但在熱潮持續升高之際，旅客是否真正理解日本社會的日常禮儀，也成為討論焦點。



日籍女藝人阿部瑪利亞在YouTube頻道發布新影片，特別整理「日本潛規則」，提醒赴日旅遊的人，即便某些行為不構成違法，卻可能被視為失禮，甚至在網絡上遭批評。

日本4大失禮行為

日本潛規則（01製圖）

日本旅遊必知！阿部瑪利亞親授4大日常方面潛規則

1. 搭車有細節 背包勿背後、計程車門別自行開

影片中，阿部瑪利亞指出，日本人在公共交通上重視不干擾他人，因此背包不應放在身後，以免碰撞乘客；座椅後仰前最好先向後座示意，展現禮貌。

她也特別提醒，許多台灣旅客習慣自行開計程車門，但日本多數計程車採自動門設計，應由司機操作或協助，「自己開門反而會讓司機不知所措」。

2. 餐桌上未點的小菜其實是「服務費」

針對不少台灣旅客對餐廳規則不熟悉的情況，阿部解釋，入座時桌上出現的小菜，實際上屬於餐廳的「お通し」（服務費），並非免費招待。

她也提醒，日本餐廳普遍講求「一人一份餐點」，並不習慣台灣常見的共享模式；而在壽司店、割烹店等小型餐廳，廚師會特別注意味道，因此不建議使用濃香水，以免影響食材風味。

3. 刺青仍具敏感性 部分溫泉恐謝絕入場

溫泉旅遊向來是國人赴日必排行程之一，但阿部提醒，日本部分大眾湯屋仍對刺青較為敏感，可能直接拒絕入場。若有相關需求，建議選擇附私人湯屋的住宿，以免受限。此外，入住鋪設榻榻米的旅宿時，即使穿著室內拖鞋，也不應踩上榻榻米，以維護房間清潔。

4. 密閉空間避免交談 電梯、手扶梯皆有默契

談到日本人在公共空間的默契，阿部笑稱「我在電梯裡都不呼吸」，形容日本人十分重視安靜與不打擾他人。她表示，日本手扶梯通常不鼓勵行走，搭乘時應專心站立；雨天過窄道路時，雙方也會下意識將雨傘收窄禮讓行人。至於神社、寺廟、車站等地，通常禁止使用自拍棒或腳架，現場多會張貼相關警示。

不會當面指責 但可能隔天出現在網絡上

阿部指出，日本人雖然忍耐度高，不會當場糾正旅客，但若行為被認為失禮，「隔天可能就會看到自己被放到網路上炎上」。她強調，出國旅遊應尊重當地文化，提前了解生活細節，才能避免造成不必要的誤會。

