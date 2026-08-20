日本自由行｜實用旅遊APP推薦　翻譯/交通/匯率　天氣預報必下載

最近大家出國自由行的首選國家絕對非日本莫屬，而這趟旅程最強大的神隊友就是你的手機啦！一支手機在手，不管是交通查詢、即時翻譯還是天氣預報，通通都能派上用場，讓你輕鬆暢遊日本每個角落。



小編貼心幫大家整理了一系列到日本必備的超實用APP，不管是安排行程還是臨時救急都超好用，快來看看有哪些APP要先下載起來吧！

日本交通APP推薦

1. Google地圖

在日本旅遊最基本一定要擁有的APP就是「Google地圖」，想去的景點都能搜尋到並能儲存成清單，甚至可以與朋友共同編輯。只要到了當地打開地點並導航，可以同時看到店家資訊、評價、多種建議的交通工具路線及時間，新手們完全可以放心跟著Google地圖走。

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2. Apple Wallet

日本必備的IC交通卡不外乎就是Suica（西瓜卡）、ICOCA，這兩張卡都可以直接綁定在Apple Wallet裡唷！沒買過實體交通卡的人可以在錢包APP購買交通卡，並同步使用Apple Pay來充值，隨時都能查看到裡面剩多少錢，超級方便！建議先將卡片設定成「快速交通卡」，刷進站時能夠不用解鎖手機，直接將手機靠近感應處即可完成刷卡，在人來人往的地鐵站中，這項功能大大加速了進站速度呀！

3. Japan Transit Planner

日本的交通有許多種，地鐵路線的複雜程度比香港還高，在換乘的過程中常常讓人看了霧煞煞。只要在「Japan Transit Planner」輸入出發站名及目的地站名，就能迅速幫你算出最佳路線，因每位旅客的需求不同，一次還能算出「早、安、樂」三種選擇，不管你是想要最快抵達、最省錢，還是轉乘最少，都能找到你想要的路線！

4. GO

「GO」是日本最大的叫計程車APP，APP內的使用介面簡單易懂，有提供日文、英文兩種語言，只要輸入出發地、目的地就能輕鬆預約到車，也有提供線上支付的功能，但不一定是每一台計程車都能使用線上支付唷～

5. Uber

在香港有叫車習慣的人，應該都有下載過「Uber」吧！如果你不想再另外研究新的APP，小編推薦直接使用Uber也可以～在比較市中心的地區像是東京、大阪、京都、福岡、名古屋等都可以使用，最方便的是因為本身有提供30多種語言，對各國的外國旅客來說是最容易上手的，比較不會有看不懂介面的問題。

日本翻譯APP推薦

1. Google翻譯

日文雖然有些漢字可以讓人稍微看懂意思，但到餐廳看到菜單還是常常有看不懂的字，這時候最快速的方式就是打開「Google翻譯」，除了可以輸入文字，也能直接使用相機即時翻譯。要跟店員對話時，更可以使用語音功能對話，在世界各地超級通用的「Google翻譯」，簡直是旅客的萬能救星！

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2. VoiceTra

「VoiceTra」當初是為了2020東京奧運所開發的翻譯APP，很多人試過都覺得它的語音即時翻譯很準確，翻譯給對方的同時，自己也能看到APP是否有表達正確，能大幅降低溝通的失誤率。如果旅遊的過程中需經常有日語對話，推薦可以下載VoiceTra當作輔助工具。

3. Payke

來到日本，購物行程不可少，進到超市或藥妝店後是不是常常想快速的瞭解每樣產品，但看不懂日文又會擔心不小心買到不適合自己的。別擔心！只要開啟「Payke」掃描商品上的條碼，就會跳出這項產品的商品資訊，是不是真的很方便～雖然不是所有的東西都掃得到，但至少在一般常去的超市跟藥妝店買東西會有很大的幫助。

日本匯率換算APP推薦

極簡匯率

說到購物，想必大家其實最關心的還是換算匯率的問題。想在短時間內快速比價並買到想要的東西，直接下載一個匯率換算APP是最快的方法。在「極簡匯率」直接輸入商品價格就能立刻幫你用日幣換算港元的價格，而匯率的部分更可以選擇香港各家銀行的匯率來算，再也不用邊買東西邊狂按計算機啦！

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日本置物櫃APP推薦

ecbo cloak

相信大家都知道在日本的路上拉著大件行李到處尋找空的寄物櫃可說是非常累人，如果還有帶娃娃車，甚至連寄物櫃都無法置放。ecbo cloak很貼心的提供「想寄物的人」和「有可供寄物空間的店鋪」的共享服務，在APP中可以直接搜尋到提供寄放服務的車站、咖啡廳、郵局等，幫助旅客們節省找寄物櫃的時間，真的是既省時又省力。

日本租借行動電源APP推薦

ChargeSPOT

出國最怕的就是手機突然沒電，這時候「ChargeSpot」就是救星啦！只要打開APP，就能立刻找到離自己最近的機台，輕鬆租借行動電源，讓你隨時保持電力滿滿，用完後還能在任意一個你比較方便的機台歸還，不用特地跑回原點，整個過程快速又方便，讓你在旅途中完全不用再為電量焦慮。

日本天氣APP推薦

tenki.jp

「tenki.jp」是日本超實用的天氣查詢網站，由日本氣象協會官方研發，準確度相當高！不管是想看即時天氣、氣溫、降雨機率，或是颱風路徑、地震警報、櫻花資訊、紅葉狀況等，通通都能查得到。介面清楚好懂，還能依照地區精準搜尋，對自由行旅客來說超級方便，出門前先滑一下，就能安心安排未來的行程～

以上就是小編精心為各位整理的日本旅遊必備APP，看完就能理解到其實去日本自由行超輕鬆，有這些APP的輔助，再也不用擔心會迷路或是語言不通的問題，一路都能玩的順順利利，任何人都能變成日本旅遊小達人！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【日本旅遊APP】日本自由行必下載！翻譯、交通、匯率一次搞定】