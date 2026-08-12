搭飛機別碰熱飲　空服員揭最討厭飲料名單　形容喝起來像在親馬桶

搭飛機時，不少旅客都習慣點杯熱咖啡或熱茶提神，不過這個看似平常的選擇，卻是許多空服員最希望乘客避免點用的飲品。



早前，美國旅遊媒體整理多位空服員的分享，揭露機上熱飲背後的原因，不僅涉及飲用水衛生，也與機組人員的工作流程息息相關。

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搭飛機要避開哪些地雷飲品？

搭飛機時，不少旅客習慣點杯咖啡、熱茶或其他熱飲，不過多位空服員近日接受美國旅遊媒體訪問時透露，機上最不建議點的飲料，其實就是使用機上熱水沖泡的飲品，引發不少旅客討論。

根據空服員分享，主要原因並非咖啡本身，而是飛機供水系統的衛生問題。機上熱飲所使用的水來自機身儲水系統，部分空服員認為，水箱及管線的清潔狀況難以由乘客確認，因此不少航空從業人員平時也會避免飲用機上沖泡的咖啡或熱茶。

有空服員甚至形容：

在飛機上喝咖啡，就像在親馬桶。

雖然說法較為誇張，但也反映出部分機組人員對機上供水品質的疑慮。除了衛生考量外，製作咖啡、熱茶等熱飲，也需要額外加熱、沖泡等流程。在飛機狹小的備餐區內，若遇上客滿航班或餐飲服務時段，確實會增加空服員的工作負擔，因此不少人也坦言，希望乘客能優先選擇其他飲品。

報導曝光後，引發許多網友討論，不少經常搭機的旅客表示，未來可能會改點瓶裝水、罐裝飲料或果汁等密封包裝飲品，也有人認為，若想降低疑慮，選擇未經機上供水系統製作的飲料，會是相對安心的做法。

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