旅遊注意｜出國買機票查不到記錄？地勤曝大忌　做錯無法出境登機

出國前最重要的資料竟然填錯了，而且錯得讓地勤人員哭笑不得。



一名機場地勤近日分享工作現場遇到的離譜案例，一對情侶辦理登機手續時，男方的訂位資料竟顯示為「Baby Lin」，讓櫃檯人員當場愣住。進一步追問後才發現，原來是女友平時都這樣稱呼男友，訂機票時竟直接把暱稱輸入系統，差點導致無法順利出國。

地勤曝1步驟做錯「無法出境登機」（01製圖）

出國旅遊買機票注意！地勤曝1步驟做錯「無法出境登機」

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一名地勤人員近日在社群平台分享親身經歷，一對情侶到機場辦理報到時，系統遲遲查不到男方的訂位紀錄。原本以為是航班資料輸入有誤，請旅客出示訂位資訊核對，沒想到打開手機畫面後，看到乘客姓名欄位竟寫著「Baby Lin」。她一度懷疑是不是系統顯示異常，但接下來女方的解釋更讓她震驚，原來女方表示，自己平常習慣叫男友「Baby」，因此訂票時沒有多想，直接把這個稱呼填入旅客姓名欄位。這番說法讓地勤人員忍不住傻眼，直言「這是機票，不是情侶備忘錄」。​

她進一步提醒，國際航班的機票姓名必須與護照上的英文姓名完全一致，無論少一個字母、多一個字母，甚至使用暱稱、英文綽號，都可能導致無法完成登機手續。

由於訂位姓名與護照資料不符，男方原本的機票已無法直接使用。經過協調後，最後只能重新訂票處理，才成功化解這場出國危機。

而當女方得知「Baby」不能作為正式機票姓名時，據稱還露出相當不可思議的表情，讓地勤無奈苦笑：「妳男友差點因為戀愛腦滯留台灣。」

貼文曝光後，有網友留言表示，

「你下次可以說：小姐，你是不是根本不記得你男友的名字」

「我沒仔細看還以為是餐廳訂位，看到最後一行直接瞳孔地震」

「這種人為什麼可以出國阿」

「從本來有點懷疑只是笑話，到後來真的相信就是有些人這麼讓人笑話，真的服了」

「這是連腦袋一起被拉掉了嗎」

「智商不足還是能出國嗎⋯⋯我們的法規是不是太寬鬆了」

「他們可以不要出國嗎？怕影響台灣人在國外的印象」

「這對情侶真的是天作之合，沒有人發現問題」

「活在自己世界」

「如她真的很想用 baby這名，就請她申請 passport改名」



也有不少航空業相關從業人員分享，旅客因姓名輸入錯誤而影響登機的情況其實並不少見，常見問題包括拼音打錯、護照英文名字順序顛倒、漏填中間名，甚至將綽號直接填入訂位系統。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出國旅遊買機票注意！地勤曝1步驟做錯「無法出境登機」，很多人到機場才知道】