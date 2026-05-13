旅遊心得｜最佳飛機位在第8到第15排 專家教根據需求選最佳座位
撰文：TVBS新聞網
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一到假期，返鄉、出遊人潮洶湧，此時機票價格飆升，有時甚至一位難求。而在購買機票時，挑飛機座位總讓旅客很苦惱，因為若選錯位置，恐會影響整趟的飛行體驗。
對此，旅遊專家日前點名飛機上「最糟糕座位」，不僅影響睡眠品質，還可能遇到隨身行李放不下的狀況。
飛機最糟座位！避免坐廚房、廁所附近
根據《每日郵報》報導，旅遊專家雅各布（Jacob Wedderburn-Day）建議，應該避免坐在廚房和廁所附近，尤其是在假期時的最後幾排座位，因為這個位置不僅人來人往頻繁，且頭頂置物櫃常被機組人員用於放置設備，使留給乘客的空間變少，若因安檢排隊而較晚登機，上方的置物櫃恐早已堆滿其他人的行李。
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雅各布表示，乘客選擇的座位不僅影響腿部空間及視野，還會決定個人隨身行李是否能放在頭頂上方的置物櫃，尤其在節慶假期，有許多家庭出遊的旅客，可能都會攜帶大包小包的隨身物品，使得置物櫃空間消耗得比平時快。
最佳座位曝光 可根據需求選擇
對此，他認為，最佳飛機座位在第8排到第15排，這些座位在登機順位與置物櫃空間之間取得最佳平衡。不過，若旅客重視速度勝過票價，機艙前排的座位可讓登機與下機更快速；需要睡眠、行李不多，或想安靜觀賞夜景且不被走道人潮打擾的人，則可以考慮靠窗座位。至於在飛行途中需要從行李拿取物品、經常伸展身體，或需要快速下機趕轉機的旅客，適合走道座位。
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