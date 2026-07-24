酒店早餐炒雞蛋特別香？內行揭製作過程 網嚇壞：以後不敢再吃
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
不少人外出住酒店時會在早晨享用自助吧早餐，然而近日一段揭露酒店早餐炒蛋製作過程的影片在網路瘋傳，讓不少人直呼反胃，甚至表示「以後不敢再吃」。
《紐約郵報》報導，一名自稱在連鎖酒店廚房工作的員工在短影音平台TikTok上分享了一段影片，帶觀眾一窺酒店炒蛋的實際製作流程。她在影片中寫道「跟我一起做酒店炒蛋」，並提醒觀眾，「看完之後，你可能再也不想吃了。」
酒店員工親揭製作過程 塑膠包裝直接微波
影片中可看到，她並非使用新鮮雞蛋，而是拿出一包密封的黃色液體，直接放入微波爐加熱數分鐘。待內容物凝固後，再剪開塑膠袋，將成形的蛋塊倒入托盤中，並用工具壓碎成小塊，外觀類似炒蛋，但未添加起司、蔬菜或調味料。
相關文章：酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+17
這段製作過程讓不少網友感到震驚與不適，紛紛留言表示：
「那到底是什麼東西？」
「看完完全沒胃口」
「真的很噁心」
也有人直言：
「酒店的蛋吃起來就像這樣做出來的」
部分網友更開玩笑稱：
「神秘配方是塑膠微粒」
而塑膠加熱可能帶來健康疑慮。
不過也有部分網友對此並不在意，認為只要味道可以接受就無妨：
「好吃就好，我不在乎它是怎麼做的。」
也有人直言：
「反正是住宿附的免費早餐，不會抱怨。」
或開玩笑道：
「我才不管，早餐照吃。」
相關文章：旅遊心得｜最佳飛機位在第8到第15排 專家教根據需求選最佳座位
+5
旅遊心得｜內行教7招選經濟艙位 早預訂選擇多 最後一排空間少旅遊心得｜出國行李箱愈普通愈安全 達人：包膜/上鎖更易被破壞旅遊注意｜旅客住酒店拔掉房間1電源插頭 退房慘被罰款224美金大阪人氣酒店警示！即食麵剩湯別倒馬桶 正確處理是隔日統一回收酒店冷知識｜浴室鐵鐘有什麼用？4個枕頭防腰痛？10物品隱藏用途住宿冷知識｜酒店常見「神秘椅子」是甚麼？網友：雙人房一個不夠
延伸閲讀：
女警遭輾斃案外案！女大生撞擊視角片露「纖細手指」 警追查外流
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】