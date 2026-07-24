酒店早餐炒雞蛋特別香？內行揭製作過程　網嚇壞：以後不敢再吃

不少人外出住酒店時會在早晨享用自助吧早餐，然而近日一段揭露酒店早餐炒蛋製作過程的影片在網路瘋傳，讓不少人直呼反胃，甚至表示「以後不敢再吃」。



《紐約郵報》報導，一名自稱在連鎖酒店廚房工作的員工在短影音平台TikTok上分享了一段影片，帶觀眾一窺酒店炒蛋的實際製作流程。她在影片中寫道「跟我一起做酒店炒蛋」，並提醒觀眾，「看完之後，你可能再也不想吃了。」

酒店員工親揭製作過程 塑膠包裝直接微波

影片中可看到，她並非使用新鮮雞蛋，而是拿出一包密封的黃色液體，直接放入微波爐加熱數分鐘。待內容物凝固後，再剪開塑膠袋，將成形的蛋塊倒入托盤中，並用工具壓碎成小塊，外觀類似炒蛋，但未添加起司、蔬菜或調味料。

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這段製作過程讓不少網友感到震驚與不適，紛紛留言表示：

「那到底是什麼東西？」

「看完完全沒胃口」

「真的很噁心」



也有人直言：

「酒店的蛋吃起來就像這樣做出來的」



部分網友更開玩笑稱：

「神秘配方是塑膠微粒」



而塑膠加熱可能帶來健康疑慮。

不過也有部分網友對此並不在意，認為只要味道可以接受就無妨：

「好吃就好，我不在乎它是怎麼做的。」



也有人直言：

「反正是住宿附的免費早餐，不會抱怨。」



或開玩笑道：

「我才不管，早餐照吃。」



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