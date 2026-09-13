九州自由行｜鹿兒島美食6大推薦　當地特色黑豬肉　80年刨冰老店

提到日本九州鹿兒島，你腦中第一時間浮現的是櫻島火山，還是讓人垂涎欲滴的黑豬肉料理？這座充滿南國風情的城市，不僅擁有世界級的自然景觀，更是吃貨眼中的美食天堂！從口感酥脆多汁的黑豬排、創業80年的醜萌白熊冰，到在地人喝完酒必衝的深夜拉麵，鹿兒島的美味層次絕對超乎你想像。



接下來，編輯精選了六家鹿兒島必吃的超人氣美食，讓你從中央車站一路吃到櫻島，解鎖最道地的南九州滋味！

鹿兒島美食

1. 黑勝亭中央車站本店

鹿兒島以肉質細緻、脂肪香甜且油脂分佈均勻的「鹿兒島黑豬」而聞名，而鄰近鹿兒島中央站的鹿兒島黑豬專賣店「黑勝亭」，主要使用生麵包粉包裹炸豬排，因此炸豬排是外酥內軟又多汁，而且黑豬肉帶有些許甘甜味，油脂也不會過於膩口，再搭配店家提供的豬排醬、味噌醬、梅鹽等三種醬料品嚐，真的會讓人忍不住一直扒飯！

黑勝亭中央車站本店

地址：16-9 Chuocho, Kagoshima, 890-0053日本

電話：+81 50-5494-5563

營業時間：11:00-16:00；17:00-22:30



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2. 拉麵 小金太

到日本，一定要吃碗拉麵呀！天文館公園旁邊的「拉麵 小金太」，湯頭主要以雞骨與豬骨為基底，並且均衡地融合了多種蔬果海鮮，而厚切的叉燒肥瘦各半，搭配木耳和豆芽菜，口感層次相當豐富！開業30多年，深受在地人愛戴的拉麵 小金太，經常是大排長龍，很多鹿兒島人晚上喝完酒的續攤都是選擇這家，因此儘管營業至深夜也可能需要排隊喔。

拉麵 小金太

地址：11-5 Tenokuchicho, Kagoshima, 892-0845日本

電話：+81 99-223-9455

營業時間：11:30-15:00；18:00-03:30



3. 天文館無邪氣

說到鹿兒島名物，很多人都會聯想到「白熊冰」，而作為白熊刨冰的創始店，「天文館無邪氣 本店」可說是許多遊客的鹿兒島必吃美食清單。擁有約80年歷史的天文館無邪氣，提供各式各樣的刨冰，招牌白熊冰則是以特製煉乳、繽紛水果與紅豆堆疊成北極熊造型，吃起來的口感蓬鬆、香甜，味道香醇而不膩，份量很適合兩個人一起吃。

天文館無邪氣

地址：5-8 Sennichicho, Kagoshima, 892-0843日本

電話：+81 99-222-6904

營業時間：11:00-19:30



4. 櫻島咖啡廳&烘焙坊

坐落於櫻島的「櫻島咖啡廳&烘焙坊」，外觀是非常醒目的藍色小屋，而店裡提供新鮮烘焙的咖啡、烘焙食品和櫻島當地特產，尤其是咖啡的酸度和苦度平衡得恰到好處，有機會到櫻島的話，很推薦喝喝看！除此之外，櫻島咖啡廳&烘焙坊還有販售有以櫻島熔岩、火山灰製作的工藝品、農產品及加工品，作為紀念品或手信也很合適。

櫻島咖啡廳

地址：891-1411 鹿児島県鹿児島市桜島白浜町1062-1

電話：070-4402-2827

營業時間：10:00-18:00（週三公休）



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5. 城山SEASONING

位在鹿兒島縣歷史及美術中心黎明館的「城山SEASONING」，是由當地知名老牌味噌與醬油的釀造商──吉村釀造株式會社之旗下品牌，在這裡可以品嘗到多項以當地食材、蔬菜為主的料理，當然也可以嘗試各式各樣的調味料。在店內享用炸雞定食、不拉魚丼飯等午餐套餐，還有免費的味噌湯和咖啡可以喝，推薦給追求CP值或喜歡家庭式日料氛圍的讀者。

城山SEASONING

地址：7-2 Shiroyamacho, Kagoshima, 892-0853日本

電話：+81 99-213-9554

營業時間：10:00-17:00（週一公休）



6. 黑豬料理壽庵中央車站西口店

鄰近鹿兒島中央車站的「黑豬料理壽庵中央車站西口店」，嚴選來自渡邊盤克夏牧場的「六白黑豬」，其特色為肉質柔軟，且擁有獨特的鮮甜味。推薦試試他們家的黑豬涮涮鍋套餐，黑豬不僅味道鮮美，整體份量更是十足，搭配不同沾醬享用黑豬也很美味！值得一提的是，由於黑豬肉的油脂能增添湯頭風味，所以建議先涮豬肉片再煮菜喔！

黑豬料理壽庵中央車站西口店

地址：1 Chome-3-1 Take, Kagoshima, 890-0045日本

電話：+81 99-297-5830

營業時間：週一～五 11:00-15:00；17:00-21:30；週六～日 11:00-21:30



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