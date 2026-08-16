酒店禁忌｜別敲門說「打擾了」　專家教正確避邪5招：睡覺開小燈

許多人在入住酒店或民宿時，習慣敲門並禮貌性地說聲「打擾了」才踏入房間，但台灣命理老師小孟提醒，這句話其實可能會觸怒房內的「好兄弟」，建議入住時只需敲門或按門鈴即可，不需多說話。



除了進門習俗，小孟也分享5招簡單做法，可有效避免卡陰，提升住得安心的機率。

酒店辟邪5招（01製圖）

出門旅遊住酒店時，注意以下辟邪5點👇👇👇

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「打擾了」易惹怒好兄弟？命理師勸你改這樣做

小孟老師透過Facebook專頁影片指出，許多人習慣在進入酒店房間前敲門並說「不好意思，打擾了」，希望提醒若有「靈體」在內就此避讓。但他認為，這句話反而可能讓對方感到不悅，像是在挑釁：「你都知道我在，還說打擾了？」因此他建議，只要敲門或按一下門鈴，確認環境即可，不需要特別開口說話。

他也提醒，剛進房間時，切勿心裡胡思亂想，例如覺得「這間房怪怪的」、「會不會鬧鬼」等。這類負面想法容易吸引靈體靠近。保持正面思考、不要自我嚇自己，反而有助於避免卡陰或招來靈異經驗。

房內避談「鬼」字遊戲！別播鬼片、也別點薰香

在房內的行為也有許多要注意之處。小孟老師提醒，不要玩「鬼牌」類的遊戲（如抽鬼牌、心臟病等）、不要講鬼故事、看恐怖電影、玩碟仙或聊靈異事件，這些都可能吸引好兄弟前來。而點薰香也是一大禁忌，容易讓空間的氣場不穩、反而讓亡靈聚集，影響入住者的精神狀態。

5招住酒店避邪小技巧

為了讓住酒店的過程更安心，他提供5種實用做法，幫助避免卡到陰：

1. 覺得房間太冷時，可打開熱水5到10分鐘，讓溫暖的蒸氣驅散陰氣。

2. 拖鞋顛倒擺放，象徵混淆方位，達到避邪效果。

3. 睡覺開小燈，保持微亮，有助提升陽氣。

4. 電視開著放聲音，讓靈體知道房間有人，減少靠近的可能。

5. 備用萬金油或艾草，可在覺得被壓或氣場不穩時塗抹使用，有助驅逐不乾淨的能量。

小孟老師強調，不管住酒店還是外出旅行，心態最重要，保持樂觀與正念，就能減少遇到負面能量的機會。想要旅途平安，記得這些細節別忽略。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：住飯店別敲門說「打擾了」！恐讓好兄弟生氣，命理師教正確做法】