旅遊心得｜前阿聯酋航空空服員教慳錢8方法　生日搭機優先被升艙

台中童綜合醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋日前搭乘星宇航空前往日本參加學術研討會時，地勤人員將他免費升等至商務艙，令他興奮不已，貼文曝光後，有內行網友指出，一個人搭機且穿著得體，較有機會獲得升等，而胡醫師正巧符合這些條件。



先前也有空服員分享，旅客可以透過8個小撇步，就能免費攜帶額外行李上飛機，還有機會獲得免費升艙的待遇。

搭飛機「突然被升商務艙」 內行曝背後關鍵

胡書瑋於Threads發文分享，他準備出發前往日本東京參加兒童肝膽腸胃科的台日韓聯合學術研討會，台灣的參與醫師大多已經先行出發，唯獨他最後一人搭機前往，原本他購買的是豪華經濟艙，沒想到在報到時意外被地勤人員升等。

當時地勤詢問他「先生請問您一個人嗎？」他回應「對啊！」隨後地勤表示「那我幫您升等到前排的商務艙位子可以嗎？因為今天剛好位子比較滿」。胡書瑋興奮地表示，這是他第一次被升等，「謝謝這位地勤小姐，感恩張董，讚嘆張董！」

貼文曝光後，有內行網友指出，一個人搭機且穿著得體，較有機會獲得升等，而胡醫師正巧符合這些條件，「我待會下午就要去會場了，所以穿的微正式（襯衫+長褲+皮鞋），看來也許有關」。

搭飛機8個省錢小妙招（01製圖）

空服員列8個省錢小撇步 容易免費被升等👇👇👇

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根據英國媒體《太陽報》報導指出，過去曾在阿聯酋航空（Emirates）任職的空服人員卡米拉（Kamila Jakubjakova）表示，旅客能夠過8個小撇步，就能免費攜帶額外行李上飛機，還有機會獲得免費升艙的待遇。

1. 在生日當天搭飛機

雖然生日當天搭飛機並不一定會保證獲得免費升艙，但機會相對較大。卡米拉表示，若經濟艙超額預訂，航空公司會將部分乘客升級至商務艙，這是免費升艙的唯一情況，雖然大多是隨機的，但如果有人當天生日，這些壽星往往會被優先升級。

2. 稍晚抵達機場

大多數乘客會在登機前2-3小時抵達機場辦理登機手續，但如果想免費升艙，可以冒險選擇稍晚到達。卡米拉指出，有時候航空公司會超額出售機票，並假設部分乘客可能無法登機，如果所有乘客都按時到場，造成航班超額預訂，航空公司不得不將一些經濟艙乘客升級到商務艙，而較晚辦理登機手續的旅客往往有機會獲得這個升艙機會。

3. 試著抱怨看看

卡米拉指出，有時「抱怨」反而能為乘客帶來意外的好處，例如獲得更美味的飛機餐，「有時候，若乘客對餐點選擇感到不滿並提出抱怨，我們會從商務艙提供餐點以平息紛爭」然而，卡米拉也提醒這取決於當天航班的主管，有些主管會通融處理，但也有些不會。

4. 告訴服務人員你在度蜜月

有些人說，如果告訴空服員自己在度蜜月，會有機會獲得升級或小禮物，卡米拉證實，「當我遇到度蜜月的乘客時，會給他們一些商務艙的額外小禮，如甜點或香檳，儘量讓他們的旅程更特別」。

5. 賄賂機組人員

賄賂機組人員並不是給予現金，而是向空服員提供一些小禮物。卡米拉表示「善待空服員總是能帶來好處」，她舉例，如果乘客在飛行途中提供一些零食給空服員，通常他們也會回報乘客一些贈品。

6. 將物品塞進枕頭套

卡米拉建議旅客可以攜帶一個枕頭套，將所有無法放進行李箱的物品塞進去，因為枕頭套通常不被視為個人物品，也不計入行李限額。

7. 攜帶重複使用的空瓶

在飛行過程中，空服人員通常提供最小容量的飲料杯，旅客需要經常請求水。卡米拉建議攜帶環保杯，這樣可以避免不斷找水的麻煩。

8. 準備一套備用衣物

卡米拉提到，航空公司弄丟行李的情況並不少見，因此她建議旅客隨身攜帶一套備用衣物，以備不時之需。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭飛機「突然被升商務艙」！內行曝背後關鍵，空服員列8個省錢小撇步：容易免費被升等】