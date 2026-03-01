九州自由行｜由布院景點美食一日遊　橡子共和國宮崎駿迷必打卡

最近計劃前往日本九洲由布院一日遊？除了金鱗湖、湯之坪街道等必去景點，由布院還有豐富的美食選擇、藝術氣息的美術館，以及特色溫泉旅館等你探索。以下將整理由布院的交通方式、住宿推薦與在地必吃美食，並提供一日遊行程的參考，馬上收藏本篇攻略享受悠閒又充實的由布院旅程吧！



怎麼去由布院？搭乘JR列車還是巴士？

由布院位於九州大分縣，由於緊鄰福岡與熊本，交通方式非常多元，不論是搭乘電車、巴士或是自駕都非常便利。以下分別介紹從大分機場、福岡以及熊本出發的交通方式：

從大分機場出發

從大分機場直接搭乘機場巴士「湯布院LINER（湯布院ライナー）」，只需要一個小時的車程即可直達由布院。一天約6個班次，建議規劃行程前同時確認飛機抵達時間和機場巴士時刻表，以免撲空或是等待時間過久。

湯布院LINER（湯布院ライナー）

班次：一天6班

費用：2000日圓

車程：約1小時



從福岡出發

以博多車站為例，多數旅客會選擇搭乘日本九州觀光列車「由布院之森（特急ゆふいんの森）」，讓交通的過程也成為旅行中難忘的一環。但因為由布院之森全車皆為指定席，且需劃位才能搭乘，再加上實在是太熱門了，通常前一個月開放預約時必須立即預約！不過，沒預約到也不用擔心，搭乘特快列車「由布」一樣能抵達。另外，無論是從福岡機場、博多或是天神站出發，也可以搭乘西鐵九州高速巴士前往。

1. 由布院之森（特急ゆふいんの森）

班次：一天3班

費用：6130日圓（單程），可使用九州JR Pass。

車程：約2小時30分

備註：座位為指定席，需劃位

2. 特快列車 由布

班次：一天3班

費用：5630日圓（單程），可使用九州JR Pass。

車程：約2小時30分

3. 西鐵九州高速巴士（ゆふいん号）

班次：一天14班

費用：3250日圓（單程）

車程：約2小時

備註：座位為指定席，需劃位

註：上述資訊皆為「博多前往由布院」的費用及車程時間。



從熊本出發

乘坐「九州橫斷巴士（九州横断バス）」可從熊本站一路前往由布院站前巴士中心，途中會經過阿蘇站、黑川溫泉等地，雖然整體車程時間較長，卻可以悠閒欣賞九州的自然風光。

九州橫斷巴士（九州横断バス）

班次：一天3班

費用：4600日圓（單程）

車程：約4小時20分



由布院景點推薦

1. 金鱗湖

首先，絕對要提到的是由布院的代表性景點「金鱗湖」。起初名為『岳下池』，意為位於由布岳山腳下的池。後來於明治初期，因儒學者毛利空桑欣賞到夕陽映照在湖面，湖中魚的鱗片映照出金色的閃閃光芒，而命名為「金鱗湖」。

+ 2

金鱗湖的其中一個特色為湖裡同時湧出清水及溫泉，使得湖水溫度常年偏高，在秋冬時的早晨可以欣賞到被晨霧環繞的夢幻景致，非常推薦大家可以在秋季早晨時，於湖邊完備的步道散步，邊欣賞楓紅邊沈浸在白霧繚繞的夢幻美景中。

金鱗湖

地址：大分県由布市湯布院町川上1561-1



2. 湯之坪街道（湯の坪街道）

從JR由布院站步行約5分鐘的距離即可抵達「湯之坪街道（湯の坪街道）」。這裡是湯布院的主要街道，除了可以吃到許多特色美食（後面有更詳細介紹！），也能購買大分特色的土產。

+ 6

宮崎駿迷必逛的橡子共和國（どんぐりの森）、貓奴喜愛的由布院之貓屋敷（由布院の猫屋敷）也都值得造訪。日式老宅建築的店家佇立在街道兩側，在逛街的同時還能感受到古老的懷舊風情。

湯之坪街道（湯の坪街道）

地址：大分県由布市湯布院町川上



3. 湯布院花卉村（YUFUIN FLORAL VILLAGE）

湯布院Floral Village（由布院花園村）是一座重現《哈利波特》拍攝地——英國科茨沃爾德小鎮街景所打造的迷你主題園區。

+ 6

園區充滿英式鄉村風情，與傳統印象中日式氛圍的由布院截然不同。在這裡不只有嚕嚕米（姆明）、寶可夢、彼得兔等主題商店，還可以在「OWL'S FOREST 貓頭鷹之森 （フクロウの森）」與貓頭鷹近距離互動！

湯布院花卉村（フローラルヴィレッジ）

地址：大分県由布市湯布院町川上1503−3

電話：0977-85-5132

營業時間：09:30～17:30



4. COMICO ART MUSEUM YUFUIN

旅程中想沾染一點藝術氣息的話，非常推薦造訪由國際級建築大師隈研吾操刀的現代美術館「COMICO ART MUSEUM YUFUIN」。

+ 5

與大自然融為一體的建築物本身就是個作品，草間彌生的南瓜、奈良美智的白色大狗等經典作都能在這裡看到。COMICO ART MUSEUM YUFUIN美術館採完全預約制，建議可以先上網預約還能折200日圓唷！

COMICO ART MUSEUM YUFUIN

地址：大分県由布市湯布院町川上2995-1

營業時間：09:30～17:00（最後入場16:00）

門票費用：大人1700日圓；大學生1200日圓；國高中生1000日圓；小學生700日圓；小學以下免費（網路預約皆可享200日圓折扣）



由布院必吃美食

+ 6

1. 金賞可樂餅（金賞コロッケ）

金賞可樂餅是由布院湯之坪街道中的人氣美食，尤其是逛街逛累時，來上一個熱呼呼的可樂餅，瞬間恢復元氣！可樂餅外酥內軟，有咖哩、起司（cheese）、馬鈴薯燉肉等多種口味，入味卻不油膩，真不愧是得獎過的店家。由布院目前有兩間分店，雖然常常需要排隊，但速度快、不會等太久。

金賞可樂餅 本店（金賞コロッケ 本店）

地址：大分県由布市湯布院町川上1511-1

電話：0977-28-8888

營業時間：09:00～18:00（冬季12月～2月的平日9:00～17:30）

湯布院金賞可樂餅 2號店（湯布院金賞コロッケ ２号店）

地址：大分県由布市湯布院町川上1079-8

電話：0977-28-8691

營業時間：09:00～18:00（冬季12月～2月的平日9:00～17:30）



2. B-speak 蛋糕卷

位於湯之坪街道入口的B-speak是由布院著名的蛋糕卷專賣店，曾被日本知名美食評論網站食べログ選為2023年百名店。蛋糕卷有原味奶油、巧克力2種口味，蛋糕濕潤鬆軟且奶油綿密不甜膩。需要注意的是，蛋糕卷只有在店面販售，且僅提供外帶，建議可以先到店面預訂，逛完由布院後再去取貨。

B-speak

地址：大分県由布市湯布院町川上3040-2

電話：0977-28-2066

營業時間：10:00～17:00



3. 由布院Milch ミルヒ

接著介紹的是，來到由布院絕不能錯過在地甜點名店「由布院Milch」。本店位於湯之坪街道上，而另一間甜甜圈咖啡廳（由布院ミルヒドーナツ&カフェ）則鄰近JR由布院車站。店內的招牌為半熟起司蛋糕，使用由布院當地的鮮奶製成，剛烤出爐的半熟起司蛋糕綿密鬆軟，中心為半融起司內餡，可搭配底部的餅乾增加口感。另外，他們家的布丁也同樣是店內的人氣商品唷！

由布院ミルヒ本店

地址：大分県由布市湯布院町川上3040-2

電話：0977-28-2800

營業時間：10:30～17:30



由布院住宿推薦

由布院的旅館主要分布在由布院車站周邊以及湯之坪街道一帶。若選擇車站附近的旅館，抵達後便可卸下行囊，輕鬆展開旅程；若住宿地點選擇湯之坪街道附近，則較方便在隔日清晨前往金鱗湖，悠閒地欣賞湖面晨霧與周圍靜謐的自然風光。

由布院車站周邊旅館推薦：湯布院燈之宿、歡迎回家Okaeri、湯布院溫柔之鄉Yadoya

湯之坪街道周邊旅館推薦：由布院玉之湯、御宿 由府両築、由布院溫泉 日之春旅館



由布院行程規劃參考 不帶腦直接玩！

B-speak蛋糕卷預約→COMICO ART MUSEUM YUFUIN→金鱗湖→湯布院花卉村→湯之坪街道（逛街、吃美食）→B-speak 蛋糕卷取貨→由布院車站

如果是安排當日往返的由布院行程，建議一抵達就先前往人氣名店「B-speak」預約蛋糕卷。接著，可以安排參觀美術館作為上午的活動（湯之坪街道上許數餐廳多可能近中午才營業），之後沿著風景優美的大分川散步，前往夢幻的金鱗湖。

參觀完金鱗湖後，可往湯之坪街道方向移動。途中不妨在餐廳享用午餐，放鬆腳步。湯布院花卉村就位在湯之坪街道較靠近金鱗湖的那一端，餐後可以悠閒地在花卉村內感受歐式小鎮的可愛氛圍。最後，再沿著熱鬧的湯之坪街道逛回由布院車站，為這趟充實的一日遊程劃下美好句點。若是有在由布院停留一晚的朋友，則建議可以將金鱗湖安排在隔日的早晨！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】