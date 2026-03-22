福岡自由行｜地鐵/西鐵/JR九州交通攻略　實測自用APP　附票價

近年來刮起了一股福岡旅遊熱潮，福岡不僅擁有許多道地美食吸引眾多旅客們前往朝聖，也更是因為交通方便成為了大家自由行、獨旅的首選之一。今天小編一次介紹給你福岡地下鐵、西鐵、巴士、JR九州、機場到福岡市區的交通攻略，保證任何新手看完都能輕鬆上手！



福岡機場到市區交通

地下鐵

從福岡機場到市區最省時又便宜的就是「福岡地下鐵」了！博多站、天神站是福岡許多觀光景點、美食的聚集地，旅遊的第一站或是住宿通常許多人會選擇在博多或天神，而從機場到博多非常的快速，搭乘地下鐵直達博多站只要5分鐘，車費260日圓，往天神也只要約10分鐘！如此的方便又迅速，新手們完全不用擔心機場交通的問題呀～

計程車

如果剛好行李比較多或是紅眼班機，可以選擇搭計程車，因為從機場到博多跟天神的路程都很近，搭車的費用也相對親民。從機場搭計程車到博多大約也只要15分鐘，車費約1,500日圓，如果是多人一起搭乘的話會更划算喔！

機場巴士

便宜的交通方式除了地鐵以外，機場巴士也是一個不錯的選擇。雖然搭乘的時間比地下鐵稍微久一點，大概花15分鐘，價格約310日圓也是跟地下鐵差不多的便宜價格。如果不想要像搭地鐵時班著行李上上下下的，推薦可以選擇巴士唷。

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福岡地下鐵

基本上要在福岡市區移動，最方便的交通工具就是「地下鐵」了！福岡地下鐵總共有分三條線，橘色「空港線」是從福岡機場到姪濱；藍色「箱崎線」是從中洲川端到貝塚；綠色「七隈線」是從博多到橋本。小編也分別按照不同地鐵線推薦幾個必訪景點。

橘色「空港線」：天神地下街、大濠公園、舞鶴公園、福岡塔

綠色「七隈線」：博多站、櫛田神社、藥院街區、博多運河城、福岡市動植物園、別府

藍色「箱崎線」：筥崎宮、中洲屋台街、福岡亞洲美術館



1. 地下鐵一日乘車券

如果你的行程會在一天內走許多景點，且大部分都是需要搭乘地下鐵，那麼推薦可以購買「地下鐵ㄧ日乘車券」！一張票就能一整天任意搭乘地下鐵，完全就是小資族的福音呀～

票價：成人640日圓，兒童320日圓

小編小提醒：想知道更多資訊請事先查詢官網



2. Famichika Pass

只要你是大人有帶小朋友來玩，成人最多2位，兒童人數則不限制，全家大小一起使用這張Famichika Pass搭車，一張只要1,000日圓，親子遊真的非常適合購買此券！

小編小提醒：此票僅限地鐵線路使用（機場線、箱崎線、七隈線），不能用於JR築肥線、西鐵天神大牟田線、貝塚線。購買方式及詳細資訊請到官網查詢



西日本鐵道（西鐵）

西鐵的概念跟地下鐵差不多，但西鐵主要是南北走向的路線，如果是要去太宰府、柳川的人，就比較會搭到。西鐵總共有四條路線：「天神大牟田線」是從福岡（天神）到大牟田；「太宰府線」是從二日市到太宰府；「甘木線」是從行宮之陣到甘木；「貝塚線」是從貝塚到西鐵新宮站。要去太宰府、柳川的朋友，從天神搭乘西鐵到福岡市區外是最方便的交通方式。

FUKUOKA 1DAY PASS

西鐵當然也有出觀光客最愛的一日券啦～FUKUOKA 1DAY PASS可是西鐵電車跟西鐵巴士都可以使用的喔，剛好有安排要到福岡郊區，地下鐵無法抵達的地方，就可以考慮買FUKUOKA 1DAY PASS。有了這張券可以在指定區間內搭乘西鐵電車，包含最熱門的柳川、太宰府，還有福岡、久留米、佐賀、筑豐地區的西鐵路線巴士，小編還是建議出發前先算一下交通花費，再比較看看FUKUOKA 1DAY PASS是不是真的有幫你省到錢唷！

小編小提醒：決定購買前建議事先查詢官網資訊



西鐵巴士

西鐵巴士的路線密集，不僅覆蓋市中心博多、天神，也延伸到郊區，甚至能搭到太宰府、海中道等熱門景點。對觀光客來說，西鐵巴士車次頻繁、班表清楚，且車上會有螢幕直接顯示下一站的車站及票價，新手們也能輕鬆上手。

福岡市內1日乘車券

福岡市內1日乘車券能夠在一天內無限次搭乘西鐵巴士，上車前記得事先刮開當天日期，上車時抽整理券，下車時投入整理券並將刮開日期的乘車券給司機看。使用步驟有點小複雜，大家出發前記得先做好功課唷～

票價：成人1,200日圓，兒童600日圓

小編小提醒：詳細資訊可以事先至官網看看



JR九州

JR九州非常適合想要從福岡出發，前往近郊或九州其他地區的旅客。若是近郊行程，可以搭乘電車前往小倉、門司港等地；若是跨縣旅行，則能輕鬆抵達熊本、鹿兒島、佐賀等主要城市。「JR九州鐵路周遊券」是提供給短期滯留的旅客所使用的，共有分三種版本：「全九州版」可以搭乘JR普通列車、特快列車、九州新幹線、西九州新幹線；「北九州版」可以使用在福岡、熊本、佐賀等北部地區；「南九州版」可以使用在熊本、宮崎、鹿耳島等南部地區，大家可以再根據自己要去的縣來規劃要買哪種版本的券。

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福岡交通APP推薦

Japan Transit Planner

「Japan Transit Planner」絕對是來日本自由行必備的交通神器！只要輸入出發站和目的地，它就能馬上幫你規劃好路線，還貼心提供「早、安、樂」三種選擇，想要最快抵達、最省錢，還是轉乘最少，都能一次搞定。無論你是趕時間、想省交通費，還是只想輕鬆少轉車，都能依照需求選最適合的方式，對觀光客來說簡直是旅程救星，小編自己每次來日本都一定會用它！

福岡交通卡

1. Apple Pay：Suica、ICCOCA

福岡的交通超級方便，大部分的IC卡都能使用，像是最常見的Suica（西瓜卡）、ICOCA、PASMO，甚至是nimoca都沒問題。小編特別推薦大家在出發前就把Suica、ICOCA或PASMO綁進Apple Pay，這樣進出車站時手機靠近感應器就能輕鬆刷卡，充值也能直接用Apple Pay完成，完全不用排隊找機器，加上再也不用擔心弄丟實體卡，整個過程快速又便利，對旅人來說真的是省時又省力！

2. FUKUOKA TOURIST CITY PASS（福岡悠遊卡）

FUKUOKA TOURIST CITY PASS又稱福岡悠遊卡，它可以讓你在一天內無限次數搭乘巴士、電車、地下鐵、船舶等交通工具，甚至是參觀一些博物館、美術館都可以有門票優惠，超適合一天內要走很多行程跟參觀多種設施的人！更方便的是下載專屬APP「my route」就能購買數位版的福岡悠遊卡，用手機就能到處使用福岡悠遊卡啦～

票價

1. 福岡市內：成人2,500日圓、孩童1,250日圓

2. 福岡市內＋太宰府：成人2,800日圓、孩童1,400日圓

小編小提醒：福岡悠遊卡僅提供給以「短期居留」資格入境的外國旅客使用，詳細優惠資訊請至官網查詢



以上就是來福岡玩最常用的交通工具，其實一點都不複雜，市區景點幾乎搭地下鐵就能輕鬆抵達，三條線路清楚明瞭完全不用怕看的霧煞煞～更貼心的是地下鐵、巴士、西鐵、JR都有推出超划算的一日券、周遊券，想要小資暢遊福岡甚至一路玩到九州各地區都不是問題，下次來福岡只要照著這篇交通攻略走就能玩得超輕鬆啦！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【福岡交通攻略】地下鐵、西鐵、JR九州！福岡交通一次看懂】