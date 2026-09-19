深圳灣口岸地鐵站｜13號線貫通南山/寶安/光明！8好去處+商場攻略

深圳灣13號線幾時開通｜深圳灣口岸好去處｜自深圳灣地鐵開通後，港人由深圳灣口岸過關，就可乘搭地鐵到達各大景點或商場，北上食玩買更方便！《香港01》好食玩飛頻道為大家搜羅13號線可直達的8大景點及商場，喜歡北上的朋友即看下文、做定攻略啦！



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深圳地鐵13號線一期北段（高新北站至上屋站），熱滑試驗近日順利完成。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，試驗分2個區段進行，分別為高新北站至留仙洞站、留仙洞站至上屋站。「熱滑試驗」期間，電客車分別以低、中、高三種速度運行試驗，運行時速最高達到100km/h。熱滑過程中，各項檢測數據均滿足設計要求，供電、接觸網、車輛、軌道系統運行穩定，弓網、輪軌關係良好，達到高水平、高標準熱滑目標。

深圳地鐵13號線線路圖。（深圳衛視）

一期南段（深圳灣口岸站 ↔ 高新中站）、北段（高新中站 ↔ 上屋站）已正式通車。不過，北段中的「西麗高鐵站」因需配合西麗綜合交通樞紐工程交叉建設，所以13號線開通後時，列車將不會停靠此站。二期北延段（上屋站 ↔ 李松蓢站）亦已於2026年6月28日 正式通車營運。13號線目前已經完全貫通南山、寶安與光明三大行政區。由深圳灣口岸過關的港人，不僅能前往文章中提及的南山區商場，現在僅需約45分鐘便能直達北部的光明科學城。

深圳灣口岸地鐵站｜8大可直通商場及景點

除了海岸城、深圳灣萬象城及后海天虹等熱門商場外可由后海站直達外，以往須由后海站或登良站步行到達的人才公園，待13號線正式通車後，就有專屬的地鐵站直達，比以往更方便。

新站8大可直通商場、景點、美食一覽

人才公園站：人才公園

后海站：海岸城、保利劇院、深圳灣萬象城、後海天虹

深大站：深圳大學（粵海校區）

留仙洞站：雲城萬科里

上屋站：simple hut簡屋咖啡



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深圳灣口岸地鐵站直通商場景點【1】人才公園站：人才公園

深圳灣人才公園佔地面積77萬平方米，足足13個香港大球場那麼大！作為深圳居民的休閒中心，人才公園景觀環繞內湖分布，建有花海森林、蘆葦蕩、河谷等景觀，也是南山區的賞花勝地。此外，人才公園二期於去年11月正式開放，園內種植近2,300棵喬木，比起一期更加綠意盎然，無論是行膩了商場想在寬闊的自然空間散步，還是假日想帶小朋友放電，也是不錯的選擇。

地址：深圳市南山區科苑南路

交通：后海地鐵站G出口／登良站C口／人才公園站B2出口直達



深圳灣口岸地鐵站直通商場景點【2】后海站：海岸城

位於深圳南山區后海站的海岸城購物中心，佔地面積超過30萬平方米，匯萃多間品牌店舖、美食及娛樂設施。除了有港人最愛的八合里牛肉火鍋、奈雪的茶、白玉串城等食店外，還有國內全新歐式超市品牌A BITE首店也在這裡，可買到各式各樣的西式食品、鮮果。

此外，商場鄰近深圳書城，步行約10分鐘便能到達。書城除了有不少平價書籍外，於二樓還會不定期更新人氣IP產品，如哈利波特、鬼滅之刃、JoJo的奇妙冒險等都能找到，逛完海岸城之後，順道去埋深圳書城作為半日遊的行程也是不錯的選擇。

地址：南山區粵海街道海珠社區文心五路33號

交通方法：后海站D1口直達



深圳灣口岸地鐵站直通商場景點【3】后海站：保利劇院

深圳保利劇院坐落於深圳南山區商業文化中心，其建築以水滴形狀設計，造型極具藝術感。劇院的面積約15,000平方米，擁有1,551個觀眾席。此外，劇院不時還會舉辦不少人氣音樂劇，如近期正在上演的英文原版音樂劇《日落大道》，如是文化愛好者可定期留意劇院官網，欣賞當期的藝術表演。

地址：深圳市南山區粵海街道海珠東社區文心六路4號保利文化廣場

交通：后海站E1口直達



深圳灣口岸地鐵站直通商場景點【4】后海站：深圳灣萬象城

深圳灣萬象城有別於其他深圳大型商場，商場不時會舉辦大型市集以及主題展覽，如之前的巨型貓咪主題展、蘋果展等，除了設有打卡裝置之外，還有不少於展覽期間限定的精品店和甜品店，探索中會有不少驚喜。此外，商場亦有各式各樣的人氣食店，如爆紅芝士蛋糕KUMO KUMO、和牛燒肉店黑牛の店、重慶火鍋巴奴毛肚火鍋等，都非常值得一試。

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通方法：后海站F出口直達



深圳灣口岸地鐵站直通商場景點【5】后海站：天虹商場（后海店）

天虹商場（后海店）樓高四層，為深圳老牌的連鎖商場，雖然規模不及福田區的龍華天虹購物中心，但商場裡集合了不少價錢親民的超市、百貨商店和小店舖，如本地人常的家樂福，可在這裡收獲不少便宜的食物及日用品。

地址：深圳市南山區文心五路保利文化廣場C區天虹商場

交通：后海站E出口直達



深圳灣口岸地鐵站直通商場景點【6】深大站：深圳大學

深圳大學被譽為中國最美校園之一，位於南校區的設計教學樓，其極簡風格的純白色大樓，吸引不少市民前往打卡。不過就要留意，進入深圳大學參觀需要提前預約，大家可先在微信小程式中搜尋「深圳大學參觀預約」，然後進入小程式，選擇「我要參觀」，最後填寫簡單的個人資料即可。

地址：深圳市南山區南海大道3688號

交通：深大站A2出口步行至北門口



深圳灣口岸地鐵站直通商場景點【7】留仙洞站：雲城萬科里

雲城萬科里最大特色之一是大部分區域都隱藏在下沉空間中，地面則全面覆蓋綠化，宛如一個地下迷宮。周邊也匯集了許多科技公司，例如被稱為「天空之城」的大疆總部大廈、英特爾大灣區科技創新中心等。商場內設有巨型螞蟻裝置、LED裝飾等，充滿科幻感。

而「萬科雲城設計公社」是作為整個區域的核心，是充滿創意和設計感的街區，當中有特色咖啡店，例如如「幻樂園」，集傢俬、咖啡、音樂、文創、攝影於一體的藝術家居體驗館、「AKIMBO」，是一家超大的咖啡店，絕對是文青們休閒、打卡的好去處！

地址：打石二路1號萬科雲城

交通：留仙洞站A岀口步行約980米



深圳灣口岸地鐵站直通商場景點【8】上屋站：simple hut簡屋咖啡

simple hut簡屋咖啡最引人注目的是野外露營風格！店內有多個戶外營地場景，設計非常精緻！整個環境非常適合打卡，吸引不少年輕人前往打卡、嘆咖啡！店家的飲料選擇相當多，例如椰乳拿鐵、埃塞俄比亞精品咖啡、桂花拿鐵、茅台咖啡、溏心蛋拿鐵等，超有特色！而輕食、甜品有巴斯克芝士蛋糕、伯爵茶蛋糕、抹茶捲、紅茶戚風蛋糕、三明治、鬆餅等。

地址：寶安區寶石東路417號

交通：上屋站C2或D岀口



深圳灣口岸地鐵站｜換乘車站資訊

深圳地鐵13號線可於2、11、9、1、5、6號線換乘到以下各大商場及景點，當中后海站及科苑站可換乘的路線最多選擇，日後可經深圳灣口岸前往世界之窗、歡樂谷這些熱門的主題樂園。

后海站：可換乘地鐵11號線前往深圳寶安機場

后海站、科苑站：可換乘2／8／11號線至世界之窗、海上世界、歡樂谷、益田假日廣場、星河coco park、深圳萬象城

粵海門站：可換乘地鐵9號線，前往來福士廣場、KK ONE、卓悅匯、深圳灣睿印Rail In、中洲灣C Future City等商場

深大站：可換乘地鐵1號線，前往萬象天地、深圳萬象城、卓悅中心、皇庭廣場、益田假日廣場等商場。

留汕洞站：可換乘地鐵5號線，前往深圳益田假日里、塘朗城、π Mall中洲購物中心、深圳大悦城等商場。



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