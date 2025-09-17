深圳領展中心城12大美食推介｜75折食探魚/西塔老太太/椰子雞

深圳領展中心城 x《香港01》獨家優惠！深圳領展中心城聯乘《香港01》獨家推介「港人餐飲¥100優惠券活動」，大家只要點擊指定連結，即可用優惠價$75買到代金券，在商場內當¥100使用，以匯率計算，相當於消費即享約7折。提提大家，優惠搶完即止。《香港01》「好食玩飛」頻道將會介紹12間參與活動的餐廳，當中包括港人十分熟悉的西塔老太太、湘辣辣、探魚等！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳領展中心城優惠｜《香港01》獨家優惠 激抵代金券

深圳領展中心城聯乘《香港01》推介獨家優惠「港人餐飲¥100優惠券活動」！2025年9月16日起至10月8日，用戶透過《01空間》平台，即可以優惠價$75，購買一張價值¥100的代金券，相等於消費即享約7折優惠。

值得一提，今次追加國慶及中秋特別優惠，於公眾假期同樣適用！代金券不設最低消費，每個用戶ID可以購買最多2張，每單消費限用2張，相等於¥200，不可與店內其他優惠同享。今次推出的代金券限量2,000份，打算北上盡情食到飽的朋友，就要快啲搶啦！

深圳領展中心城 x《香港01》獨家優惠

價錢：$75（原價¥100）

銷售時間：2025年9月16日至10月8日

使用日期：

2025年9月17日至9月19日（限週一至五使用）

2025年9月22日至9月26日（限週一至五使用）

2025年10月1日至10月8日（平日、週末、國慶日及中秋節均適用）

*需根據已購買時段使用餐飲券

使用時間：10:00AM - 10:00PM

限額：2,000份



即買即用🔥$75當¥100用❗

深圳領展中心城｜12大餐廳推介

今次參與活動的商場餐廳共20間，《香港01》好食玩飛頻道為大家介紹當中12間港人較為熟悉的餐廳：

餐廳推介【1】BOOONS•福田首店

BOOONS為全日咖啡輕食堂，提供健康簡餐、天然果汁及咖啡特調，選用健康食材，滿足食客每日的餐飲需求。招牌餐點有黑松露菌菇三文魚谷物碗、牛扒全日餐、奶油南瓜空心麵，以及靜岡抹茶牛油果汁、柳橙蘋果胡蘿蔔汁、生椰拿鐵、梔香葡萄冷萃等飲品。人均消費約¥63，CP值相當高

BOOONS•福田首店

人均價格：約¥63

地址：領展中心城L1層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【2】榕意·川菜之美

榕意·川菜之美是曾連續多年獲得內地米芝蓮推薦的川菜餐廳，提供各種創意川菜，人均約¥103就可以品嘗到各款小菜！招牌推薦包括川味涼麵、榕意藤椒魚、泡菜藤椒鴨、蒜香辣子雞。餐廳菜色打破傳統川菜只有辣的印象，口味較淡，帶有麻辣香味，非常特別！

榕意·川菜之美

人均價格：約¥103

地址：領展中心城L1層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【3】同仁四季 · 椰子雞

同仁四季是深圳人氣極高的連鎖式椰子雞火鍋餐廳，經常都大排長龍，嚴選新鮮海南昌雞與泰國100%純椰青水作為湯底，湯底清甜，雞肉嫩滑。加上首創「音樂現場+椰子雞火鍋」融合模式，成爲家庭聚餐與夜間消費的人氣選擇。

+ 1

同仁四季

人均價格：¥109/人

門市地址：領展中心城L1層西走廊



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【4】西塔老太太泥爐烤肉

西塔老太太泥爐烤肉被譽為是「燒肉界天花板」，店內以朝鮮族傳統泥爐進行烤肉，採用傳統黃泥爐與長白山菊花炭，溫度控制在220℃左右，烤肉能夠鎖住肉汁，而且帶有獨特炭香。推薦烤鰻魚、老太太特色肥牛、秘制卷牛肋排、特味牛五花，再搭配獨家麻醬做調味，吃起來香而不膩！西塔老太太泥爐烤肉人均約¥100，性價比很高！

西塔老太太泥爐烤肉

人均價格：約¥100

地址：領展中心城M層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【5】湘辣辣·鮮炒黃牛肉

湘辣辣·鮮炒黃牛肉顧名思義主打黃牛肉，黃牛肉現點鮮切，更提供不同部位選擇！必吃推介包括鮮炒花龍牛肉、鮮炒黃牛肉及招牌炒吊籠，廚師會在短短三十秒内將黃牛肉快速翻炒，每一口都鲜嫩多汁而且帶有牛肉香氣，湯汁能拌兩碗飯！人均更只需約¥76！

湘辣辣·鮮炒黃牛肉

人均價格：約¥76

地址：領展中心城M層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【6】禧牛薈•鮮牛肉火鍋

禧牛薈•鮮牛肉火鍋主打潮汕風味的高品質牛肉火鍋，精選中國五大黃牛之首的秦川黃牛，食材新鮮、肉質無隔夜，人均約¥103。火鍋鍋底選擇多元，包括經典石橄欖、牛骨湯、酸菜苦瓜等，搭配醬料調味味道更有特色！牛肉方面則推薦吊龍、匙仁、嫩牛肉及手打牛肉丸。

禧牛薈•鮮牛肉火鍋

人均價格：約¥103

地址：領展中心城M層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【7】順德公廣東豬肚雞•煲仔飯

順德公廣東豬肚雞•煲仔飯是已經屹立深圳17年的本土老字號品牌，首創「豬肚雞+煲仔飯」。招牌順德公胡椒豬肚雞的雞肉肉質新鮮滑嫩、豬肚爽口彈牙，湯底經過10小時熬製，加入了海南紅土地的白胡椒，非常滋味！另外，大口滿足臘味煲仔飯、手切鮮牛肉、黑白胡椒鮮牛肉煲仔飯也值得一試，人均約¥110。

順德公廣東豬肚雞•煲仔飯

人均價格：約¥110

地址：領展中心城B1層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【8】探魚·鮮青椒爽麻烤魚

探魚·鮮青椒爽麻烤魚提供多種口味的烤魚，例如鮮青椒爽麻味烤魚、麻辣豆花烤魚、品味自然松蔬烤魚和農家院大豐收烤魚等。魚肉先烤後燉，吸飽湯汁鮮嫩入味，香、麻、辣三種元素一應俱全！烤魚還有豆腐、土豆、娃娃菜、年糕、米飯等配菜，湯汁在口中散開非常滋味，人均更只需約¥90！

探魚·鮮青椒爽麻烤魚

人均價格：約¥90

地址：領展中心城B1層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【9】蛙來噠·牛蛙主題餐廳

蛙來噠·牛蛙主題餐廳是大眾點評上其中一家人氣餐廳，提供各種口味的蛙鍋，包括紫蘇牛蛙 、香辣蛙 、番茄蛙等十多種口味，其中紫蘇牛蛙年銷量更突破千萬鍋‌！蛙鍋的蛙腿肉肉質新鮮飽滿，辣椒及配菜都夠入味，搭配年糕及萵筍更讓人回味無窮！人均大約¥77就食得到！

蛙來噠·牛蛙主題餐廳

人均價格：約¥77

地址：領展中心城B1層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【10】漁舶滙·蒸氣海鮮自助

漁舶滙·蒸氣海鮮自助餐廳擁有超大型的海鮮養殖池，內有澳洲藍龍蝦、羅氏蝦和花螺等高級海鮮！餐廳主打海鮮現撈現蒸現吃，保證食材夠新鮮，而且採用蒸氣鍋烹調，可以將海鮮的鮮味及肉汁完全鎖住！除了海鮮外，自助區更有壽司、厚切刺身、烤榴蓮、牛涮鍋、烤羊排、烤生蠔等冷熱盤可以任食，人均約¥270就可以吃到飽！

漁舶滙·蒸氣海鮮自助

人均價格：¥262

地址：領展中心城B1層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【11】肥麻子麵莊 · 重慶小麵

肥麻子麵莊堅持手工製作麵條與秘製湯底，主打口味較重的川味麵食，尤其是喜歡麻辣口味的朋友就必須去試試！入門必試重慶小麵，一口即可品嚐到重慶的麻、辣、鮮、香。如果想簡單、快捷地解決一頓，肥麻子麵莊是不錯的選擇。

肥麻子麵莊

人均價格：¥27

門市地址：領展中心城B1層



即買即用🔥$75當¥100用❗

餐廳推介【12】豆腐家Dubuiib

豆腐家（Dubuib）是一家在韓國擁有35年歷史的韓式餐廳，在內地大受年輕人歡迎，主打傳統韓國嫩豆腐湯及其他經典韓國食品，招牌菜式有海鮮嫩豆腐湯，辛辣的湯底配上蝦、蜆等鮮甜海鮮，再加上嫩滑豆腐，最適合配白飯食用！另外，外皮酥脆的韓式炸雞，提供多款口味，是聚餐必點的食品之一。

豆腐家Dubuiib

人均價格：¥50

門市地址：領展中心城B1層



深圳領展中心城點去?交通方法？

從羅湖站出發，搭乘深圳地鐵1號線（機場東方向），坐7個站即可到達會展中心站，步行至B出口即達深圳領展中心城。從福田口岸站出發，搭乘深圳地鐵4號線（牛湖方向），搭乘2站即可抵達，交通十分方便！

深圳領展中心城

地址：中國廣東省深圳福田福華一路3號

交通：會展中心地鐵站B出口



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略