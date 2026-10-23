韓國旅遊別只買美妝零食　1款平價手信網民力推：每次扛一打回來

去韓國旅遊該買什麼？要去東大門市場買衣服？還是要去藥妝店搜刮美妝品、保養品呢？



一名網友近日發文分享，自己到韓國旅遊時發現到處都在賣1項產品，讓他相當好奇背後的原因到底為何，貼文曝光後，引發許多網友留言表示「便宜耐穿」、「每去必買」。

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韓國必買手信不是零食棉被！內行大推1物「銅板價便宜舒適」

一名網友近日在Threads分享自己到韓國旅遊時觀察到的現象，他表示自己總是看到路邊有需多店家在賣襪子，且襪子的花樣相當多，令他相當好奇到底為什麼這麼多人在賣襪子？

此文一出，便有許多網友分享自己的購物經驗，

「我去韓國一定會買襪子，說真的比台灣還便宜一點」

「我超愛買韓國襪子，很便宜，買多還會多送！在台灣標榜韓貨一雙70-100真的買不下去」

「每次去首爾，行李箱半邊是泡麵，另外一邊的1/2是襪子」

「登山襪好穿，又便宜！8年前買的到現在都還沒有鬆」

「好穿到不行又便宜」

「遇過韓國導遊一直對他帶的那團遊客說，去買襪子，隨便一家都可以，說襪子是韓國製造的，多幫他們韓國賺錢」

「好穿到不行，又便宜」

「去五天時都只穿一雙去，扛一打每次去必買，便宜又好看」

「因為物美價亷」



許多地方都需要脫鞋，襪子就像消耗品

有些日本人更會隨身攜帶一雙新襪子備用，怕因為襪子給對方留下不好的印象；此外，韓國人一般在家中習慣穿上襪子搭配拖鞋，也因為常常穿襪子，韓國大街小巷都會有許多店家、攤販販賣襪子。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：韓國必買伴手禮不是零食、棉被！內行大推1物「銅板價便宜舒適」，穿8年沒壞過】