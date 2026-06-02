韓國旅遊｜釜山購物時遺失全家護照　在地人尋物APP順利物歸原主

一名網友近日赴韓國釜山旅遊時，於富平市場不慎遺失全家護照及錢包，導致行程大亂並延後返台班機。事主報案及翻查行李均無所獲，正當無望之際，透過當地盛行但外國人鮮少知曉的「遺失物尋找APP」協助，竟奇蹟找回所有遺失物品，錢包現金還分毫未少，在社群平台引起熱烈討論。



事主在Threads分享，當時全家於富平市場購物準備結帳時，赫然發現護照和錢包皆不翼而飛。急忙返回飯店搜尋並報警，但依舊毫無下落。事主指出，一般這種情況要去韓國的台北辦事處辦理臨時護照，但由於回程班機兩天後就要起飛，事主只好先延後機票並加訂住宿。

韓遊客遺失全家護照靠1APP找回（01製圖）

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隔天，事主跑遍可能經過的景點，正感無望時，遊客中心工作人員主動拿出手機照片詢問是否遺失物。事主確認確為全家護照與錢包，且錢包內現金未遭竊取，順利物歸原主。工作人員解釋，這是「Finding All」遺失物尋找APP，當地人常用該平台協尋遺失物。是可以看到各遊客中心遺失物的app，工作人員會拍各個遺失物照片，上傳到該平台。

而他在搜尋時，都沒找到相關平台資訊，因此決定發文，並引發眾多網友熱議，留言：

「謝謝你的經驗，可以幫助很多人」

「馬上下載！而且有中文！不會看不懂！」

「韓國警察給了我網站lost112.go.kr，這個也給大家參考」



另有網友表示：

「希望台灣也能有這種整合平台，感覺可以提升國內觀光」



並稱讚：

「釜山治安真的很好，大家都很熱心協助」



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