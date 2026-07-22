出國買太多搭機超重　他分享免費托運隨身行李情況　日韓時有發生

許多人出國旅遊時都會採買伴手禮（手信），但就怕理智斷線買過頭導致行李超重，不僅需支付額外費用，還可能影響旅途心情，然而有時候卻能意外獲得免費托運的機會。



近日有網友分享在機場報到時，因航班搭乘人數較多，地勤主動公告可將隨身行李免費改為托運，讓他開心直呼賺到了，貼文引發網路熱議。

出國買爆怕超重 搭機時見公告可免費托運隨身行李

一名網友在Threads發文指出，自己出國買了一堆戰利品，回程時很擔心行李會超重，沒想到抵達機場報到時，卻發現地勤擺出一張公告表示，因該航班搭乘人數較多，旅客可將隨身行李改為托運行李，且無須加收費用，讓事主直呼：

「賺到免費托運超爽的」



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免費托運隨身行李非個案 不少旅客都遇過

貼文曝光後引起熱烈討論，不少人也分享類似經驗：

「之前在成田機場有遇過地勤在候機室，因為同樣的理由，一個一個詢問客人要不要把隨身行李託運，也是免費的」

「我也遇過一次，大家隨身行李都是拿3coins的那種透明收納袋裝，只有我是登機箱，就出示這個牌子給我看」

「我也曾遇過亞洲航空免費大放送，連小包零食都要我托運」

「我也有過，也是成田回台灣，地勤都會先問行李箱的人有沒有意願改為托運」



免費托運也有風險 苦主曝行李沒跟人一起到

但也有苦主分享不愉快的經驗：

「那是惡夢，當年西班牙飛德國，我整個大背包（裡面是我幾十天行程所有行李）在登機口被強制託運，結果行李根本沒跟我飛過來，自此不再相信這個」



另外有網友透露：

「熱門航線的窄體機遇到機率不低」

「有些航班甚至是常態」

「回程超常發生的，尤其是韓國」



旅遊達人也曾受惠：其實很常發生

旅遊達人「布萊N」過去也曾在Facebook專頁發文分享，有次搭乘香港快運（HKexpress）前往香港享用美食，由於是短途輕旅行，因此他第一次只帶登機箱，且未購買任何托運行李額度，沒想到在Check in時被地勤告知，「今天班機很滿，我怕機艙沒有位置給你放登機箱，所以可以特別送你免費托運」，讓他感到相當意外，事後經了解才知道開放登機箱免費托運的情況其實很常發生。

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