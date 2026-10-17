韓國自由行｜旅遊APP推薦　自然口語化翻譯　線上預約行李寄放櫃

不會韓文的你，是不是一下飛機就有種瞬間變文盲的感覺～不管是找路、搭地鐵、叫車還是點餐，每一步都超需要工具輔助！



別擔心，小編這次直接幫你整理出去韓國前「必下載的APP」清單，從地圖、翻譯、快速通關、天氣查詢、支付工具到行李寄放全都包，一次搞懂讓你整趟旅程更順、更不手忙腳亂！

韓國交通APP

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1. NAVER Map

韓國政府為了國家安全，在國外的伺服器上有一定的地圖限制，所以要在韓國自由行，建議都先下載好「NAVER Map」會比較方便！NAVER Map是韓國人最慣用的地圖APP，可以設定中文語言，只要輸入目的地，就能根據不同的交通工具分析出交通時間及路線。要使用進階功能就需註冊會員，有將景點按「星號」儲存、預約餐廳、地鐵路線下載等服務。不僅功能全面，介面也很清楚易懂，一下就能上手～

2. 韓巢

如果你希望可以有更中文友善的地圖，韓巢有支援繁體中文，所以建議可以一起下載！NAVER Map有時候需要輸入韓文或英文比較能找到目的地，而韓巢是可以直接輸入繁體中文進行搜尋的唷。更棒的是，韓巢在店家資訊方面更詳細，甚至能同步下訂相關的門票、行程、住宿，一個APP就能包辦所有行程，還不用另外翻譯，實在是太方便啦！

3. Subway Korea

在Subway Korea只要輸入出發與抵達站名，就能秒查最快或最少轉乘的路線；點進「詳細信息」還能看到每段搭乘時間、末班車時刻，甚至連轉乘時該從哪個車門下車距離下一個地鐵線最近都貼心標示好，對趕時間或不熟悉路線的旅客超友善。

4. Uber

香港人最熟悉的Uber在韓國也能使用，而且因為有中文介面、操作方式一樣，小編覺得只要平常有在用，直接叫Uber最方便！韓國Uber起跳價為₩4,800，多人一起搭更划算。要注意的是韓國計費都是跳錶制，APP上看到的只是預估金額，實際費用以司機輸入的跳錶金額為主。建議每次搭完記得在APP查看行駛路線與金額，如果發現刷卡金額與系統預估差太多，也可以直接向客服反映唷。

小編小提醒：因為韓國當地無法接收簡訊，建議要使用刷卡功能，先在香港事先綁定好



5. Kakao T

如果擔心位置較偏僻的地方叫不到車，可以連同「Kakao T」一起下載輪替使用。Kakao T是韓國最大、最普及的叫車APP！不需要韓國信用卡、也不用韓國手機門號，直接用香港手機號碼註冊就能開用。輸入目的地後，APP會先幫你抓路線跟預估車資，不過最終還是以跳錶為準唷！到目的地後可以用現金或T-money付款，不用講韓文也能順利下車。唯一的缺點是目前介面只有韓文與英文，但整體操作不會太複雜，稍微摸一下就能上手！

6. T-Money

T-Money為韓國最普及的交通卡，現在也可以使用Apple Pay綁T-Money啦～但因為目前不支援海外信用卡直接儲值，所以必須先下載T-Money來完成綁定Apple Pay，綁定完成後則需要到充值（增值）機台或是便利店進行充值，雖然充值的部分小麻煩，但是可以直接用手機刷進站，速度還是有差，且再也不用擔心會弄丟交通卡了。

7. Korail Talk

如果你需要搭乘火車來往首爾、釜山、大邱等地區，那麼想要線上訂購火車票的你就會需要「Korail Talk」，Korail Talk可以查看KTX、ITX列車的班次、空位並購票，有了APP就能夠直接將手機給站務人員確認並使用車票，不用特別列印出來，輕鬆又省時～

小編小提醒：建議車票購買完成後，先將車票資訊截圖存起來。若後續於APP中查詢不到車票，可嘗試等待幾分鐘後重新登入看看



韓國翻譯APP

Papago

在韓國最常需要翻譯的時刻，絕對就是「跟餐廳店員點餐」！不但要看得懂韓文菜單，還要能跟店員順利溝通，這時直接打開超好用的「Papago」準沒錯～Papago的界面超直覺，你可以依需求選擇語音、對話、圖片三大功能，一鍵就能搞定所有翻譯需求。語音翻譯還貼心附上「敬語」按鈕，讓外國人也不會因為不熟悉韓文禮貌用語而踩雷。拍照翻譯功能在翻譯後還能放大查看，超級適合對付滿滿字的菜單。重點是Papago翻譯出的韓文比Google翻得更自然、更口語化，也難怪成為大家去韓國前必下載的翻譯APP！

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韓國快速通關APP

Smart Pass

要在首爾仁川機場入境的旅客必須認識「Smart Pass」，Smart Pass是用於隨身行李檢查前的「過出境閘門」這關，有了Smart Pass你就可以不用排冗長的隊伍，免去人工核對機票護照的階段。只要在「過出境閘門」的前30分鐘輸入護照、機票資訊，就可以使用Smart Pass快速通關服務囉。

韓國天氣APP

NAVER Map

一般人應該自動都很習慣使用手機內建的天氣APP～但如果你想看當地更準確的天氣狀況，其實直接打開「NAVER Map」就能看了。只要先搜尋到你想要去的地區，搜尋框的下方就會出現天氣預報按鈕，因為資料是取自於韓國氣象廳，所以資訊比較精準，是到韓國旅遊時非常實用的天氣參考工具唷～

韓國支付APP

WOWPASS

WOWPASS真的是旅客來韓國必備的神級卡片！它把簽帳金融卡與交通卡一次融合，只要先把韓幣存進WOWPASS，就能直接像刷簽帳卡一樣在各大店家付款。充值方式超彈性：可以在WOWPASS機台用現金充值，或是透過手機APP用海外信用卡直接充值。如果臨時需要現金，也能用WOWPASS直接提領，還能透過WOWPASS跟朋友彼此轉帳，超級方便。交通卡功能則和大家熟悉的T-Money一樣，充值後就能直接搭乘交通工具四處跑。更厲害的是，在APP的商店裡還能購買車票、eSIM、商品券等，一卡就能搞定旅程大小事！真的讓旅行便利度瞬間提升到新高度！

WOWPASS

有效期限：製作卡片日期起算6年

購買方式：地鐵站的WOWPASS機台



韓國行李寄放APP

T-locker

你也在韓國常常買到大包小包的嗎？有時候提著一大堆東西跑行程真的很累人，別擔心～現在首爾可以使用T-locker，從T-locker就能快速找到附近的置物櫃位置，還能即時查看目前的空櫃狀況、直接在線上預約，最後還能用信用卡完成付款。再也不用拖著行李滿街繞、到現場發現沒空櫃而崩潰啦～

以上就是小編覺得去韓國前必下載的APP，有了這些工具在手，不會韓文也能一路玩得超順暢！不論是查路線、點餐、購物、搭車還是快速通關，全都能靠手機搞定，既省時又安心。下次出發韓國前，把這篇收藏起來，一鍵準備好所有APP，玩起來輕鬆到像是韓國在地人！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【韓國APP推薦】韓國旅遊必備！地圖、地鐵、叫車、翻譯超方便】