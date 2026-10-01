八達通優惠｜十一國慶深圳返港拍一拍自動扣$3！附領取位置

八達通｜深圳｜乘車優惠｜不少人去深圳都會選擇乘搭港鐵往返，而打算在國慶假期北上玩樂的港人留意了！八達通最近推出深圳限定「八達通乘車特惠站」，只要在深圳指定地鐵站拍卡，即日乘港鐵返香港車費就可以減$3。想知可以在哪個站領取優惠？即看下文！



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八達通深圳優惠｜拍卡乘港鐵減$3

八達通早前在其官方社交媒體小紅書中公布，由即日起推出深圳限定的「八達通乘車特惠站」，只要拍卡後領取後，經羅湖或落馬洲港鐵站到香港各港鐵站，即可獲車費減$3優惠，而且周末、國慶假期期間都可以領取乘車優惠。

八達通推出深圳限定「八達通乘車特惠站」。（八達通小紅書截圖）

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八達通深圳優惠｜在哪裡可以領取？

大家由即日起，可到深圳地鐵指定站點拍卡領取優惠，包括：

世界之窗站：近J出口

崗廈站：近B或C出口

車公廟站：11號線站廳北區

其他站點也會陸續推出，可留意官方最新公布



目前共有3個深圳地鐵站可領取優惠。（八達通小紅書截圖）

八達通深圳優惠｜如何領取？

大家只要用八達通在指定站點的「八達通乘車特惠站」拍卡，領取後當日經羅湖或落馬洲站乘搭港鐵到香港各個港鐵站，車費即減$3。

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