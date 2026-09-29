搭飛機7件你不知的事　機窗小孔超有用　升降時開遮光板真正原因

搭飛機｜出國旅行是大部份香港人放假的指定動作！大家乘坐飛機時，有留意飛機上的設置，或者思考空服人員指示的意思嗎？為什麼飛機升降要打開遮光板？為什麼飛機餐特別難食？今次《香港01》「好食玩飛」就跟大家揭開7個飛機上的冷知識！



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飛機上的冷知識【1】機窗下方出現小圓孔

根據日本航空（Japan Airlines) 早前在社交平台facebook分享的知識指，機窗共有3層，當飛機起飛時，機外的氣壓開始出現改變，飛機外層玻璃便首當其衝承受氣壓，而內層玻璃則會維持機艙內的氣壓，而中間那層是為了保險，為了平衡飛機機艙內外的氣壓，所以飛機窗上會有一個「透氣孔」，避免飛機窗破裂。

此外，兩層玻璃承受不同的氣壓及溫度時，玻璃會產生水氣，而小孔就可以發揮透氣的功效，防止玻璃起霧。

機窗有很多特別的地方，大家有留意到嗎？（unsplash）

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飛機上的冷知識【2】機窗都是橢圓形？

以前的機窗曾經用上長方形設計，但每次飛機升降時，飛機窗都會承受一定壓力，據外國研究表示，飛機升降時氣壓會集中在長方形的角落上，容易產生裂痕，相反橢圓形的窗戶可以分散壓力，所以現在的飛機窗都採用圓角矩形或橢圓形設計。

機窗總是橢圓形，原來有特別功能。（unsplash）

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飛機上的冷知識【3】飛機升降要打開遮光板

每當飛機升降時，都會聽到空服人員提醒大家要把窗戶的遮光板拉起，原來是為了讓乘客能夠了解到窗外的變化，萬一遇上任何事故，都可以迅速逃生。同時間，打開遮光板能有助窗外的救援人員了解機艙內的狀況，從而制定救援的計劃。

飛機升降前，空服會提醒把餐桌收起。（unsplash）

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飛機上的冷知識【4】飛機升降要收起桌子

飛機升降還會聽到空服人員提醒大家要把桌子收起、椅背拉直，並把大型物品放回手提包，此舉是為了保持逃生路徑暢順，同樣地如果飛機遇上事故，乘客可以在不受阻擋的情況下迅速逃生。

飛機升降時燈光特別暗是為了方便逃生！（unsplash）

飛機上的冷知識【5】飛機升降時燈光調暗

打開遮光板、餐桌收起、椅背拉直後，飛機就慢慢進入起飛或降落的狀態，同時間機艙內的燈光會開始轉暗，原來這個舉動都是為了方便逃生！燈光調暗是為了讓乘客慢慢適應昏暗的環境，一旦遇上事故，便能看清緊急逃生標誌，亦可以依靠自然光逃走。

飛機餐其實沒有特別難食（unsplash）

飛機上的冷知識【6】飛機餐特別難食

經常都聽到「飛機餐很難食」，明明食物看起來正常沒有問題，但吃起來卻覺得味道怪怪，到底是哪裏出問題呢？原來飛機餐一直背了大黑鍋！由於人們的嗅覺和味覺在飛機乾燥的環境下會變得遲鈍，加上飛機引擎發出的巨大噪音，影響人們進食時的感受，所以就會覺得飛機餐難食。

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飛機上的冷知識【7】飛機冷氣特別冷

每當飛機起飛後，機艙內的氣溫都會大幅下降，部份乘客更需要向空服索取毛氈。飛機冷氣一般維持在攝氏22度至24度之間，主要是為了維持乘客健康，原來飛機機艙內的高溫和高壓都有機會導致客人暈眩，為了保障客人健康，並防止乘客在飛行途中脫水，機艙內的氣溫一般會較低，而且低溫亦有助減低臭味散發。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略