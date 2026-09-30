國慶過關攻略｜單日客量料破98萬！邊日最逼？北上1招避開人潮

深圳口岸｜中秋｜國慶｜明日（1日）就是十一國慶日，相信不少港人也會藉著假期北上吃喝玩樂。香港入境處及深圳市口岸部門早前預測，十一國慶黃金周的陸路口岸的高峰期，高達98萬人次出入境。北上消費時如果不想人擠人，就記得盡量避開過關高峰期。想知高峰期是哪一日，以及各口岸的通關時間？即看下文！



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深圳口岸｜國慶人流最高口岸是哪個？

香港入境處預計，在十一黃金周期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站每日平均分別約有22萬、19萬及15萬人次出入境。

至於深圳市口岸部門預計，在十一黃金周期間，羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸日均出入境客流量分別約24萬人次、21萬人次、16萬人次。

深圳口岸｜人流高峰期在哪日？

香港入境處預計，陸路出境高峰期為10月3日（星期六），出境人次約58.7萬；10月4日（星期日），入境人次約58.6萬。

深圳市口岸部門預計，10月3日深圳陸路口岸預計將迎來雙向客流高峰，預計會達98.38萬人次；其餘日期客流預計為10月1日84.5萬人次、10月2日84.68萬人次、10月4日93.8萬人次、10月5日86.94萬人次、10月6日74.84萬人次、10月7日86.32萬人次。10月1日至7日，預計日均客流量為87.07萬人次。

深圳口岸｜深港口岸旅檢通關時間

大家外遊前，可先留意深圳各口岸的通關時間：

口岸 時間 羅湖口岸 6:30-24:00 文錦渡口岸 7:00-22:00 皇崗口岸 24小時通關 深圳灣口岸 6:30-24:00 福田口岸 6:30-22:30 廣深港高鐵西九龍站口岸 6:30-23:30 蓮塘口岸 7:00-22:00 蛇口郵輪母港 7:00-22:30 深圳機場口岸 24小時通關

深圳口岸｜香港西九龍站增開哪班列車？

而配合客運需求，西九龍站高速鐵路（香港段）亦會在節日期間，加開以下臨時列車車次：

由香港西九龍站→福田站：

9月25、26日，10月1—4日：G5834、G5836、G5838、G5840、G5842、G5844、G5846、G5848、G5850、G5852、G5854、G5856、G5868

9月27日：G5866



由香港西九龍站→深圳北站：

9月27日：G5680



由福田站→香港西九龍站：

9月25、26日，10月1—4日：G5833、G5835、G5837、G5839、G5841、G5843、G5845、G5847、G5849、G5851、G5853、G5855、G5867

9月27日：G5865



由深圳北站→香港西九龍站：

9月27日：G5679



深圳過關｜入境處App避開繁忙時段

國慶北上，最怕要排長龍！大家如果想盡量在少人一點的時段出入境，並留意口岸最新消息，其實可先下載香港入境事務處App，然後選取「所有服務」，再選「陸路邊境管制站等候時間」，就可以得知全港7大出入境陸路口岸情況，包括羅湖口岸、福田口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋以及文錦渡。

下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

深圳過關｜每15分鐘更新

各陸路邊境管制站的出入境等候時間每15分鐘左右更新一次。用家先點選「出境」或「入境」，版面右邊的狀況欄若顯示綠色，表示人流正常( 一般少於15分鐘) ；若顯示黃色，該口岸則略為繁忙( 一般少於30分鐘) ；而顯示紅色，就表示該口岸正處於非常繁忙狀態( 一般30分鐘或以上) 。大家可按等候時間改用其他關口，或避開多人時段過關。大家亦可點選關口查閱各口岸開放時間。

深圳過關｜WeChat小程序看陸路口岸實時情況

除了入境事務處App，WeChat小程序「i口岸」亦可查詢6個陸路口岸實時情況，包括羅湖口岸、文錦渡口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、福田口岸以及蓮塘口岸。首先，於搜尋欄尋找「i口岸小程序」，然後向下滑就可看到「口岸實況」，等待約20秒後，每個口岸右邊都會出現「直播」按鈕，接著再按「口岸通關圖文直播」就可以看到口岸CCTV的即時轉播，了解人流情況。

▼WeChat看深圳陸路口岸人流直播步驟

以上小程序「i口岸」適用於深圳陸路口岸，而港珠澳大橋則需要用上WeChat服務號「港珠澳大橋珠海口岸」。第一步先在搜尋欄找「港珠澳大橋珠海口岸」，其次關注服務號並點選「通關信息」，再按下「大橋口岸實時通關」，向下滑就可看到實時畫面，視窗右上角會顯示更新時間。據記者經驗，畫面10分鐘左右會更新一次。

▼WeChat查看港珠澳大橋珠海口岸車流情況步驟

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