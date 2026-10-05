日本退稅新制3大禁忌！港人注意！11.1生效做錯1事隨時全單無退稅

日本退稅新制｜日本免稅購物將於2026年11月1日迎來重大改變！以往日本退稅時必用的「消耗品裝入透明密封袋」規定即將被取消，雖然購物流程變得簡便，但查驗要求更嚴格，港人要注意3大事項，例如海關抽查要出示全部實物，缺一件就隨時全單免稅失效，想知道更多記得看下去。



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日本舊免稅制度採店內即時減稅，商品分為一般物品及消耗品；藥妝、食品等消耗品須放入專用密封袋封妥，離境前不可拆封，另設每日消費上限。11月1日起開始實施新制，改為先以含稅價付款，離境經海關輸出確認後，再由店家或第三方退稅業者以信用卡、電子支付或指定方式退回稅款。同時取消密封袋規定、商品分類及消耗品消費上限。雖然購物流程變得簡便，但查驗要求更嚴格，如出現疏漏則會影響退稅。

購物流程變得簡便，但查驗要求更嚴格。（AI生成圖片）

日本退稅新制｜兩大改革亮點：結帳更快、告別行李箱袋中袋

1.舊制之下，護膚品、藥品、零食等消耗品，一定要入專用密封袋貼上封條。新制實施後，不再需要密封包裝，買完可以直接放落袋，藥妝店排隊結帳時間可以縮短不少。

2.商品分類不再綁死包裝：以前很多店舖會將消耗品同一般衣物、電子產品一併封進密封袋，旅客明明想在日本當地穿新衫都不敢拆。新制取消密封要求，收納打包彈性大為提升。

日本退稅新制｜1. 密封袋取消 消耗品禁止日本境內拆封使用

雖然免稅商品的膠袋封印已經解開，但日本法律對於「免稅」的嚴格底線並未放寬。只要是申請了退稅的消耗品，在正式離開日本國境之前，絕對不可以在日本境內拆開食用或使用。

日本退稅新制注意位｜2. 海關抽查要出示全部實物 缺一件全單失效

旅客若將免稅品放入託運行李，必須在航空公司櫃檯託運前先至海關查驗處（或Kiosk自助退稅機）完成手續；若先託運導致海關抽查時無法出示實物，該筆退稅將作廢。旅客若屆時無法出示物品，懲罰絕對不是針對單一已使用物品補稅，而是「該張收據上的所有免稅商品全部取消退稅」，損失極之慘重，千萬不可存有僥倖心態！

海關抽查時要出示全部實物。（AI生成圖片）

日本退稅新制注意位｜3. 分開結帳 櫃檯即時核對明細

旅客在選購商品時，將「打算申請退稅、要帶回香港」同「想在日本當地即時使用」的貨品分開兩單結帳，方便店員精準處理。此外，購買貨品數量較多時，一定要在櫃檯即時核對清單明細與金額，發現掃碼錯誤即時叫店員修正，避免日後在海關查驗時產生不必要的爭議。

結賬時與店員核對清單明細與金額。（AI生成圖片）

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