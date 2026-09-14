盤點日本旅遊5大潛規則　亂摸古蹟最重判監5年　誤拍到小孩也罰款

最近藝人蔡頤榛（舊藝名「五熊」）涉嫌在奈良藥師寺，對日本國寶「佛足石」潑灑甘油祈禱，因而遭警方以涉嫌損壞重要文化財的罪名拘捕，引發台日兩地高度關注。



這起事件讓不少人重新思考，或許許多我們習以為常的小習慣，都有可能因為文化認知與法規的不同，一不小心就跨過了當地的法律紅線。為了避免因不了解當地習慣而誤踩紅線，以下特別梳理五個赴日旅遊必看的潛規則與文化禁忌，出發前不妨再次確認，讓行程玩得開心又安心！

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保護國家級重要文化財：隨手觸摸恐觸法

在日本的神社、寺院或歷史建築中，許多木造結構、鳥居、雕刻與庭園皆屬於國家級的「重要文化財」。根據日本《文化財保護法》規範，不僅嚴禁任何塗鴉、刻字、攀爬或攜帶油類等液體，連隨意伸手觸摸古老漆器、木柱，甚至是懸掛著的繪馬，都可能對文化財造成不可逆的損壞。

若破壞重要文化財現狀或影響其保存，最重可處5年以下拘禁刑或100萬日圓（約5萬港元）以下罰金，因此參訪時切勿自行觸碰、倚靠古蹟，或是隨意擺放個人物品與跨越防護圍欄。

掌握神社與寺院攝影規範：避開禁拍區域

走訪神社與寺院時，最常被忽視的就是攝影細節！雖然多數戶外區域可供拍照留念，但主殿內部、佛像本尊、祭壇及標示「撮影禁止」的區域絕對不能拍照，建議不確定時務必先向現場人員詢問。

即使在開放拍攝的戶外空間，也應避免站在建築正中央或主殿正前方直拍，可以稍微移至側邊以斜角度取景，同時也別拍到神職人員或其他參拜者的面孔，如果逢婚禮或法事進行更應停止攝影。此外，參道正中央被視為神明通行的「正中」，無論行走或停下拍照都請維持靠兩側，且為了維護動線安全與環境寧靜，許多神社皆嚴禁使用三腳架、單腳架與自拍棒，取景時也記得勿跨越圍欄、踩踏庭園，或觸碰綁有注連繩的聖木與神石。

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手水舍淨身正確順序：以同一杓水完成所有步驟

進入神社前，在「手水舍」淨手淨口是展現敬意的重要儀式，淨身過程首先以右手舀滿一杓水後洗左手，接著將柄杓換至左手沖洗右手，再把柄杓換回右手，倒少量水至左手掌心捧著送入口中漱口，並輕輕吐掉。另一方面，手水舍的水非飲用水或洗手台，所以切勿拿來洗臉、洗私人物品或直接對著勺子舀水喝喲！

街上避免邊走邊吃：以定點飲食原則

在日本可以邊走邊吃嗎？常去日本玩的讀者應該都有發現，日本街頭極少設置垃圾桶，因為邊走邊吃可能會因碰撞而將食物沾到他人衣服或建築上，是非常不禮貌的NG行為！

因此於商店街買完美食後，請遵守定點飲食的原則，在店家指定的內用區、立飲桌或門口旁享用完畢後，把包裝紙、餐盒、筷子、竹籤等餐具交回原店家協助丟棄後再離開。

拍攝時的肖像權與隱私：嚴禁未經同意拍攝兒童與藝妓

在街頭記錄旅行點滴時，請務必格外注意鏡頭方向，特別是穿著制服的日本學生、幼兒園小朋友，絕對不能隨意直拍或偷拍。日本社會對於未成年人的隱私保護極為嚴格，未經許可拍攝兒童甚至上傳社群，極易引發肖像權糾紛與安全疑慮。

此外，若走訪京都祇園等古都地區，也嚴禁偷拍趕往工作的藝妓與舞妓，或者尾隨她們要求合照，甚至官方已在花見小路一帶設立警告牌，以日文、英文表示全面禁止遊客攝影，違者將面臨10000日圓（約500港元）的罰款。

用尊重與理解，收穫最美好的旅行記憶

讀完以上日本旅遊須知，不難發現看似繁瑣的規定，背後都是為了保護古老文化與維護和諧的公共空間。只要在出發前多一份了解、在當地多一份觀察與尊重，就能避開不必要的誤會與法律麻煩，在旅程中留下美好的回億！

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