旅遊｜日本購物神器App：Payke　掃描商品條碼顯示中文資訊及評論

如果說到香港人最愛去旅遊的國家，日本一定排前三名吧！除了日本距離我們很近、搭飛機只要大約三至四小時左右的時間，最重要的是日本非常好買，像是各種區域限定商品、美食、伴手禮、藥妝或電器 3C 產品等等都會讓觀光客買到停不下來，喜歡在日本購物是網絡上相關推薦和介紹很多，即使看不懂日文也能透過漢字略知一二，相較之下在日本買水貨可能比在香港購買便宜許多。



本文要介紹「Payke」號稱是日本購物幫手，只要去日本旅遊時先在手機上安裝，就能透過掃描商品條碼後以自己熟悉的語言顯示商品資訊，解決在日本消費購物的語言問題。

Payke 支援 iOS 和 Android 兩大平台，可以將商品條碼轉換繁體中文商品資訊，也會顯示各類型的日本人氣商品排名，或是查看其他用戶對於商品的評論或使用心得，應用程式本身也有中文介面。

雖然現在手機內建的相機和相片功能都能直接將文字翻譯為自己熟悉的與言，對商品拍照後即可轉換中文或任何語言，但經常會因為翻譯後的結果很奇特、反而還是看不懂，利用 Payke 就能解決在日本旅途中遇到的購物煩惱，如同應用程式頁面介紹，Payke 適合日本旅行者、喜愛在日本藥妝店購物者、在日本買東西時不懂日語而感到困惑的人或是不知道去日本玩要買什麼的人。

↓Payke 日本購物幫手 App↓



下載 iOS 版



下載 Android 版



▼▼▼Payke使用教學▼▼▼

+ 7

STEP 1

在手機行動裝置下載 Payke 應用程式（支援 iOS、Android 兩大平台），開啟會有一些使用教學，簡單來說只要透過掃描條碼方式、掃描要查詢的商品會顯示中文商品資訊，對於日本旅遊、購物非常有用。

STEP 2

第一次使用時會有簡單的問卷調查，詢問使用者的性別、年齡等等，也可直接略過。

STEP 3

在 Payke 主畫面會有一些專欄、優惠券或是商品推薦，主功能就是點選下方中間「掃描」、掃一下查詢的日本商品條碼就會跳出中文說明和結果，很像「Vivino 葡萄酒查詢 App，拍攝酒標自動辨識紅酒白酒評價超推薦」只要拍一下酒標就會給出葡萄酒的評分。

STEP 4

下圖是我試著拍攝日本商品條碼、顯示的中文商品資訊，也會有評價、功能、成分等中文資訊，對於日本購物又不擅長日文就會很有用，除此之外也能顯示「我在哪裡可以買到呢？」資訊，如果想買的商品剛好賣完就能透過地圖方式找出其他的購買點。

值得一試的三個理由：



．Payke 可以將商品資訊翻譯成你熟悉的語言，讓你在購物時更加放心



．掃描商品條碼不僅能閱讀商品資訊，還能查看其他用戶對於商品的評論或使用心得



．顯示各類型的日本人氣商品排名，幫助使用者掌握當地最熱門商品



延伸閱讀：TempSMSS提供免費臨時手機號碼接收短訊 十個國家免註冊

+ 9

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】