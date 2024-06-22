日本購物｜遊日Donki DAISO必掃貨　網民再推「這2家」：質感更好

日本藥妝、雜貨深受香港人喜愛，連鎖品牌賣場「Don Don Donki唐吉訶德」也在香港和台灣開了多家分店。不過近期日圓匯率再創新低，還是有不少人會到日本撿便宜，其中「DAISO大創」是熱門必買店家，也有網友分享當地的兩家百圓商店更有質感，引發網友熱議。



一位網友在臉書社團《我愛逛市場•市集•超市•超商》發文，提到最近日幣相當便宜，並表示日本的「大創生活百貨」超好買，台灣售價49元台幣，若換到匯率低的日幣只要22元台幣左右，原PO笑稱「朋友買LV、我掃大創」。

一位網友發文提到最近日幣相當便宜，笑稱日本旅遊時「朋友買LV、我掃大創」。（《我愛逛市場•市集•超市•超商》臉書社團）

貼文曝光後，網友紛紛留言：

「一定要掃貨的啊」

「上週去也在大創掃一堆，比台灣好買多了！日本的百元店真的超好買的，可以挖到一堆寶」

「上次就去幫兒子買便當袋，一個不到25！直接買5個輪著用」

「我二月去買了一堆洗衣袋」

「很容易就買上萬元日幣」

「可惜沒免稅服務…」

「我上次買6樣，台幣大概130左右，台灣就要294了，差5折以上蠻多的⋯」

「可以去逛Seria看看，它也是日本百元商店，裡面的小物全是日本製造，質感比大創優秀太多！」



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網友除了提到Seria之外，也有網友推薦另一間百圓商店「3COINS」，也就是3枚百圓日幣，主打多數商品都是300日圓就能買到，是隸屬於服飾品牌集團「PAL」底下的生活雜貨品牌，除了生活雜貨外，還有美容小物、居家香氛、寵物嬰兒用品等大型店舖的「3COINS+plus」。

去過3COINS的網友表示：

「超級好逛，質感不輸給無印」

「去日本必逛大創、3COINS，每次都好幾個小時才能走出來」



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