日本旅遊｜必備叫車APP推薦　支持日本全國橫跨　附註冊使用教程

在日本旅行時，有些人可能會對搭乘計程車感到有些不安，不太確定該怎麼搭，甚至因此感到困惑。這是因為日本的計程車和其他地方的使用方式有不少不同之處，就算順利攔到車，也會擔心語言不通怎麼辦。



此外，也有不少人可能會因為「不知道車資會是多少」這樣的印象，而猶豫是否要搭乘。不過其實，在某些情況下搭乘計程車會更方便，反而能節省時間與體力！這次由Japaholic編輯部為大家介紹幾個在日本旅行中很實用的計程車使用情境，以及一款在日本最常被使用、可叫車數量最多的叫車GO App，建議大家在出發前就先下載好，而且現在GO App也追加繁體中文介面，變得更加方便好用！只要稍微留意一些小技巧，就能讓你在日本的移動變得更加順暢喔！

資料來源：Sensor Tower 提供的 data.ai

日本境內的計程車應用程式下載數（包含 App Store 與 Google Play 的總和）

調查期間：2020 年 10 月 1 日至 2025 年3月31日

本公司調查（根據 2022 年 6 月至 2025 年 1 月期間，對 5,151 家計程車業者〈含個人業者〉進行的訪談調查）



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在日本搭計程車並不可怕！這些情況搭車能讓行程更簡單！

對許多旅客來說，日本的交通系統給人的印象可能是「班次多且準時」。然而實際到日本旅行後會發現，由於每位旅人的旅行風格不同，在都市移動時，有時可能會覺得如果除了電車和巴士之外，還有其他交通方式可選擇就好了。

此外，近年來也越來越多人喜歡前往郊區或觀光客較少的地方旅行。在這些地區，旅客可能需要熟悉交通接駁方式如電車或巴士的銜接情況，或是需要攜帶大型行李移動，因此也會遇到一些不便的情況。

這種時候，若能利用計程車，移動會變得輕鬆許多，也能節省不少時間。尤其是2到4人一起旅行的情況下，選擇搭乘計程車在成本效益上反而更高的情形也不在少數。以下將介紹幾個適合搭乘計程車、能發揮其便利性的具體情境。

1. 深夜或清晨移動

到日本旅行時，很多人都會想「難得來一趟，當然要玩到深夜！」，但日本的電車與巴士並非24小時營運。像是在澀谷或六本木夜生活結束後要返程，這時搭計程車就是非常合適的選擇。此外，日本的計程車車內乾淨、行車安全性也高，能讓人安心搭乘，這點也是一大優勢。

此外一大早需要從飯店趕往羽田、成田機場搭乘早班飛機，這些情況下透過呼叫日本計程車可以省下不少時間與勞力，也可以舒服的在車上補眠！

2. 偏遠地區移動

前往箱根或富士山周邊等自然景點時，有時會覺得轉乘交通工具相當麻煩。若是2到4人一起共乘計程車，費用甚至可能與購買交通票券相當。能更有效率地抵達目的地，善用寶貴的旅遊時間，正是其吸引人的地方。

3. 同行者有長輩或小孩

如帶家中長輩前往京都清水寺、嵐山或是大阪的環球影城一帶遊玩，計程車能減少長途步行與人擠人的不便，讓全家人旅遊過程更舒適，能夠盡情享受旅程，尤其對於推嬰兒車或輪椅族來說更加友善喔！

4. 身負大型行李、中短距離

由於日本許多地方有著悠久歷史，不似其他地方捷運系統那麼年輕，很多人帶著行李旅行可能會發現許多地方電梯很少，甚至還有全路程都是階梯的狀況！扛著行李爬樓梯不只麻煩也十分危險。除此之外中短距離的行程若旅伴在1~3人之間也相當適合搭乘計程車，例如福岡機場到市區想節省時間不要排隊搭乘接駁車，搭乘計程車是更效率、更划算的選擇喔。

看完這麼多情境，是不是也想嘗試看看搭乘計程車了呢？日本同時是全球計程車密度最高的國家之一，在市區或主要景點往往都能叫到車，且服務品質高、乘車體驗也十分良好，如果你的日本旅行還沒體驗過搭日本計程車，下次遇到這些狀況不妨嘗試看看喔！

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使用人數與車輛數皆為日本第一！日本旅遊時最可靠的夥伴──「GO」App是什麼？

那麼到日本該怎麼搭乘計程車呢？日語不通該怎麼辦？這些困擾早就因為科技升級被解決囉！在前往旅行前不妨在手機事先下載好旅日搭車神器 GO App！

GO App是許多旅日遊客推薦的計程車工具，提供多語言介面與友善操作流程，即使不懂日文，也能無障礙使用。它的幾項核心優勢包括：

1. 日本國內使用人數最多、可叫車的車輛數量最多的計程車APP

2. 因提供訪日觀光客友善功能而受到高度評價，榮獲「Sensor Tower APAC Awards 2024」最佳計程車APP獎項

3. 幾乎全國可用：在47個都道府縣中，有46個地區可使用

4. 對應外國旅客：APP支援繁體中文介面，搭載「等待編號」功能，可用號碼取代姓名進行接駁，提高與計程車的會合效率；也提供APP內訊息功能，就算不熟悉日文也能順利溝通，無須與司機當面交涉，省去與司機來回溝通的麻煩。

5. 支援無現金支付：透過「GO Pay」功能事先登錄信用卡或Apple Pay，即可免帶現金付款

6. 即時資訊查詢：可透過APP確認車輛目前位置與預計抵達時間

7. 適用機場接送：支援多個機場定額路線，提前掌握預算，減少不確定因素。※（需另付高速公路費用）。

（1）若預估跳錶計費的金額會比定額運費便宜，則無法使用機場定額運賃。

（2）各機場的適用方式不同，羽田機場為「羽田⇔東京23區、武藏野市、三鷹市的來回」，而成田機場則僅適用於「東京23區（部分地區除外）、武藏野市、三鷹市⇒成田」的單程。

對於不熟悉日本交通系統的旅客來說， GO App 是值得信賴的移動幫手，而且能支持日本全國橫跨的旅程，目前在App中也只有 GO App能辦到喔！因此準備前往日本的朋友別猶豫，手機拿起來，趕快來下載一波吧！

輕鬆安裝操作GO App 安心旅日不卡卡

GO App 的註冊與使用過程十分直覺，即使是從未使用過叫車App的旅客，也能快速上手：

前往 App Store 或 Google Play 搜尋並下載 GO App

使用手機號碼註冊帳號，輸入簡訊驗證碼

登錄姓名並綁定信用卡（支援海外卡）

開啟定位與必要權限



使用流程也很簡單：

1. 輸入出發地與目的地， 系統會自動派遣附近的計程車，並顯示預計抵達時間與大致車資

2. 可即時查看車輛預計抵達時間與位置

3. 若需與司機聯繫，可使用內建訊息系統進行溝通。

4. 搭乘結束後可以使用 GO Pay 自動付款，收據也會保留於App內，相當便利！



即使身處異地，也能如在家鄉一般輕鬆掌握每一段移動過程，不需要擔心！

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現在就下載 GO App，展開順暢無憂的日本旅程！

無論是初次自由行，還是資深日本旅人，只要安裝GO App，就能輕鬆應對不同的交通需求，不再被語言或交通方式所困。從都市商圈到隱藏版景點，GO App 都能協助你順利抵達目的地。

出發前就把GO App 準備好，為你的日本之旅添上一層穩妥與舒適！讓交通工具不要限制你的旅途足跡，任意在日本自由趴趴走（到處逛）吧！

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