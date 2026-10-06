高鐵｜小紅書傳座椅播HPV　自備椅套有用？專家闢謠拆解2類人小心

高鐵｜HPV｜每逢乘搭高鐵出遊，不少人都習慣一上車就隨意靠著座椅放鬆休息，但近日網上瘋傳搭高鐵座椅感染性病的說法，該網民聲稱座椅正是HPV病毒的傳播溫床，引起熱議。有專家澄清感染可能性不高，不過有兩類人仍要小心！想知更多？即看下文！



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高鐵｜網絡傳言瘋傳：高鐵座椅成HPV傳播溫床？

內地假期期間不少人都搭高鐵出遊。據內地媒體《光明網》綜合報道，有內地網民在社交平台小紅書上載自備一次性座椅套套著座椅防菌的照片，表示，近日有不少人開始自備一次性座椅套，更傳言有網民直指高鐵座椅是HPV（人類乳突病毒）的主要感染源頭，引發熱烈討論。

貼文引起大量網民熱議，有網民表示，「超級可怕！」、「本身就會自備。」；但也有網民認為：「即使用一次性椅套也不代表乾淨」、「有些人用完不帶走，毫無公德心，還說是留給後面的乘客。」

高鐵｜專家揭機會極低

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾指出，網傳資訊並不準確，市民無須過度擔憂。李解釋，公共交通工具上的座椅、小桌板確實可能會殘留大量細菌甚至真菌，但HPV在環境中相對脆弱，尤其在乾燥物體表面（如座椅、針織物等）存活時間很短。他表示，HPV基本上是透過性接觸或皮膚密切接觸傳播，經由環境或物品感染的機率極低。

專家指，公共交通工具上的座椅、小桌板確會殘留大量細菌甚至真菌，但HPV在環境中相對脆弱，存活時間很短。（AI生成圖）

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HPV｜專家提醒2類人要小心

不過，公共設施上的病原體傳播風險並非完全為零！陸軍軍醫大學西南醫院皮膚科副主任醫師王春又表示，HPV感染風險與個人體質密切相關，免疫力較差或患有潛在疾病（如糖尿病）的人群，接觸後更容易發病。

此外，若皮膚屏障受損（如近期有剃刮或摩擦較多者），或在高溫潮濕環境中久坐出汗，感染風險也會相對上升。

針對高風險人群，王春又建議出遊時應做好物理隔離與手部衛生，以降低接觸感染的風險。

高鐵｜官方回應：座墊定期清潔 符合防疫要求

鐵路12306的官方客服也曾多次對外公開說明，目前國內高鐵的常規座椅座墊，統一執行每120天到180天集中送廠更換深度清洗的標準，臥舖區域的床單被褥則是嚴格執行一客一換的規範，衛生標準符合相關防疫要求。

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