飛機禁忌｜資深空姐警告！勿飲機上5熱門飲料　飲完隨時脫水肚痛

飛機禁忌｜機艙內的環境乾燥，不少乘客都會想喝些飲料來解渴。有資深空姐警告，飛機上5款熱門的飲料應該可免則免，否則身體有機會出現脫水情況，導致不適。馬上來了解一下吧！



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資深空姐警告切勿在飛機上飲用2種飲料。（AI生成圖片）

飛機禁忌｜番茄汁鈉含量非常高

據外媒《Travel + Leisure》及《每日郵報》（Daily Mail）轉載報道，擁有22年飛行經驗的資深空服人員Sue Fogwell提醒，乘客應避免飲用番茄汁或Bloody Mary。

Sue Fogwell留意到很多乘客都喜歡在航班上喝番茄汁，由於乘客的味覺受到氣壓影響，會想進食酸或鹹的飲品、食品，而番茄汁就正好擁有酸、鹹的味道，因此很多人都會覺得航班上番茄汁特別好喝。但番茄汁的鈉含量非常高，而高鈉的食物、飲料，很容易會導致乘客脫水，尤其是在長途飛行中。

番茄汁酸酸的味道會刺激乘客的味蕾，所以坐飛機時會覺得番茄汁特別好喝。(AI生成圖片）

她同時提醒乘客應避免飲用Bloody Mary（血腥瑪麗），其成分以番茄汁、伏特加及其他辛辣香料調配而成，由於酒精會加劇脫水的情況，所以會導致脫水更嚴重。而英國國家醫療服務體系（NHS）亦建議乘客乘坐飛機時應限制飲用酒精的分量，避免對身體帶來負擔。

Bloody Mary（血腥瑪麗）以番茄汁、伏特加及其他辛辣香料調配而成，會加劇脫水的情況。（AI生成圖片）

飛機禁忌｜機上飲用水易受細菌污染

她最後提醒，乘客應避免飲用飛機上的飲用水，以及用飲用水來沖調的咖啡或茶，因為這些飲用水通常來自於飛機上的水箱，由於水箱不會經常清洗，所以受到細菌污染的機會較高。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

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