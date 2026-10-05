搭飛機6禁忌｜前空姐警告：起飛前拔牙恐劇痛　1類人忌嚼香口膠

搭飛機｜禁忌｜冷知識｜港人熱愛旅遊，出發搭飛機前要做好準備，除了要收拾好行李及帶齊證件外，原來還有一些事情是不可以做！有前空姐在網上分享了6大飛行前禁忌，當中包括剝牙、紋身後切勿馬上搭飛機，隨時會導致傷口劇痛。想知還有甚麼搭飛機前不可做的事？即看下文！



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飛行前禁忌｜搭飛機前有甚麼不可以做？

搭飛機的禁忌可能大家都知道不少，但飛行前原來也有一些事情不可以做！有日本前空姐在YouTube頻道上分享6大飛行前禁忌：

飛行前禁忌【1】潛水後至少隔12小時才上機

不少人都會到外地潛水，但大家要小心，因為潛水時使用的鋼瓶含有氮氣，潛水過程中氮氣會因高壓溶入體內的組織與血液中。潛水後需時間自然排出，若未完全排出就搭飛機，機艙內的低氣壓會使體內的氮氣形成氣泡，引發「減壓症」，有機會引發關節痛、呼吸困難、頭暈、噁心，嚴重甚至危及生命。

空姐建議單次潛水後，至少隔12小時以上再搭飛機、多次或連續潛水後，要至少隔18小時以上才好搭飛機。她亦提到，在安排行程時，最後一天盡量不要安排潛水活動。

飛行前禁忌【2】拔牙後勿登機

由於剛拔完牙後的傷口尚未穩定，在高空低壓環境下可能導致傷口劇痛、異物感加劇，或使原本已止血的傷口再次出血。在完成一般拔牙後，大家最好隔24至48小時才搭飛機、至於拔智慧齒則建議隔1周。

飛行前禁忌【3】紋身後避免長途飛行

機艙內環境極度乾燥，剛進行紋身，或眉、唇紋繡的部位容易乾裂、紅腫，而且浮腫可能會引起拉扯痛感。該名前空姐建議大家避免在剛做完療程後進行長途飛行，若必須搭機請做好充分的保濕與保護。

紋身後在乾燥環境下容易出現紅腫，引起扯痛感。（AI生成圖片）

飛行前禁忌【4】不要過量喝酒

不少人在登機前可能都會到貴賓室喝酒，但要小心！因為在高空中酒精的作用速度是地面的2到3倍，而且機艙內濕度極低，大量喝酒會加速身體脫水，極易引發身體不適，所以大家在搭飛機前切勿過量喝酒。

飛行前禁忌【5】易脹氣人士避免嚼香口膠

前空姐亦提到，機艙內的低氣壓會使腸道內的氣體膨脹約20%至30%，因此食用容易產氣的食物容易導致腹脹或腹痛。她建議容易脹氣的人在登機前應盡量避免食用豆類、西蘭花、椰菜、洋蔥等蔬菜，以及避免喝碳酸飲品。

至於不少人會在飛行途中嚼香口膠以紓緩耳壓不適，但容易脹氣的人士就記得不要吃了。因為咀嚼動作會讓你吞下大量空氣，加上機艙低壓環境使腸胃氣體膨脹，而且香口膠常含的代糖（如山梨醇）會增加腸道滲透壓導致腹痛。

容易脹氣人士應避免嚼香口膠。（AI生成圖片）

飛行前禁忌【6】鼻塞＋睡眠不足易引起中耳炎

飛行前可能大家都會出現睡眠不足，或身體不適造成鼻塞。前空姐表示，飛機上經常有乘客因徹夜未眠或行程過密導致貧血或暈眩而倒下，甚至撞到扶手或行李架受傷。如果鼻塞時搭飛機，更有機會引發「航空性中耳炎」，特別是在降落過程中，外部氣壓增加，若鼻塞無法排出耳內空氣，耳朵會非常疼痛。

她建議大家出現鼻塞時，可使用噴鼻藥，或在起降時嚼香口膠、吃糖果，並使用「瓦爾薩爾瓦動作」（捏鼻閉口輕吹氣）來平衡耳壓。如果睡眠不足，在機上站立或起身時，記得要放慢動作、注意平衡。

鼻塞時可使用「瓦爾薩爾瓦動作」（捏鼻閉口輕吹氣）來平衡耳壓。（AI生成圖片）

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