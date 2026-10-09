日本新幹線帶行李箱注意　尺寸超標即罰1000円｜附免費預約教學

日本旅遊｜新幹線｜不少港人到日本旅遊時，想要到其他縣玩都會選擇乘搭新幹線。但大家要留意，如果帶著大型行李乘搭的話，必須要預約「特大行李放置處附帶席」，否則會被收取1,000日圓手續費，並將行李移至列車指定位置！目前日本共有4條新幹線需提早預定特大行李放置位，想知有哪幾條路線要預訂、如何預約指定席？即看下文！



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新幹線大型行李｜特大行李的定義？

日本鐵路公司JR西日本在網上寫到，為了讓乘客能夠安全、安心且方便地搭乘新幹線，將特大行李攜帶上車的話，需預訂「特大行李放置處附帶席」或「特大行李放置區附帶席」。

網站亦指出，行李的3邊合計（A＋B＋C）超過160cm、250cm以內的「特大行李」，必須事先預訂。

行李的3邊合計（A＋B＋C）超過160cm、250cm以內的「特大行李」須事先預訂。（JR東海網站截圖）

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新幹線特大行李｜沒有預約要罰錢？

JR指出，如果乘客沒有事先預訂，將特大行李攜上車內，將收取規定的手續費1,000日圓，同時需要將行李收納於列車的指定地方。

如果沒有事先預訂，帶特大行李上車將被收取手續費1,000日圓手續費。（AI生成圖片）

新幹線大型行李｜特大行李放置處附帶席是甚麼？

部分指定座席車廂的最後部分座位為「特大行李放置處附帶席」。若是事先預訂，可將座位後方的空間（特大行李放置處）作為行李放置處使用。如果沒有預訂，則不可以將行李放置在該位置。

新幹線大型行李｜特大行李放置區附帶席是甚麼？

特大行李放置區附帶席是東海道、山陽新幹線16節車廂編制的服務，讓大家可使用位於預訂的座位最近的連通道的行李放置處。「特大行李放置區」有上層和下層，上層可以擺放3邊的長分別為「80cm內×60cm內×50cm內」的行李；下層可擺放「3邊的長分別為80cm內×60cm內×40cm內」的行李。

如想使用上層，可預訂「特大行李放置區附帶席」的靠走道座位，如想使用下層，就要預訂「特大行李放置區附帶席」的靠窗座位。

特大行李放置區附帶席。（JR西日本網站截圖）

新幹線大型行李｜有哪幾條路線要預訂指定席？

如果要帶大型行李乘搭新幹線，目前日本共有4條路線需要預約才可使用特大行李放置處附帶席，包括東海道、山陽、九州、西九州新幹線。

新幹線大型行李｜如何預約特大行李放置附帶席？

大家帶大型行李乘車前，需預先在網上預訂「特大行李放置處附帶席」或「特大行李放置區附帶席」，在揀選班次後便可選擇「特大行李放置處附帶席」之後預訂。

除了網上預訂外，亦可在車站的售票機等預訂。如果在售票機預訂，在選擇列車後，便可選擇特大行李放置處附帶席；如果在車站窗口預訂，則可以在購買車票時，告知售票人員要攜上特大行李。

在售票機預訂。（JR西日本網站截圖）

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