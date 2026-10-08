日本退稅新制｜手續費吃光退稅額？Donki等3商家推$0手續費反擊

日本旅遊｜退稅新制｜熱愛到日本旅遊的港人，相信都知道日本將於11月1日開始採用新退稅機制，不少人也擔心要付手續費給退稅公司才可完成退稅手續。日本其中3大受旅客歡迎的公司近日宣布，旅客購物後若要退稅的話，將免收手續費，讓大家可以輕鬆在日本購物！想知有哪幾間公司可以0元手續費退稅？即看下文！



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日本退稅新制｜11.1開始先付後退

日本將於11月1日開始轉行新的退稅制度，由現時在可免稅的商店購物時出示護照，可直接付免稅後的金額，改為購物時先付含稅金額。屆時大家要掃描明細上的J-TaxRefund二維碼登記護照與收款帳戶，到離境時要到機場的自助通關機（KIOSK）或海關櫃檯辦理查驗，核對免稅資格沒問題後，退稅款就會直接匯入你的指定帳戶。

日本將於2026年11月1日起採用新的免稅制度。（J-TaxFree網站截圖）

日本退稅新制｜哪些商店可以免手續費退稅？

現時日圓匯率低，港人到日本旅遊除了觀光外，購物也是必不可少的行程。轉新退稅機制後，可能大家都會覺得退稅過程較麻煩，而且還要付手續費給退稅公司，扣完隨時和沒退稅一樣。

日本3大港人常逛的商店包括驚安之殿堂Donki、BicCamera、以及多慶屋近日就宣布，大家購物後要退稅，將免收手續費。

日本3大港人常逛商店在11月後推0手續費退稅。（AI生成圖片）

日本免手續費退稅【1】驚安殿堂・唐吉訶德（Donki）

Donki日前在Facebook宣布，在退稅新制實施後，旅客在店內買滿指定免稅金額，只需辦一次退稅申請便可，而且免收退稅手續費。但大家要留意，如果選擇於機場領取現金退款時，仍須支付退款服務業者規定之手續費。​另外，免手續費優惠之適用期間及條件，可能於未事先通知的情況下調整或終止。​

Donki推0手續費退稅。（Donki@Facebook）

日本免手續費退稅【2】BicCamera

另一間港人常逛的電器店BicCamera也推行0元手續費退稅！日本旅遊達人林氏璧在Facebook中提到，此消息已和BicCamera確認。另外，BicCamera也是用和多慶屋一樣的J&J Tax Free系統，所以大家可在同一網頁上處理退稅，用同一個帳號即可處理。

林氏璧亦提醒，BicCamera和Donki一樣是線上退款到信用卡的話，就會免退稅手續費；但如果要到機場領現金，這部分手續費他們則不會吸收，旅客要自行付費。

日本免手續費退稅【3】多慶屋

位於上野的百貨商場多慶屋同樣推行免手續費退稅。林氏璧早前亦在Facebook發文指，已和多慶屋反覆確認他們之後的做法，已經確認他們11月之後的社內方針，是「將消費稅 全額回饋給顧客」。林氏璧指，多慶屋會吸收掉所有手續費，不管是「退稅手續費」，還是匯進信用卡會產生的「第三方提領手續費」，一律由多慶屋全額吸收。而他們長期合作的是J&J Tax Free公司，會將消費稅全額匯入顧客指定的信用卡。

日本退稅新制｜網民發現手續費比退稅金額多

目前日本一些大型商店已開始試行新的退稅制度，想要退稅就要到第三平台「JP Refund」申請，再進行線上退稅。早前有不少網民發現，經平台申請退稅後，需在免稅金額中扣除320日圓手續費及12日圓跨境國際手續費，而退稅手續費比退的錢更多，直言乾脆放棄退稅。

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