日本旅遊禁忌｜台旅客於北海道酒店棄4雪靴　別犯！隨時罰1000萬

日本旅遊｜酒店｜冷知識｜大家去日本旅遊時，可能都知道當地對垃圾分類非常嚴謹。早前有台灣網民在社交媒體上發布貼文，指行李箱爆滿，所以決定將4對雪靴，以及一袋物品丟棄在酒店房內，隨即引起其他網民批評。日本對大型垃圾棄置有特定的規例，如果違反隨時要罰款1,000萬日圓！想知正確丟棄物品的做法？即看下文！



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日本酒店｜可否丟棄舊物在酒店房內？

不少人去旅行時都會帶一些舊衣物去棄掉、或是買新鞋後丟棄舊鞋，但原來此舉對酒店房務員其實會造成困擾，若丟棄大型物品更隨時會觸犯當地法例！早前有台灣網民在Facebook上轉載一篇Threads貼文，指有台灣遊客到北海道旅遊後，因行李箱爆滿、加上覺得重穿的機會較少，所以決定將4對雪靴及一袋物品棄置在酒店房內，並貼上一張紙條便離去。

貼文隨即引起網友紛紛砲轟，批評「裝不下不是理由，怎麼裝出門就怎麼裝回家」、「垃圾處理在日本很麻煩，把問題轉嫁他國處理很糟糕」。

有台灣網民發文指自己丟棄4對雪靴和一袋物品在日本酒店房內便離開。（Threads截圖）

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日本酒店｜亂棄大型垃圾會犯法？

根據日本《廢棄物處理及清掃相關法律》第十六條，指出任何人不得隨意丟棄廢棄物，若違法最高可處以1,000萬日圓（約50萬港元）罰款或5年以下有期徒刑。

早前也有日本媒體報道過，有超過80%的日本酒店業者曾遇過這種亂棄現象，不僅加重人手負擔，更衍生額外營運成本。現時日本大型垃圾的定義為「一邊長超過30CM的物品」，雖然舊衣物或舊鞋未必是大型垃圾，但如果大量棄置舊物品在房內，還是會加重房務員的工作。

日本酒店｜應該如何棄掉舊物？

之前有從事酒店業的日本網民在X分享，酒店會將客人退房後未放入房間垃圾桶內的任何物品視為失物招領，若一直聯絡不到客人也不會隨意丟棄該物品。而房務員在清潔房間時，除了要收拾旅客留下的物品外，也要記下是哪間房、哪位客人留下，在旅遊旺季時也會加重工作量。

他亦指出，如果要丟棄小量物品、而房間垃圾桶內又放不下時，可以用袋子裝好放在垃圾桶旁，並貼上寫有「Trash」字的便條，房務員就會安心幫大家處理。也有另一位網民指出，在日本某些酒店會有「這是垃圾」的貼紙，大家可貼在想丟棄的物品上。

日本某些酒店會有「這是垃圾」的貼紙，大家可貼在想丟棄的物品。（Facebook截圖）

如果想在酒店棄掉像行李箱、鞋盒等的大型垃圾，旅遊達人林氏璧建議，最好先向酒店前台查詢，可否代為處理，有機會會收取1,000至3,000日圓的處理手續費。

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