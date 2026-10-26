HK Express機票優惠｜限時搶$13起包登機行李！飛日韓台36個航點

HK Express｜機票優惠｜打算去旅行的大家是時候準備搶平機票！踏入旅遊旺季，HK Express隆重推出重磅「13週年Ultra Offer」限時激減優惠，橫跨亞洲36個熱門及新興航點，「經濟飛」單程票價破天荒低至HKD13起！票價已包括一件隨身物品及一件登機行李，即刻睇清搶飛詳情和航點分布，mark定時間準時開搶！



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HK Express優惠｜出發日期到2028年！Open-jaw都適用

HK Express（香港快運）迎來13歲生日，推出重磅「13週年Ultra Offer」限時激減優惠，單程票價破天荒低至HKD13起！今次「13週年Ultra Offer」開賣期由2026年10月26日起至10月30日止。

最吸引的是，今次優惠可以選擇的日子橫跨超長，由2027年1月3日至2028年3月27日（各航點適用日期或有不同），適用於所有由香港出發的來回航班，即使想自訂多城市行程玩盡兩地同樣適用！平機票數量有限，先到先得。

HK Express推出「13週年Ultra Offer」限時激減優惠，單程票價破天荒低至HKD13起。（資料圖片）

HK Express優惠｜三大票價＋航線清單

單程票價低至$13

台灣：台北、台中、高雄

中國內地：北京（大興）、常州、合肥、寧波、三亞、無錫、義烏

越南：峴港、河內、富國島



單程票價低至$63

泰國：曼谷、清邁、布吉

馬來西亞：吉隆坡（梳邦）、檳城、亞庇（沙巴）

菲律賓：克拉克、馬尼拉



單程票價低至$113

日本：東京（羽田／成田）、大阪、福岡、名古屋、沖繩、廣島、石垣、小松、仙台、高松

韓國：首爾、釜山、濟州、大邱



HK Express三大航線票價區間，單程由HK$13至HK$113不等。（HK Express官網截圖）

HK Express優惠｜搶平機票攻略！4大注意事項

【1】預訂渠道：生日優惠不適用於HK Express手機應用程式，大家記得必須經由香港快運官網指定活動網頁或微信官方小程序預訂。

【2】必須預訂來回機票：優惠只適用於初次預訂來回機票（包括多城市行程／Open-jaw），單程機票並不適用。

【3】未連稅價：上述票價為未連稅價格，未包含燃油附加費、政府稅項及其他附加服務費。

【4】最終價格以系統為準：優惠機位有限，各航點稅項各有不同，最終結算金額以付款時系統顯示為準。

HK Express 13週年優惠搶票時間

預訂日期：即時至2026年10月30日(23:45HKT)

旅遊日期：2027年1月3日至2028年3月27日（各航點或有所不同）



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