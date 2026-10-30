皇崗室內遊樂場5大推介｜過關地鐵直達！卡丁車／彈床／親子樂園

皇崗｜皇崗好去處｜新皇崗口岸開通後，大家除了北上吃美食、逛商場外，還可以一家大細去玩！在皇崗一帶有多間室內遊樂場，當中包括適合幼童的軟墊親子館、大小朋友一起玩的運動樂園，以及適合青年朋友聚會的潮玩館，而且全部都是室內，不怕日曬雨淋。由新皇崗口岸過關後，搭地鐵或者的士即可抵達！《香港01》「好食玩飛」記者精選了5間不同風格的室內遊樂場，記得看下去啦！



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皇崗室內遊樂場【1】玩美攻略WonderMeet——五層綜合潮玩樂園

WonderMeet位於世紀匯廣場，是福田區規模龐大的室內潮玩空間，場館已經升級擴展至五層，當中1至3樓為動靜皆宜的遊玩區，5樓新增佔地5,000平方呎的汗蒸休閒館，憑入場手環即可通行，一票暢玩，不限次數進出場，適合家庭親子、情侶約會或是團體聚會消磨全日時光。

場內設施包羅萬有，動態的有室內甩尾卡丁車、碰碰車、真冰溜冰場、保齡球、射箭及真人CS；靜態或文青類則有陶藝DIY、數字油畫、獨立K房及Switch／PS5電玩區。場內配套儲物櫃，部分項目會提供護具，大小朋友皆宜，性價比極高。

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玩美攻略WonderMeet

地址：福田區深南中路3018號世紀匯廣場1–3樓、5樓（深圳地鐵1號線華強路B口）

營業時間：星期一至日10:00–22:00

票價參考：平台預訂全日票約HK$192-HK$206起（現場購票平日約¥268、節假日約¥298；另設夜場票約¥168）（5樓汗蒸區一般包含在全日票內，以當日現場安排為準）



皇崗室內遊樂場【2】Gjump運動樂園（深業上城店）——蹦床攀岩綜合運動館

Gjump運動樂園位於深業上城，距離皇崗口岸交通順暢，是皇崗一帶人氣最高的大型運動樂園，大人小朋友都適合。場內劃分多個區域，招牌項目包括自由蹦床、不同難度的攀岩牆、魔鬼滑梯、高空梅花樁、空中鞦韆，還有巨型海綿池和波波池，低齡小童都有專屬軟墊闖關區。

全程有教練駐場，玩高空項目會提供安全裝備，適合喜歡動態活動、想消耗體力的家庭或者朋友團建。入場必須穿防滑襪，可以自備或者現場購買；130厘米以下兒童一定要成人陪同。

Gjump運動樂園（深業上城店）

地址：福田區皇崗路5001號深業上城南區綜合樓2樓234B號（深圳地鐵10號線冬瓜嶺站A出口）

營業時間：星期一至日10:00–22:00

參考票價：大約由HK$161起（視乎預訂平台與套餐優惠而定）



皇崗室內遊樂場【3】MELAND（領展中心城店）——沉浸式童話城堡，高質親子旗艦店

由新皇崗口岸搭2站地鐵就到的領展中心城，是港人北上熱門商場之一，而MELAND是商場內大型親子樂園，以夢幻童話城堡作主題，場內造景精緻，打卡感強。

除了大型遊樂設施，還有廚房扮演、超市體驗、積木城、沙池、圖書區，亦設家長休息觀看區，配套完善。項目偏向親子互動，刺激性低，適合2至10歲小朋友，玩累了可以直接在商場內選餐廳吃飯，一站式安排親子日。

MELAND（領展中心城店）

地址：福田區福華一路領展中心城L1層（深圳地鐵1號線/4 號線會展中心站B出口）

營業時間：星期一10:00–18:00（深度清潔日）；星期二至日10:00–21:00

參考票價：1大1小單次票約HK$172-HK$188、1大2小單次票約HK$305、成人陪同票約HK$42-HK$45



皇崗室內遊樂場【4】KP‑FUN潮玩遊樂街區——一票暢玩100+項目 卡丁車、真人CS齊備

緊貼潮流的新晉大型室內潮玩街區，佔地約75,000平方呎。場內主打科技感與年輕化，最吸睛的是刺激好玩的MR智能卡丁車、各類型沉浸式VR互動遊戲、大型夾公仔機以及多款經典與最新街機。

環境充滿賽博朋克風格，低齡小朋友有軟墊區，而大朋友和青年可以挑戰刺激項目，非常適合家庭、情侶或者一大班朋友聚會，玩足一日都不會悶。另外，這邊亦有貓舍可以與貓貓互動，選擇非常豐富。

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KP‑FUN潮玩遊樂街區

地址：福田區濱河大道9283號中洲灣C Future City三層L309-310（部分設施在二樓）（深圳地鐵9號線至下沙站B出口）

營業時間：10:00–22:00

票價參考：約HK$191至HK$615不等，詳情請參閱預訂平台（視乎預訂平台如Klook或Trip而定）。



皇崗室內遊樂場【5】奈爾寶家庭中心NEOBIO（卓悅中心店）——福田頂級親子樂園

奈爾寶家庭中心NEOBIO是國內享譽盛名的高端室內親子遊樂地標。其中福田卓悅中心分店佔地極大，主打高顏值的莫蘭迪色系裝潢。場內設有模擬餐廳、工程建造區、公主變裝間及豐富的幼童感統訓練區，並配備智能定位手環讓家長隨時掌握孩子動向。

另外還有沙池、積木區、圖書閱讀區、手工DIY坊。館內自設親子餐廳，可以直接在場內用餐，不用外出。場地有專人持續清潔，衛生標準較高，適合0至12歲小朋友。

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奈爾寶家庭中心NEOBIO

地址：福田區福華路348號卓悅中心1棟1樓LA010L110（深圳地鐵10號線或11號線至崗廈北站D出口直達。）

營業時間：星期一10:00-18:00；星期二至日10:00-21:00

票價參考：一大一小親子票價約港幣HK$312起。詳情請參閱預訂平台（視乎預訂平台如Klook或Trip而定）。



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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