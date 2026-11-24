電車預約區遭霸佔引發日本人不滿，快收藏這篇，展現對當地文化的尊重，讓旅途更順暢！



赴日旅遊，吸引人的不僅是美景和美食，更是那份貼心的服務和細緻的生活體驗。根據日本政府觀光局的統計，2024年截至8月份統計，訪日外國遊客已累積超過2,400萬人。日本人重視禮貌，體現在日常細節中，如進室內脫鞋、公共場所保持安靜等，這些是基本禮儀。許多觀光客因不熟悉，無意間冒犯當地人，對居民生活造成干擾。

電車行李問題讓人無奈 網傻眼：直接幫他丟出去

日前旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在社群分享了一則日本網友於X對觀光客行為的不滿。從圖片上可以看到最後一排座位被三個行李箱塞滿，走道上還有兩個行李箱擋在中間，影響座位者權益。

電車預約者專用空間被行李占用（X@りっきーTH）

事主表示，希望JR東海處理預約者專用空間被行李佔用的問題，並提到後來一位白人也放了一個行李箱，他提醒對方這裡是預約者的空間，請把行李帶回自己的座位，沒想到對方回應「Who cares? I don’t care」後便離開。

網友看了表示：

「這個應該是要買特大行李位才能放的！老外不care就直接幫他丟出去」

「我會直接把行李箱全部拉出來，然後坐好等其他人發現」

「下一站幫他的行李先下車放生，跟著這種主人沒前途，算是做個好事」

「如果遇到真的講不聽硬放的，是不是可以拉出來放走道」

「剛好在研究這一段，想說要去旅行的時候要先預訂這個位置放行李，看來有預訂也無法放了」



事主提醒，最後一排的行李存放區需預約，一般行李箱可放置於座位下方或行李架上；魚漿夫婦補充，依據列車上的說明，此空間優先給最後一排座位的乘客使用，若有空位，列車員可安排其他乘客放置行李。

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赴日搭電車的4大必學禮儀 最讓人困擾竟是「坐姿」

除了上車行李擺放問題，搭乘日本交通工具時，還有幾項禮儀及細節需注意？《網路溫度計DailyView》特別為大家盤點。

1. 排隊上車、避免匆忙擠上車，遵守先下後上

在日本等電車，大家習慣排隊，當沒人排隊時，也要站在黃色線後面，避免踩在黃色區域，除了確保安全、避免發生掉落鐵軌的意外，在日本這些是為盲人設計的導引路線，網友讚嘆「JR西日本在車站無障礙設計方面相比台鐵友善許多，點字、導盲磚都非常齊全」。電車到站時，記得先讓人下車再上車；門快關時，別硬闖或用物品擋門，不但危險還可能延誤電車。

2. 手機設靜音、勿大聲喧嘩

在日本搭電車，保持安靜是基本禮儀。與台鐵不同，電車上幾乎聽不到電話或大聲聊天，大家自覺將手機設為靜音或拒接。即使接了，大多只會小聲說：「不好意思，我在電車上，待會回撥。」若需要與旅伴討論事情時，記得盡量壓低音量，留意周圍環境；戴耳機聽音樂或看影片時，音量也應控制在不漏音的程度，避免打擾他人休息。

3. 留意包包及行李，避免用物品佔位

在日本搭電車時，大家習慣將背包背在胸前，避免擋到他人，也減少佔用空間，其實同樣觀念，台北捷運也宣導多年。如果行李較多，建議利用座位上方的置物架，避免用物品佔用座位，這樣自己也不會被大包小包困住，也讓其他乘客有更舒適的空間。

4. 注意坐姿避免影響他人

根據日本民營鐵道協會調查，過去五年「座位禮儀／避免佔用過多空間」有四次排名第一，可見其困擾程度。日本電車座位狹窄，若雙腿伸太開或翹二郎腿，容易碰到旁邊乘客，影響站立空間；腳伸太長，甚至可能絆倒他人。搭車時注意坐姿，不僅避免打擾他人，也能展現對其他乘客的體貼與尊重

除了上述4種常見問題，空間內全面禁煙、避免在月台上奔跑也是重要的規範。這些細節都是為了讓每位乘客都有舒適、安全的搭車體驗。旅客到日本時，也不妨入境隨俗，體現我們對文化差異的尊重，展現遊客的禮儀風範，讓旅程更順暢愉快。

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