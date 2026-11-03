日本旅遊｜浴衣穿錯秒變壽衣？自由行必看住宿/交通/溫泉禮儀規矩

日本是很多人旅遊的首選之地，無論是超好買的購物中心、莊嚴的神社，還是欣賞四季美景，都能讓人瞬間補充能量！不過日本是一個非常重視「空間邊界」與「讀空氣」的國家。許多我們平常沒注意到的動作，在日本的飯店、溫泉旅館或是公共交通工具，都可能是隱形地雷？



到底有哪些日本禮儀潛規則連旅日老手都可能不小心忽略呢？就讓在日10年的小編為大家一一解析吧！

日本空間禮儀注意事項（01製圖）

行李箱千萬別放榻榻米上！連旅日達人都可能忽略的住宿＆交通禮儀👇👇👇

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原來這樣踩到雷！讓旅日達人也頭痛的日本空間禮儀潛規則

1. 千萬要小心！和室房的絕對禁忌

「第一次入住日式旅館，把大行李箱直接拉進房、放在榻榻米上攤開收拾，結果被工作人員上前提醒，當下超不好意思……。」（30幾歲／女性）

來到日本，很多人都會想體驗一次傳統的日式溫泉旅館，感受榻榻米的獨特草香與溫馨氛圍。不過入住房間時要特別注意：千萬不要把行李箱直接推上榻榻米，甚至在上面滾動推拉！ 因為榻榻米是用天然草編織而成，質地非常脆弱。行李箱輪子夾帶的室外泥沙不僅會弄髒榻榻米，重壓與滾動更會造成草絲斷裂、刮傷結構，給店家帶來昂貴的維修負擔。

正確的做法是把行李箱留在進房的木地板玄關區（板間），或是用手提著移到房內，如果要打開整理，可以在底下墊一層布或平鋪放好。此外穿著室內拖鞋踩上榻榻米、或是戳破紙拉門（障子），也都是絕對要避開的超NG行為喔！

2. 方向錯誤超尷尬！和服衣領的正確穿法

「泡完溫泉穿上旅館提供的浴衣逛溫泉老街拍照，後來被熱心的路人提醒領口穿反了，當下滿頭問號？？」（20幾歲／女性）

來到日本體驗傳統服飾，雖然專業和服出租店都有專人幫忙，但入住日式旅館、需要自己穿著「浴衣（Yukata）」時，可就要特別注意領口方向囉！傳統和服與浴衣的正確穿法是「左上右下」（將左側領口蓋在右側領口之上）。最簡單的記憶方式就是：「穿好後，你的右手可以順手伸進胸前領口」就是正確的！

如果是相反的「右側蓋在左側上（右前）」，在傳統文化中是「亡者／壽衣」的穿法。如果在溫泉街上穿錯，路人或旅館員工可能會覺得有些尷尬不吉利，因而非常熱心地上前提醒你喔！

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3. 要注意搭新幹線的行李規定

「搭新幹線時，看到有人把行李放在最後一排後方的空位，就一起跟著放，結果對方請列車長過來，叫我把行李拿走，到現在還是不知道為什麼？」（50幾歲／男性）

過去搭乘日本新幹線時，車廂最後一排後方的空位確實常被當成自由擺放行李的地方。但為了維護乘車安全與秩序，JR東海道、山陽、九州新幹線早已實施「特大行李預約制」！

所謂特大行李，是指三邊總和在161公分至250公分之間的大型行李箱（約28吋以上）。最後一排後方的空間，已經劃歸為「該排座位乘客專用的預約席位」。

如果沒有事先預約就擅自把行李丟過去，不僅佔用了預約乘客的權益，被列車長查到時，更會被強制收取1,000日圓的額外手續費，並將行李移至指定的放置區。下次搭乘新幹線劃位時，記得先確認行李尺寸，並勾選「帶特大行李」的專用座位，才不會花錢又掃興喔！

4. 泡溫泉規矩多！溫泉禮儀的眉角

「在日本泡溫泉時，忘記把頭髮綁起來，受到不少的注目禮，感覺不是很自在……。」（20幾歲／女性）

來到日本，安排一場溫泉之旅絕對是放鬆身心的最高享受！不過日本的「裸湯文化」非常重視公共衛生與相互尊重，有一些看似微不足道的小細節，其實都是極為重要的溫泉禮儀。

例如長髮者在入池前，務必將頭髮牢牢包好或綁高，避免髮絲掉落池中影響水質衛生；而個人毛巾也不能帶入溫泉池中浸泡。此外，泡湯前必須先在淋浴區把身體徹底清洗乾淨，這也是對其他共浴者的基本尊重。

最後要特別提醒的是，手機與相機等任何具備攝影功能的設備，一律禁止在脫衣場與浴池內使用（甚至連拿出來滑手機都容易引發偷拍疑慮）。將手機好好收在置物櫃中、放鬆身心享受泉水，就是最完美的溫泉體驗囉！

5. 日本旅遊大禁忌！預約後No Show、大遲到

「預約了熱門的和牛餐廳，因為途中逛街逛得太開心了，等注意到時間時，已經過了預約時間，雖然馬上趕過去，但抵達時，店家已經取消我們的預約了……。」（40幾歲／男性）

在日本旅遊時，無論是預約熱門燒肉、高級和牛餐廳，還是溫泉旅館的會席料理，「無故缺席（No-Show）」或「嚴重遲到」都是絕對要避開的超NG行為！

因為日本店家非常注重預約制，會依預約人數與時間提前準備新鮮食材，並精準計算上菜節奏。在日本的餐飲習慣中，遲到10～15分鐘以上往往就會被視為放棄預約。若無故缺席或大幅遲到，不僅會造成店家極大的備料損失，更佔用了其他客人的用餐空間。近年許多日本名店開始謝絕外國觀光客預約，很大一部分就是深受No-Show與遲到問題所苦。

如果行程真的被耽擱、預感會遲到，記得第一時間主動致電店家告知，或透過預約平台的系統申請延後/取消。準時守信不僅是對店家的基本尊重，也是維護優質旅遊形象、讓日本店家繼續歡迎外國遊客的重要禮儀喔！

遵守禮儀，成為日本旅遊大師！

來到不同的國家旅遊，入境隨俗不僅能避免尷尬場面，更能大大提升整趟旅程的舒適度！筆記下這幾招住宿與交通避雷小撇步，下次去日本不管是入住日式溫泉旅館，還是搭乘新幹線橫跨各大城市，都能像在地人一樣游刃有餘，做個受歡迎的優質旅人喔！

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【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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