搭飛機托運行李難找？廉航提醒避用深色行李箱　3方法降丟失風險

在規劃國際旅程時，選擇合適的托運行李箱不僅關乎收納容量，其外觀顏色和安全措施，對減少行李遺失或被誤拿的風險尤其重要。



根據歐洲主要廉價航空公司「瑞安航空」（Ryanair）及機場地勤人員的實務經驗，多數旅客使用的特定深色行李箱，是導致錯拿事件頻發的主因。

行李箱選擇禁忌（01製圖）

行李箱顏色選擇禁忌懶人包

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1. 深色系行李箱的潛在風險

航空業界提醒，旅客應盡量避免選用黑色、海軍藍（或藏青色）以及灰色等深色系的行李箱。數據顯示，絕大多數的托運行李都屬於這3種顏色，導致在行李輸送帶上極易發生混淆與辨識困難。地勤人員指出，黑色是造成誤拿率最高的顏色，由於其高度普及性，加上在轉盤上容易與背景融為一體，使得疲憊的旅客經常錯取他人的箱子。雖然深灰或墨綠色等深色系表現略優於純黑，但在光線不足或夜間航班抵達時，它們同樣難以被迅速識別或追蹤。

2. 提升行李辨識度與選擇策略

為了確保行李能被快速且準確地認領，專家建議旅客應挑選高辨識度的亮眼色系。例如，鮮豔的黃色、亮橘色或薄荷綠等顏色，在轉盤上極為突出，不僅能大幅降低被拿錯的機率，萬一遺失也更利於追蹤。若不傾向使用過於鮮豔的顏色，中高亮度的色系，如帶有光澤的紅色或藍色（包含湖水藍），也是具備實用性和辨識度的安全選擇。

對於必須使用深色行李箱的旅客，航空公司強烈建議採取補救措施以增加獨特性。例如，可以在手柄上綁上顏色鮮明的絲帶或彩色行李標籤，或是黏貼特殊的貼紙，藉此製造高對比的視覺元素。

3. 防範私隱外洩與行李標籤填寫原則

除了提升視覺辨識度，行李標籤上的個人資訊安全也是旅行中不可忽視的重要環節。美國空服員曾警告，許多旅客習慣將包含姓名、電話及電子郵件等個人資料的一面朝外展示，這讓不法分子有機可乘。曾有案例顯示，行李吊牌上的詳細住址資訊，可能被犯罪集團用來追蹤、入室竊盜，或是在機場將毒品置入他人的行李箱中，事後再循線索取回。

為有效保護個人隱私，專家建議採取兩項預防措施，首先，應將載有姓名、電話及電子郵件的資訊頁面朝內收折，讓空白面朝外，若有需要，可在外側標註請地勤人員「翻面查看」的提示。其次，為了避免家中因主人外出而成為歹徒目標，建議在標籤上填寫公司地址來替代居住地址。

在填寫行李標籤內容時，應包含護照上的全名、附帶國家代碼的聯絡電話，以及一個用於緊急聯繫的電子郵件地址，但務必避免填寫完整的住址、行李箱內的貴重物品清單，以及詳細的旅行計畫或目的地等敏感資訊。​

4. 其他預防遺失的綜合策略

為進一步降低行李遺失的風險，建議旅客可將智慧晶片或全球定位器放置於行李箱內部，以便隨時透過應用程式掌握行李的確切位置。

此外，在託運前務必將舊的航空公司標籤徹底移除，以避免地勤人員在裝卸過程中產生混淆，並核對新的行李標籤上的機場代碼是否正確無誤。建議不要托運過多件行李，因為行李數量越多，遺失的風險也隨之增加。

最後，旅客應小心檢查，確保行李中沒有誤裝類似鋰電池等違禁小物件，以免在通過安檢時被扣留檢查，進而造成行李延誤或分離。在出發前，旅客也應預先將護照、駕照等重要證件進行影印，並將照片備份儲存在手機內或以電子郵件傳送給自己，以備在無網路連線的緊急情況下使用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不要用這3種顏色的行李箱！90%行李遺失都是顏色惹的禍，救命懶人包教你選色自救】