日本酒店代收服務遭濫用　旅客網購快遞塞滿走道　網：遲早收費

趁著日幣便宜，不少人都愛到日本盡情購物，甚至會在事先在網路購買部分商品寄至酒店，以節省國際運費。不過近日有網友曝光請酒店代收的包裹，數量大到堆滿走道，誇張行為招來網友抨擊，批評她濫用服務，前酒店人員也發聲表示「非常困擾」，同事甚至曾因此被氣到發抖。



事主在Threads上分享遊日心得，指出事先網購可以找到比退稅便宜的好價，還能預先把商品寄到酒店，省下尋找和提重物的麻煩，並分享成果照。只見大大小小逾10個包裹，直接將房間通道塞滿，不只吸引網友佩服想學的聲音，也招來罵聲。

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對此行為反感的網友紛紛表示

「其實蠻丟臉的」

「超級白目」

「又來前人挖坑，後人遭殃」

「給你方便不是讓你拿來隨便的」

「還沾沾自喜說自己省下多少錢，酒店給的方便，也要客人是在合理範圍」

「包裹拆完的垃圾不會是丟在房間讓房務收吧」

「以後酒店都要收費了」

「已經有些APA規定只收入住當天的包裹了」

「曾經看過日本酒店業人員對台灣人的評價『大部分都很禮貌、退房時房間的狀況也很好，但偶爾會有奧到不可想像的』」



不過事主解釋，事前都有跟酒店確認是否能代收包裹，也先寫信說明內容物及數量，獲得同意才下單訂購，甚至自爆曾寄8箱共64罐奶粉到酒店，然而目前發文已被刪除。

不只網友憂心大量包裹會導致未來酒店取消代收服務，酒店從業人員也認為此舉會造成困擾：

「之前遇到客人說有寄來酒店結果我們根本沒收到的狀況，還要我們幫忙問包裹去哪了」

「希望他有好好事前跟酒店講，不然身為酒店業從業員非常討厭什麼都不講然後一直有包裹或行李送過來，還要花一堆時間找訂房訂單對名字」

「有些網購一大堆要轉賣，人就沒問直接蹲在大廳開箱，紙箱拆完大量的垃圾還要我們幫她清，我同事氣到都發抖」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】