深圳灣口岸地鐵站｜13號線2期北段開通！15大好去處+商場景點攻略

深圳灣13號線幾時開通｜深圳灣口岸好去處｜自深圳灣13號線地鐵站開通後，港人由深圳灣口岸過關，就可乘搭地鐵到達各大景點或商場，北上食玩買更方便！而延伸的地鐵13號線二期（北延）亦已於6月28日正式通車，令港人北上遊玩更方便！《香港01》好食玩飛頻道為大家搜羅13號線可直達的15大景點及商場，喜歡北上的朋友即看下文、做定攻略啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

地鐵13號線二期（北延）正式通車

地鐵13號線二期（北延）已於2026年6月28日正式通車。新路線串聯南山、寶安及光明三大行政區，開通後，從光明科學城至深圳灣口岸的通行時間僅需約45分鐘。

路線以上屋站為起點，延伸至光明區的李松蓢站為終點。沿線共增設11個站點，包括紅坳公園站、光明城站、德雅路站、鳳凰城站、月亮路站、將圍站、新莊站、公明廣場站、上村站、下村站，以及李松蓢站。

路線開通後，從光明科學城至深圳灣口岸的通行時間僅需約45分鐘。（深圳發佈）

深圳灣口岸地鐵站｜13號線二期 新增直達6大商場及景點

地鐵13號線連同新開通的二期北延段後，增加了6個可直達的景點，包括光明文化藝術中心、藍鯨世界、萬達廣場、紅花山公園、公明老街、光明大仟里。整條路線現時有多達15個可經地鐵直達的人氣景點。

深圳灣13號線15大可直通商場、景點、美食一覽：

鳳凰城站：光明文化藝術中心、藍鯨世界、萬達廣場

公明廣場站：紅花山公園、光明大仟里

上村站：公明老街

人才公園站：人才公園

後海站：海岸城、保利劇院、深圳灣萬象城、後海天虹、後海匯

深大站：深圳大學（粵海校區）

留仙洞站：雲城萬科里

上屋站：simple hut簡屋咖啡



深圳灣口岸地鐵站【1】鳳凰城站：光明文化藝術中心——光明之眼

光明文化藝術中心佔地達13萬平方米，相當於1.5個香港文化中心，其中一大打卡點，便是環繞在建築旁的弧形水景，月牙形正門倒映在水中的「光明之眼」，非常有科技感。另外館內的黑白旋轉樓梯，同樣是熱門打卡熱點，白色的外牆配以內部黑色的樓梯，很有視覺張力，十分適合一眾攝影愛好者來拍照。光明文化藝術中心設有圖書館，還有演藝中心、美術館、城市規劃展館及文化中心，定期舉辦不同文化活動，文化愛好者亦不妨來走走。

地址：深圳市光明區創投路與觀光路交叉口東北

交通：地鐵鳳凰城站B出口直達



深圳灣口岸地鐵站【2】鳳凰城站：藍鯨世界——海洋主題購物中心

藍鯨世界是位於深圳光明區的大型海洋主題購物中心，商場外面擺放著一座巨型藍鯨雕塑，不時會噴水，非常打卡able。配套方面，商場擁有超過220家品牌，以及逾70家餐飲品牌，當中包括潤園四季椰子雞、吳莊、越小品等人氣餐廳，亦有覔書店、幻影VR科技娛樂空間等娛樂品牌，適合一家大細消磨時間。

地址：深圳市光明區觀光路與光明大道

交通：地鐵鳳凰城站A出口直達



深圳灣口岸地鐵站【3】鳳凰城站：萬達廣場——定期樂隊表演

深圳萬達廣場位於龍崗區，與鳳凰城地鐵站無縫對接，交通方便。商場共有7層，總面積約6萬平方米，主打餐飲、購物、娛樂等一站式體驗。餐廳方面，有順德家鄉菜順意，亦有韓歡喜石鍋拌飯店等選擇，而商場亦會定期舉辦各類藝術活動、樂隊表演等，鄰近亦有光明文化藝術中心，餐飲和娛樂配套相當完善。

地址：深圳市光明區光明大道與觀光路交叉口的西南角（特區建發樂府廣場內）

交通：地鐵鳳凰城站C或D出口直達



深圳灣口岸地鐵站【4】公明廣場站：紅花山公園——宮崎駿漫畫世界

光明區紅花山公園景色優美，每年9至11月各處充斥著粉紅花海，其他季節則綠油油一片，因此被網民譽為「宮崎駿漫畫裡的公園」。園內設有一座47米高的仿宋建築明和塔，充滿古色風情，可拍出古風照片；另外亦有玩沙區、滑梯等兒童玩樂設施，也是帶小朋友放電的好去處。

地址：深圳市光明區公明街道振明路88號

交通：地鐵公明廣場站A口出下車，步行約15分鐘



深圳灣口岸地鐵站【5】上村站：公明老街——百年古墟嶺南風騎樓

公明老街是深圳光明區的一條百年古墟，充滿懷舊與煙火氣。老街長約300米，始建於1929年，兩側都是融合了嶺南和南洋風格的騎樓。來到公明老街，大家可以吃到各式各樣的老字號餐廳，如下村新強記燒鵝店、新洸餅家及簸箕腸粉等，全都是有著地道廣府風味的食店。

地址：深圳市水貝下村與合水口村的交界處

交通：上村站C口出下車，步行約12分鐘



深圳灣口岸地鐵站【6】光明大仟里——商場騎馬體驗

光明大仟里商場是光明區內首個一站式購物中心，同時亦是光明區內最大的商場，建築面積約15萬平方米，共有7層，分為A區室內及B區室外商場，約200多間品牌進駐，更可以在商場內體驗騎馬！商場不時舉行各式主題的展覽，如之前就舉行過帳篷閱讀馬拉松活動以及卡通人物「奶龍」展覽，吸引不少人專程到訪。

地址：深圳光明新區松白路4699號

交通：深圳地鐵6號線公明廣場站B出口步行2分鐘



深圳灣口岸地鐵站【7】人才公園站：人才公園——Labubu主題展

深圳灣人才公園佔地面積77萬平方米，足足13個香港大球場那麼大！作為深圳居民的休閒中心，人才公園景觀環繞內湖分布，建有花海森林、蘆葦蕩、河谷等景觀，也是南山區的賞花勝地。此外，人才公園二期內種植近2,300棵喬木，比起一期更加綠意盎然，無論是行膩了商場想在寬闊的自然空間散步，還是假日想帶小朋友放電，也是不錯的選擇。

值得一提！泡泡瑪特LABUBU「THE MONSTERS復古理髮店·深圳站」主題展登陸後海！在南山海岸城、深圳灣後海匯、深圳灣萬象城、環形草坪、深圳灣文化廣場、深圳人才公園6個地方都有大型打卡裝置！包括巨型的LABUBU、足球訓練場、復古街區等等！環形草坪還有「南山後海夜市」，可以逛著攤位、跟LABUBU一起看球賽！

深圳後海商場8大｜LABUBU展免費入場+換禮品 萬象城／食玩買推介

地址：深圳市南山區科苑南路

交通：後海地鐵站G出口／登良站C口／人才公園站B2出口直達



THE MONSTERS復古理髮店·深圳站

日期：即日起至2026年8月21日

打卡點：南山海岸城、深圳灣後海匯、深圳灣萬象城、環形草坪、深圳灣文化廣場、深圳人才公園



深圳灣口岸地鐵站【8】後海站：海岸城——歐式超市A BITE首店

位於深圳南山區後海站的海岸城購物中心，佔地面積超過30萬平方米，匯萃多間品牌店舖、美食及娛樂設施。除了有港人最愛的八合里牛肉火鍋、奈雪的茶、白玉串城等食店外，還有國內全新歐式超市品牌A BITE首店也在這裡，可買到各式各樣的西式食品、鮮果。

此外，商場鄰近深圳書城，步行約10分鐘便能到達。書城除了有不少平價書籍外，於二樓還會不定期更新人氣IP產品，如哈利波特、鬼滅之刃、JoJo的奇妙冒險等都能找到，逛完海岸城之後，順道去埋深圳書城作為半日遊的行程也是不錯的選擇。

地址：南山區粵海街道海珠社區文心五路33號

交通方法：後海站D1口直達



深圳灣口岸地鐵站【9】後海站：保利劇院——賞人氣音樂劇

深圳保利劇院坐落於深圳南山區商業文化中心，其建築以水滴形狀設計，造型極具藝術感。劇院的面積約15,000平方米，擁有1,551個觀眾席。此外，劇院不時還會舉辦不少人氣音樂劇，如果是文化愛好者可定期留意劇院官網，欣賞當期的藝術表演。

地址：深圳市南山區粵海街道海珠東社區文心六路4號保利文化廣場

交通：後海站E1口直達



深圳灣口岸地鐵站【10】後海站：深圳灣萬象城——爆紅芝士蛋糕KUMO KUMO

深圳灣萬象城有別於其他深圳大型商場，商場不時會舉辦大型市集以及主題展覽，另外亦有不少精品店和甜品店，探索中會有不少驚喜。此外，商場亦有各式各樣的人氣食店，如爆紅芝士蛋糕KUMO KUMO、和牛燒肉店黑牛の店、重慶火鍋巴奴毛肚火鍋等，都非常值得一試。

沿着行人天橋前行可步行至深圳灣萬象城2期，商場品牌陣容豐富，引入超過300個牌子，其中超過120家更是首進店，逛完一期，不妨逛逛二期！

深圳好去處｜深圳灣萬象城二期集500個品牌商店 食買玩藝全體驗

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通方法：後海站F出口直達



深圳灣口岸地鐵站【11】後海站：深圳灣後海匯——攀岩滑雪體驗館

深圳灣後海匯是近年深受年輕人與家庭喜愛的多元商場。這裡雲集了中古店、潮玩店及密室逃脫等娛樂設施，隨處可見的打卡佈景都可以輕鬆拍出時尚大片。對於家長而言，後海匯更是「放電」天堂，場內設有攀岩、滑板及滑雪體驗館，配合極多休息座位的貼心設計；5樓的空中花園更是傍晚散步、享受晚風的浪漫地標。特別的是，商場還設有婚紗體驗館與婚禮場地，甚至有安靜的咖啡區供人閱讀充電，完美實現吃喝玩樂一站式體驗。

地址：南山區後海濱路3288號

交通：後海站出口／A2出口直達



深圳灣口岸地鐵站【12】後海站：天虹商場（後海店）——親民小店

天虹商場（後海店）樓高四層，為深圳老牌的連鎖商場，雖然規模不及福田區的龍華天虹購物中心，但商場裡集合了不少價錢親民的超市、百貨商店和小店舖，如本地人常的家樂福，可在這裡收獲不少便宜的食物及日用品。

地址：深圳市南山區文心五路保利文化廣場C區天虹商場

交通：後海站E出口直達



深圳灣口岸地鐵站【13】深大站：深圳大學——中國最美校園

深圳大學被譽為中國最美校園之一，位於南校區的設計教學樓，其極簡風格的純白色大樓，吸引不少市民前往打卡。不過就要留意，進入深圳大學參觀需要提前預約，大家可先在微信小程式中搜尋「深圳大學參觀預約」，然後進入小程式，選擇「我要參觀」，最後填寫簡單的個人資料即可。

地址：深圳市南山區南海大道3688號

交通：深大站A2出口步行至北門口



深圳灣口岸地鐵站【14】留仙洞站：雲城萬科里——地下迷宮／天空之城

雲城萬科里最大特色之一是大部分區域都隱藏在下沉空間中，地面則全面覆蓋綠化，宛如一個地下迷宮。周邊也匯集了許多科技公司，例如被稱為「天空之城」的大疆總部大廈、英特爾大灣區科技創新中心等。商場內設有巨型螞蟻裝置、LED裝飾等，充滿科幻感。

而「萬科雲城設計公社」是作為整個區域的核心，是充滿創意和設計感的街區，當中有特色咖啡店，例如如「幻樂園」，集傢俬、咖啡、音樂、文創、攝影於一體的藝術家居體驗館、「AKIMBO」，是一家超大的工業風咖啡店，絕對是文青們休閒、打卡的好去處！

地址：打石二路1號萬科雲城

交通：留仙洞站A岀口步行約980米



深圳灣口岸地鐵站【15】上屋站：simple hut簡屋咖啡——野外露營風

simple hut簡屋咖啡最引人注目的是野外露營風格！店內有多個戶外營地場景，設計非常精緻！整個環境非常適合打卡，吸引不少年輕人前往打卡、嘆咖啡！店家的飲料選擇相當多，例如椰乳拿鐵、埃塞俄比亞精品咖啡、桂花拿鐵、茅台咖啡、溏心蛋拿鐵等，超有特色！而輕食、甜品有巴斯克芝士蛋糕、伯爵茶蛋糕、抹茶捲、紅茶戚風蛋糕、三明治、鬆餅等。

地址：寶安區寶石東路417號

交通：上屋站C2或D岀口



深圳灣口岸地鐵站｜換乘車站資訊

深圳地鐵13號線可於2、11、9、1、5、6號線換乘到以下各大商場及景點，當中後海站及科苑站可換乘的路線最多選擇，日後可經深圳灣口岸前往世界之窗、歡樂谷這些熱門的主題樂園。

後海站：可換乘地鐵11號線前往深圳寶安機場

後海站、科苑站：可換乘2／8／11號線至世界之窗、海上世界、歡樂谷、益田假日廣場、星河coco park、深圳萬象城

粵海門站：可換乘地鐵9號線，前往來福士廣場、KK ONE、卓悅匯、深圳灣睿印Rail In、中洲灣C Future City等商場

深大站：可換乘地鐵1號線，前往萬象天地、深圳萬象城、卓悅中心、皇庭廣場、益田假日廣場等商場。

留汕洞站：可換乘地鐵5號線，前往深圳益田假日里、塘朗城、π Mall中洲購物中心、深圳大悦城等商場。



（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略