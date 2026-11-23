電子煙｜加熱煙｜年底飛台灣的港人注意！台灣民航局宣布12月起實施航空新規，正式將「加熱煙」列入機上禁用名單，旅客一旦在飛行途中違規使用，最高可罰新台幣15萬元（約3.6萬元），另外，港人如攜帶電子煙或未經評估的加熱煙入境，最高更可被罰500萬新台幣（約122萬元）。想知更多？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

台灣機上禁加熱煙12.1生效！違者罰15萬新台幣

準備飛往台灣旅遊的港人留意啦！台灣交通部民用航空局日前宣布，修正「干擾飛航或通訊器材之種類及其使用限制規定」第4點，並將於2026年12月1日正式生效。新例規定，日後無論乘搭台灣國內線抑或國際線航班，乘客於航機內全程嚴禁使用加熱煙；電子煙則維持全程禁止使用之規定 。

台灣｜機艙全程嚴禁使用加熱煙

民航局表示，為符合「菸害防制法」規定，並考量使用電子煙、加熱煙等新興菸品及類菸品對飛航安全可能造成之危害，考量原因主要包括使用過程中可能產生熱源、火源及煙霧，觸發火警警報，以及可能增加航空器設備維修成本等飛航風險。

台灣交通部民用航空局日前宣布，日後無論乘搭台灣國內線抑或國際線航班，乘客於航機內全程嚴禁使用加熱煙 。（AI生成圖）

搭飛機｜機上違規吸食最高囚5年、無期徒刑

不少旅客或會誤以為加熱煙不像傳統香煙般產生明火，便可在洗手間或座位上偷偷吸食。然而，根據台灣《民用航空法》第102條規定，凡違反航空器禁用規定者，均須面臨極為嚴厲的刑事及經濟處罰，切勿以身試法：

各違規情況的法定刑責及罰則 一般違規使用加熱煙／電子煙 處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣15萬元（約HK$36,000）以下罰金 因違規使用致人重傷 處3年以上、10年以下有期徒刑 因違規使用致人於死 處無期徒刑或 7年以上有期徒刑

根據台灣《民用航空法》第102條規定，凡違反航空器禁用規定者，均須面臨有期徒刑或罰金。(AI生成圖）

民航局提醒，旅客登機後應確保所有電子煙及加熱煙裝置處於完全關閉狀態。

台灣｜入境同樣嚴格！海關搜出最高罰500萬台幣

除了航機上嚴禁吸食外，旅客亦要格外注意台灣海關的入境管制。台灣衛生福利部表示，依《菸害防制法》第15條第1項第3款及同條第2項規定 ，任何旅客均嚴禁攜帶電子煙及未經台灣衛福部核准通過健康風險評估的加熱煙入境台灣。

若旅客有攜帶加熱煙入境，將處罰新台幣5萬元至500萬元（約1.22萬元至122萬元）；使用者處新台幣2千元至1萬元（約$500至$2,500）罰款。

依《菸害防制法》規定 ，任何旅客攜帶電子煙及加熱煙入境台灣，將處新台幣5萬元至500萬元罰款。（AI生成圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略