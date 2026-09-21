台灣美食｜宜蘭小吃10推薦　必吃代表小籠包　曾上國宴糕渣排第4

不只觀光客愛吃！宜蘭人吃什麼？盤點近一年最夯宜蘭小吃，炸醬麵、肉羹、糕渣，誰是第一？



宜蘭人氣美食榜揭曉

提到宜蘭美食，你第一個想到的是什麼？是香氣四溢的蔥油餅、蒜味濃郁的肉羹，還是觀光客必朝聖的花生捲冰淇淋？宜蘭的小吃文化藏著濃厚的在地生活感與世代記憶。從早餐吃到消夜，從夜市攤販到辦桌手路菜，宜蘭人的日常幾乎都能被小吃串起來。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近一年（2025/5/27 00:00至2026/5/26 23:59）討論度最高的宜蘭小吃。除了觀光客熱愛的排隊名店，也能看見在地人對「家鄉味」的執著。到底有哪些料理被封為「宜蘭靈魂」？又有哪些因為漲價、排隊與觀光化掀起熱議？趕快來看宜蘭小吃TOP 10！

宜蘭10大人氣美食排行榜（01製圖）

宜蘭當地人激推10大美食！蔥油餅、小籠包都不是冠軍👇👇👇

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No.10 一串心

一串心是宜蘭極具代表性的街邊點心，做法是把油炸過的三角或方形油豆腐剖開，中間塞入香腸、鴨賞、豬肺、豬耳朵或粉腸，每一串都會夾進一小片香菜去油解膩，最後串起來刷上鹹甜的醬油膏或甜辣醬，每一口都能品嘗到油豆腐的豆香、滷味的嚼勁和醬汁的鹹甜，是一種簡單、爽快的組合風味。

在過去一年中，河濱公園阿伯賣的一串心是社群討論度最高的實體攤位。網友高度關注其獨特的「立吞（站著吃）」文化，以及「吃完數牙籤結帳」的消費方式。討論重點集中在豬頭皮、粉腸等傳統內臟配料，被視為宜蘭最具代表性的「人情味」美食。

在討論「宜蘭特有事物」的話題中，一串心頻繁與「喜互惠超市」、「機車擋風鏡雨刷」並列。網友將其視為區分「宜蘭人」與「外地人」的重要文化標籤，討論內容多涉及對家鄉味的懷念與對特定配料（如香菜）的堅持。

到底一串心是什麼口感？有網友說：「一口吃入豐富多變的滋味，粉腸、香腸、豬肺主料搭上蒜苗，滋味多元。」但也有人認為「外皮較韌、口感較乾且耐嚼，不喜歡這種乾巴巴的感覺。」

No.9 正常/正好鮮肉小籠（湯）包

宜蘭的小籠包之戰多年來始終熱鬧，其中「正常鮮肉小籠湯包」與「正好鮮肉小籠包」更被許多觀光客視為必吃代表。兩家小籠包（小籠湯包）主打現包現蒸，麵皮薄透、一口咬下就會有滿滿的湯汁溢出，伴隨著濃郁的蔥甜，必須用湯匙享用才能完整體會到它的美味。在地人也建議，食用時要加上店家提供的辣椒，增加口感層次。

不過，隨著物價上漲，小籠包單價從90元（台幣，下同）逐步調升至110元，引發網友熱議。部分在地人反應「價格已回不去」，認為現在主要是觀光客在排隊；但支持者則認為現桿現包的工藝與三星蔥成本確實反映在價格上。

因為討論度高，幾家分店的排隊盛況已經是日常，網友對於不同分店，像是礁溪、羅東、五結、松山的表現有高度關注。其中，五結店在年度討論中被多次提及「品質穩定且排隊較少」，成為不少網友心目中的隱藏版首選。

有網友分享

「心中第一名是五結店，但礁溪店可以不像五結宜蘭店等那麼久，大辣超好吃」

「現桿現包的口感就是不一樣，三星蔥的香味非常濃郁，值得等待。」



但也有網友說：

「排隊時間長達2小時，環境悶熱又不開冷氣，吃得滿頭大汗很痛苦」

「現在都是觀光客在吃的，在地人根本不會去排這種隊，價格太誇張。」



No.8 礁溪香腸伯

位於宜蘭礁溪跑馬古道口的香腸伯，以其獨特的「潤餅皮包覆大腸包小腸」吃法，成功擠進前十名宜蘭小吃榜單。許多美食部落客將其列為「宜蘭必吃」，帶動大量觀光客朝聖，它的現烤香腸散發濃厚炭香，肥瘦比例適中，不少人泡完溫泉後，第一站就是來上一份香腸與米腸，形成獨特的儀式感。

口感方面，網友提到：

「潤餅尬大腸包小腸有三層的口感，神奇的山裡阿北一定要去吃吃看啦」

「吃來吃去還是礁溪香腸伯好吃，潤餅皮包大包小配點辣」



但宜蘭在地社團也有人說：「只有觀光客才會去買香腸伯，在地人都吃玉田那間。」

No.7 魚丸米粉

魚丸米粉可說是蘭陽文化的重要象徵之一。有別於常見的細米粉，宜蘭的魚丸米粉以清爽湯頭搭配粗米粉，再放入手工魚丸與油蔥酥，看似簡單卻充滿古早味魅力。相較於重口味小吃，魚丸米粉更有種「日常感」，不少在地人從學生時代一路吃到長大。近年也因懷舊飲食風潮興起，讓許多老店重新受到年輕族群關注，成為觀光客認識宜蘭文化的重要入口。

提到魚丸米粉，有網友分享

「只有宜蘭才有魚丸米粉粗米粉，真的好懷念在宜蘭的飲食習慣」

「魚丸滑嫩、湯頭清爽不鹹，搭配豆腐等配料，誠意滿滿」



但也有在地人感嘆：

「七年前大碗的魚丸米粉60，今年過年回宜蘭已經變80了，嗚嗚嗚」

「深深覺得現在的宜蘭就是美食沙漠，老店收掉或換人經營，水準好像下滑。」



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No.6 卜肉

說到宜蘭具代表性的傳統料理，一定會提到卜肉，其中又以三星地區的卜肉最具知名度。這道料理將醃製過的豬肉裹粉油炸，外層酥脆、內裡保有肉汁，吃起來有點像台式炸肉條，但多了一股濃濃古早味。許多遊客到三星除了買蔥，也一定會順路吃卜肉。

卜肉不僅是三星鄉的特色，更常與「糕渣」、「西魯肉」並列為宜蘭辦桌文化的靈魂。數據顯示，網友在討論宜蘭傳統美食或「手路菜」時，卜肉的提及率極高，被視為體驗蘭陽風情的必吃項目。網路聲量則高度集中於三星鄉的旅遊行程中，網友常將「天送埤車站」、「清水地熱」與「三星蔥油餅」及「卜肉」串聯。

吃過卜肉的網友說：「卜肉很特別，吃起來甜甜的，外酥內嫩非常接地氣」、有人安排「去完清水地熱再去買卜肉，是三星旅遊的標準配備，超滿足！」不過，也有吃不習慣的網友提到

「但我真的覺得卜肉糕渣好難吃，麵衣太厚了」

「卜肉吃起來甜甜的很不習慣，感覺像在吃炸麵粉」



No.5 蔥油餅

你一趟旅行可以吃10家蔥油餅嗎？聽起來很瘋狂的旅程，實際上真的有網友到宜蘭開啟「蔥油餅馬拉松」。2026年2月初，Threads上瘋傳的一則「宜蘭蔥油餅」行程。網友分享朋友排定的宜蘭旅遊計畫，三天內排滿了礁溪柯氏、頭城阿嬤、羅東義豐等10家蔥油餅店，引發網友熱烈討論這究竟是「約會」還是「蔥油餅馬拉松」，單日聲量突破250筆。

宜蘭的蔥油餅之所以出名，一大功臣是三星蔥的香氣與甜味，讓宜蘭蔥油餅擁有極高辨識度，不論是油炸派還是乾煎派，都各自擁有支持者。尤其半熟蛋版本更是社群打卡常客，蛋液與蔥香交融的畫面經常在短影音平台掀起討論。

從觀光夜市到街邊小攤，幾乎每位旅客都有自己的「宜蘭蔥油餅愛店」。 像是網友分別分享：

「柯氏蔥油餅餅皮依舊很厚實有彈性，配上簡單的醬料好涮嘴」

「彭記蔥油餅外酥內Q必吃經典，東門夜市沒吃這攤白來了」

「頂埔阿嬤蔥油餅是我的懷舊必去口袋名單，真材實料。」



不過，宜蘭在地網友也說「身為一個宜蘭人，請大家不要只吃蔥油餅好嗎？還有很多好吃的」。還有人反串拜託「連假不要來宜蘭，真的沒有很好玩啊。」

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No.4 糕渣

糕渣是宜蘭宴席菜中極具特色的一道傳統料理，也是不少外地人第一次看到會感到驚訝的美食。它以雞湯、高湯與粉漿製成，再切塊油炸，外層酥脆、內裡卻像濃湯般燙口，因此還有「宜蘭最危險小吃」的玩笑說法。雖然不像蔥油餅那樣普及，但糕渣濃厚的地方文化特色，反而讓它成為許多老饕眼中最能代表宜蘭辦桌精神的經典料理。

糕渣早期是利用剩餘雞湯與肉末製成的一道料理，其歷史背景及曾登上國宴的經歷，成為社群傳播中的熱門知識點。網友對於這種「吃湯不見湯」的繁瑣工法表示敬佩，認為這體現了蘭陽平原節儉且精緻的飲食文化。

有網友提到：

「宜蘭代表性的糕渣外酥內嫩很有在地味，每一道都是過年必備」

「脆皮內軟糯超好吃的人氣宜蘭糕渣，台菜界的鼎泰豐。」



但也有人分享：「以前糕渣是總舖師的手路菜那個才叫頂！現在夜市賣的根本上不了枱面。」還有人開玩笑表示：「可以來宜蘭試試看糕渣，會直接送醫院。」提醒嘗鮮者注意食物溫度。

No.3 花生捲冰淇淋

花生捲冰淇淋堪稱宜蘭最具觀光辨識度的小吃之一，潤餅皮（春捲皮）包入現刨花生糖粉、冰淇淋，再加入香菜提味，甜鹹混搭的風味讓許多第一次嘗試的人留下深刻印象。尤其「刨花生磚」的製作畫面極具特色，也成為觀光景點常見的拍攝畫面。近年隨著國外旅客來台自由行增加，花生捲冰淇淋更頻繁出現在外國YouTuber與旅遊節目中，成為台灣特色甜點代表之一。

提到花生捲冰淇淋，很多人會討論香菜究竟是「靈魂」或是「災難」？網友對於「甜點加香菜」的接受度兩極，有人發起「不接受香菜」的討論，支持者則認為香菜能平衡花生糖的甜膩，是不可或缺的提味關鍵。有網友說：

「香菜在裡面完全平衡了花生糖粉和叭噗冰淇淋的甜，越咬越香」

「宜蘭人的靈魂是香菜，花生捲冰淇淋沒加香菜真的不懂吃」



但害怕香菜的人則說：「不加香菜的人真的會覺得那股味道滲進去冰裡面，很可怕」。另外也有網友針對花生粉提出看法：「有些店家的花生糖磨得不夠細，吃起來會卡牙縫，口感不佳。」

No.2 肉羹/肉焿

肉羹在宜蘭有著獨特地位，無論是蒜味還是偏清湯派，各家都有擁護者。在過去一年的聲量中，「蒜味」無疑是討論的核心關鍵字，尤其是「阿娘給的蒜味肉羹」與「北門蒜味肉羹」兩大體系，常被視為宜蘭旅遊的必吃指標，店家以大量的蒜末融入湯頭，蒜味濃郁，是「蒜控」的熱愛的美食。

除了蒜味肉羹，「林場肉羹」也是羅東地區的代表性老店，歷史悠久，聲量僅次於蒜味體系。其湯頭屬於傳統的濃稠勾芡風格，帶有淡淡的大骨和柴魚香氣，許多老饕一致推薦加烏醋，增添香氣，也因為店家鄰近羅東林場，許多遊客會將其排入林場散步後的固定行程。

另外，「肉羹番」以「國宴料理」名號著稱，在羅東與宜蘭市皆有分店，亦有穩定的討論度。該店不只肉羹出名，網友討論中也常提到「肉捲」，兩者合稱「國宴組合」。相較於蒜味肉羹，「肉羹番」的湯頭較為清爽，強調大骨熬煮的自然鮮甜。

在關於宜蘭各種肉羹的討論聲浪中，有網友分享

「湯頭蒜香撲鼻，肉羹軟嫩彈牙，重點是一碗銅板價，簡單卻好滿足」

「湯頭蒜味有重，勾芡少喝起來無負擔，肉羹蠻嫩肉感重。」



但也有人提到「連假真的不要來宜蘭，到處都在排肉羹，行程變得很單調。」

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No.1 炸醬麵/麻醬麵

「宜蘭小吃」網路聲量第一名，答案就是炸醬麵和麻醬麵。過去一年間，關於「哪一家才是正宗」的論戰從未停歇。文昌路、復興路與農權路三家名店各有擁護者，網友細膩地比較麵條的粗細，要選寬麵或細麵？炸醬的鹹甜比，以及是否加入麻醬調製成「雙醬」的層次感，進行深入討論。

《網路溫度計DailyView》整理網友關於「炸醬麵三兄弟」討論，發現「文昌路炸醬麵」是份量之王，炸醬顏色較深，香氣濃厚且會回甘，不死鹹。該店家也以「大碗到驚人」著稱，小碗份量即相當於一般店家的兩倍。而「復興路炸醬麵」風味較為溫潤平衡，色澤油亮但不膩口，網友強烈建議加入桌上的辣椒醬，能瞬間提升風味層次。至於 「農權路炸醬麵」則打造雙醬傳奇，以「雙醬（炸醬+麻醬）」聞名，麻醬的濃稠與炸醬的鹹香結合，是重口味饕客的最愛。

除了「炸醬麵三兄弟」，不少人也推薦「大麵章」，甚至封它為麻醬天花板。不同於炸醬麵三兄弟主打早午餐時間用餐，大麵章從15:30營業至凌晨，是宜蘭市區極具代表性的深夜美食，其招牌為「麻醬麵」，採用宜蘭特有的細雞蛋麵，口感Q彈有勁，麻醬香氣濃郁且質地滑順。饕客必點的還有手工餛飩與肉丸，肉丸扎實有彈性，餛飩皮薄肉鮮。

除了觀光客的評價和推薦，網路討論中帶有濃厚的「在地生活感」。許多宜蘭子弟在Threads或PTT上分享，炸醬麵是他們從小到大的早餐記憶，這種情感連結引發了強烈共鳴。然而，這份情懷在連假期間往往轉化為對觀光客的無奈。網友頻繁討論「假日禁區」現象，抱怨名店被遊客占領，導致在地人「回家吃不了的麵」，這種觀光發展與在地生活品質的拉鋸，成為聲量中不可忽視的一部份。

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月27日至2026年5月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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