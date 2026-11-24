深圳｜小紅書｜小紅書網民去香港旅遊收天價罰單！早前一名內地網民在小紅書大吐苦水，指自己赴港時因誤以為帶煙自用並無大礙，不料當場被香港海關捉正！結果不僅全數香煙被充公，更即時收到一張高達2萬港元的「天價罰單」，荷包瞬間大出血！想知為何帶一包煙也被重罰？即睇下文！



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小紅書網民：多一支都可能天價罰款

香港海關對入境旅客攜帶煙草產品一向有嚴格管制，近日，有內地網民於小紅書發文，分享自己因不清楚香港的香煙免稅限額規定，在未有申報的情況下攜帶超額香煙入境，結果遭海關人員當場沒收所有香煙，並罰款高達2萬港元。

該名事主指出，自己原本以為入境香港可攜帶一條或一包香煙自用，萬萬沒想到香港的香煙免稅額度竟然只有19支。事主表示，自己當時僅攜帶少量香煙作自用，由於沒有主動向海關申報，結果被海關人員截查後，所有香煙全數被充公，更即時收到一張高達2萬港元的罰單。

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事主奉勸準備前往香港的旅客，千萬不要抱有僥倖心態，指香港海關對煙草管控極為嚴格，「多一支煙都可能天價罰款」。若攜帶超額煙草入境，必須經由紅色通道主動向海關申報，否則輕則面臨數萬元罰款，重則更可能留下案底。

海關規定：年滿18歲旅客僅可免稅攜帶19支香煙

根據香港海關網頁資料顯示，凡年滿18歲的入境旅客，只可免稅攜帶以下其中一款煙草產品進入香港供其本人自用：

旅客如管有19支香煙以上，必須使用紅色通道向海關人員作出申報。（AI生成圖）

19支香煙；或

1支雪茄（如多於1支雪茄，則總重量不超過25克）；或

25克其他製成煙草。

香港海關提醒，旅客如管有超逾上述免稅優惠數量的應課稅品，必須使用紅色通道向海關人員作出申報。根據香港法例第109章《應課稅品條例》，任何人士如沒有遵守相關規定，或不向海關人員作出申報、作出虛假或不完整的申報，一經定罪，最高罰款港幣200萬元及監禁7年；未申報之「有代價地不予檢控」定額罰款亦已提高至5,000港元另加稅款5倍。

為何帶煙入境會被罰上萬元？

不少旅客疑惑，若一整包香煙僅有20支，超額1支何以招致高達2萬港元的巨額罰款？事實上，根據香港海關官方指引，當入境旅客攜帶超額免稅煙草且未有主動申報時，執法人員會視乎情節嚴重性決定直接落案檢控，或依照法例採取「有代價地就罪行不予檢控」（即罰款代訴訟）程序。其罰款金額並非隨意開出，而是由「定額行政罰款」加上「超額香煙應繳稅款之5倍」嚴格計算而成。

現時本港各管制站一律實施「紅綠通道系統」，凡管有任何超逾免稅優惠數量的應課稅品（包括香煙、雪茄、烈酒等），必須於抵港後使用紅色通道（申報通道）向海關人員如實申報並繳清稅款。

若旅客自知攜帶了整條香煙，只需主動經紅色通道向海關清關繳稅，即可合法攜帶入境，絕不會被處以罰款或招致官非。相反，若存有僥倖心理使用綠色通道（毋須申報通道），根據香港法例第109章《應課稅品條例》及香港特別行政區政府公報，任何人作出虛假、不完整申報或蓄意走私未完稅貨物，一經正式法庭定罪，最高刑罰可判處罰款200萬港元及監禁7年，違例者更會留有刑事案底，後果極其嚴重。

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