撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-30 17:59

復活節一連5日連假安排好節目沒有？《香港01》旅遊記者為大家精選8個特色市集，主題包括手作、寵物用品及外國手信等，不愁無節目！

【1】大館花見市集

有別於一般的傳統花市，大館特別安排「花見大館」節目，不但有多款美饌及工作坊，檢閲廣場的空地會變身「花見市集」，集合花藝創作、可持續發展的本地農產品、手工製品等，讓人目不暇給，點擊圖片睇睇精選品牌及其特色 👇👇

大館花見市集 日期：4月2日至5日 時間：（4月2日）13:00-19:00；（4月3至5日）12:00-19:00 地點：香港中環荷李活道10號大館檢閲廣場

【2】D·PARK愉景新城「宮川朝市週末市集」

愉景新城「暢遊大世界」第二站去到日本，不但有彷如走進日本高山老街的佈置和特色小食，另一方面有逢週末舉行的「宮川朝市週末市集」，為大家帶來超過40檔特色攤檔，點擊圖片睇睇8大日系手作精品 👇👇

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D·PARK愉景新城「宮川朝市週末市集」 日期：4月2至6日、4月及5月的週末及公眾假期 時間：12:00-20:00 地點：D·PARK愉景新城L1

【3】南豐紗廠Marketoo復活節市集

向來都是文青聚集地的南豐紗廠，今個4月有全新復活節大型手作市集，每日有超過130間本地設計及手作品牌，總共有逾400個品牌輪流登場，點擊圖片睇睇值得入手的特色品牌 👇👇

南豐紗廠Marketoo復活節市集 日期：4月2至6、10至11、17至18日 時間：12:00-19:00 地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠 The Park & The Annex

【4】荔枝角復活節市集

由ToyStory SuperFans HK（香港胡生）主辦的復活節市集，有多個本地原創設計師參與，但當中最不能錯過的就是反斗奇兵絕版賣場，更有各類精品模型大放送！為什麼玩具迷一定要到場？點擊圖片睇睇這個復活節市集最珍貴之處及12個攤檔 👇👇

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荔枝角復活節市集 日期：4月2日至7日 時間：12:00-7:00pm 地點：長沙灣青山道646號豐華工廠大廈3樓B室

【5】荃灣廣場慢活市集

荃灣廣場與本地綠藝品牌Greenology合作，將「共享綠藝空中花園」帶到場內。除了在鬧市多了個小清新打卡點，廣場亦舉行慢活市集，雲集約20個本地手作品牌，為大家的生活增添幸福感，點擊圖片睇睇雲集的市集品牌 👇👇

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荃灣廣場慢活市集 日期：即日起至4月6日 時間：星期一至五 11:00-20:00；星期六、日及公眾假期 11:00-21:00 地點：荃灣廣場L1中庭

【6】HomeSquare《寵物 ‧ 家 ‧ 市集》

一般手作市集太悶？特地為寵物而設的市集你又有沒有興趣呢？HomeSquare一連4個週末為大家帶來與毛孩Shopping的好機會，20多檔本地自家製手作產品，由毛孩新衫、天然健康食品到清潔用品都一應俱全，點擊圖片睇睇毛孩放電環境及特別優惠 👇👇

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HomeSquare《寵物 ‧ 家 ‧ 市集》 日期：即日起到4月11日（逢六、日及公眾假期） 時間：11:00-18:00 地點：沙田HomeSquare 5樓平台花園

【7】赤柱廣場Paws Galaxy

赤柱廣場同樣推出為毛孩而設的活動及嘉年華，打卡玩樂之餘，更有逾20個特色攤位，售賣本地手作寵物主題精品、用品及各式食品，點擊睇睇活動詳情 👇👇

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赤柱廣場Paws Galaxy 日期：3月31日至4月30日 時間：/ 地點：赤柱廣場

【8】「復活．遊世界」利園戶外市集

利園一期外的希慎道化身成街頭市集，打造出歐陸風情的市集。近30間市集攤位帶來自世界各地的貨品，例如童話國度芬蘭的巧克力、日本的職人手工啤酒、埃及手工香薰蠟燭、印度巧奪天工的首飾配件等，一解旅行買手信的癮！點擊圖片睇睇精選品牌 👇👇

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「復活．遊世界」利園戶外市集 日期：4月2日至4日 時間：12:00-19:00 地點：銅鑼灣利園一期地面私家路

今個復活節連假完全不用愁無節目，趁海灘重開，一於下水消暑，例如有「港版馬爾代夫」之稱的西貢白腊灣。水清沙幼加上位置夠偏僻，絕對有種世外桃源的寧靜。走進白腊灣要先必經白腊村，點擊圖片睇睇5大打卡靚位 👇👇

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經過白腊村是更有機會見到大片媲美荷蘭的鬱金香花海，點擊全文睇完整路線介紹 👉👉西貢白腊免費鬱金香花海打卡 漫步萬宜水庫靚景路線｜懶遊包#16

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