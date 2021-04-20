撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-20 12:38

日本「松井証券」日前公佈的一項調查指出，夫婦之間最常隱藏對方的事情就是「金錢」。有日本節目就這個話題進行街訪，發現大部受訪者都不知道伴侶的正職收入、兼職收入、投資收入等，當然不少得的還有「私己錢」！

提到「私己錢」，很多人都有一種偷偷摸摸的印象，一定要將它們藏在一個無人可以發現的地方！最近，日本資訊節目《羽鳥慎一モーニングショー》公開一項調查，指出日本夫婦最愛收藏私房錢的地點，其中突顯了男女之間的差異之外，也見證了「私己錢」與時代發展之間的緊密聯繁！

日本銀行公佈，日本人的「私己錢」金額高達101兆円，而夫妻之間各自有著不同收藏私房錢的愛好地點？為何這個年代還會有人用現金方式藏起私房錢，而不是開銀行戶口？即按下圖看原因！👇👇👇

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同場加映：日媒街訪外國人喜愛日本5件事 講到美味料理竟與香港有關？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續超過一年，全球封關措施仍未有放寬趨勢，令世界各地熱愛出遊的旅人「想飛不能飛」。早前，日本政策投資銀行及日本交通公社進行的一項調查發現，接近一半外國人受訪者疫情後最想外遊的目的地是日本，緊隨其後的是韓國、台灣、澳洲及泰國。

《世界一受けたい授業》

早前，日本電視台節目《世界一受けたい授業》就這個話題訪問居日外國人，調查他們眼中日本有甚麼優點，為何會成為他們疫情後到最想外遊的地方？除了禮儀周正、地方整潔（就連公廁都超級乾淨！）之外，當然不少得日本美食！其中，提到香港有款爆紅的日本料理，竟令主持人也大感意外！👇👇👇即睇外國人喜愛日本的5個原因👇👇👇

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為何美味料理竟與香港有關？即睇全文：日本節目街訪外國人喜愛日本5件事 講到美味料理竟與香港有關？